https://ria.ru/20240309/bayden-1931969731.html

Байден запутался в датах штурма Капитолия

Байден запутался в датах штурма Капитолия - РИА Новости, 09.03.2024

Байден запутался в датах штурма Капитолия

Президент США Джо Байден оговорился о дате штурма Капитолия, перепутав день, который он во многих своих речах характеризует как худший в американской истории. РИА Новости, 09.03.2024

2024-03-09T02:40

2024-03-09T02:40

2024-03-09T02:40

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ВАШИНГТОН, 9 марта - РИА Новости. Президент США Джо Байден оговорился о дате штурма Капитолия, перепутав день, который он во многих своих речах характеризует как худший в американской истории. "Вчера в Капитолии США, том же здании, где произошло нападение на наши свободы 6 июля. Извините, 6 января", - вспомнил Байден на мероприятии в штате Филадельфия состоявшееся накануне выступление перед конгрессом. Байден вспоминает штурм Капитолия регулярно, заявляя, что США тогда рисковали потерять завоеванные независимость, гражданскую свободу и демократию.

https://ria.ru/20240229/bayden-1930104614.html

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сша, филадельфия, джо байден, капитолий, в мире