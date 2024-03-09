https://ria.ru/20240309/bayden-1931973200.html

Байден вплел в речь про диктатуру Путина, Трампа и Орбана

Байден вплел в речь про диктатуру Путина, Трампа и Орбана - РИА Новости, 09.03.2024

Байден вплел в речь про диктатуру Путина, Трампа и Орбана

Президент США Джо Байден вплел в свою речь про диктатуру сразу президента России Владимира Путина, своего оппонента Дональда Трампа и премьер-министра Венгрии... РИА Новости, 09.03.2024

2024-03-09T04:16

2024-03-09T04:16

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ВАШИНГТОН, 9 мар – РИА Новости. Президент США Джо Байден вплел в свою речь про диктатуру сразу президента России Владимира Путина, своего оппонента Дональда Трампа и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. На встрече со сторонниками в штате Пенсильвания Байден сказал, что за свою политическую карьеру много общался с европейскими лидерами и знает их всех. "Знаете, что все они мне сказали, кроме (премьер-министра Венгрии Виктора) Орбана? Я серьезно. Когда мы уходили со встреч, они брали меня за руку, отводили в сторону и говорили: "Он (бывший президент США Дональд Трамп – ред.) не может снова выиграть, потому что моя демократия, моя страна на кону", – заявил Байден. Премьера Венгрии он описал как человека, который открыто возражает против демократии. "Знаете, с кем он (Трамп – ред.) встречается сегодня в Мар-а-Лаго? С Орбаном из Венгрии, который прямо заявил, что не думает, что демократия работает, и он ищет диктатуры", – сказал Байден. Упомянул президент США и российское руководство, которое также наградил нелестной характеристикой. При этом когда Байден вспоминал Трампа в этом контексте, он говорил о нем, как о президенте США в настоящем времени. "Я провел адскую работу, чтобы объединить Европу, НАТО, чтобы убедиться, что Украину не сокрушит диктатор из России. Но дело в том, что у вас президент, который буквально пригласил Путина делать то, что он хочет с Украиной. Он думает, что Путин – сильный, порядочный человек", – добавил Байден. Говоря о Путине, Байден давно не стесняется в выражениях. Сначала он спровоцировал дипломатический скандал, обозвав российского лидера "убийцей". Путин, комментируя эти слова, пожелал Байдену здоровья и отметил, что оценивать других людей – все равно что смотреть в зеркало. После начала спецоперации на Украине Байден прилюдно называл Путина "диктатором", "мясником", "военным преступником" и говорил, что тот "не может оставаться у власти". Сам Путин уже отвечал на подобные попытки Байдена оскорбить его поговоркой "кто как обзывается, тот так и называется". А в феврале этого года Путин сказал, что Байден на посту президента США предпочтительнее для России, чем Трамп, потому что Байден – "более опытный" и "прогнозируемый".

https://ria.ru/20240309/bayden-1931966808.html

https://ria.ru/20240225/tramp-1929335524.html

https://ria.ru/20240215/tramp-1927475283.html

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сша, венгрия, россия, джо байден, владимир путин, дональд трамп, нато, в мире