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Байден запутался в датах штурма Капитолия - РИА Новости, 09.03.2024
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02:40 09.03.2024
https://ria.ru/20240309/bayden-1931969731.html
Байден запутался в датах штурма Капитолия
Байден запутался в датах штурма Капитолия - РИА Новости, 09.03.2024
Байден запутался в датах штурма Капитолия
Президент США Джо Байден оговорился о дате штурма Капитолия, перепутав день, который он во многих своих речах характеризует как худший в американской истории. РИА Новости, 09.03.2024
2024-03-09T02:40
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филадельфия
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ВАШИНГТОН, 9 марта - РИА Новости. Президент США Джо Байден оговорился о дате штурма Капитолия, перепутав день, который он во многих своих речах характеризует как худший в американской истории. "Вчера в Капитолии США, том же здании, где произошло нападение на наши свободы 6 июля. Извините, 6 января", - вспомнил Байден на мероприятии в штате Филадельфия состоявшееся накануне выступление перед конгрессом. Байден вспоминает штурм Капитолия регулярно, заявляя, что США тогда рисковали потерять завоеванные независимость, гражданскую свободу и демократию.
https://ria.ru/20240229/bayden-1930104614.html
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сша, филадельфия, джо байден, капитолий, в мире
США, Филадельфия, Джо Байден, Капитолий, В мире
Байден запутался в датах штурма Капитолия

Байден оговорился, назвав 6 июля датой штурма здания Капитолия

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 09.03.2024
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Джо Байден. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 9 марта - РИА Новости. Президент США Джо Байден оговорился о дате штурма Капитолия, перепутав день, который он во многих своих речах характеризует как худший в американской истории.
"Вчера в Капитолии США, том же здании, где произошло нападение на наши свободы 6 июля. Извините, 6 января", - вспомнил Байден на мероприятии в штате Филадельфия состоявшееся накануне выступление перед конгрессом.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
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29 февраля, 01:03
Байден вспоминает штурм Капитолия регулярно, заявляя, что США тогда рисковали потерять завоеванные независимость, гражданскую свободу и демократию.
 
СШАФиладельфияДжо БайденКапитолийВ мире
 
 
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