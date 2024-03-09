https://ria.ru/20240309/bayden-1931966808.html

СМИ рассказали, чьи советы слушает Байден перед принятием важных решений

СМИ рассказали, чьи советы слушает Байден перед принятием важных решений - РИА Новости, 09.03.2024

СМИ рассказали, чьи советы слушает Байден перед принятием важных решений

Президент США Джо Байден регулярно советуется со своими старыми друзьями-политиками перед принятием важных решений и не вполне доверяет рекомендациям советников РИА Новости, 09.03.2024

2024-03-09T01:31

2024-03-09T01:31

2024-03-09T03:54

сша

венесуэла

в мире

джо байден

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ВАШИНГТОН, 9 мар - РИА Новости. Президент США Джо Байден регулярно советуется со своими старыми друзьями-политиками перед принятием важных решений и не вполне доверяет рекомендациям советников Белого дома, пишет газета Washington Post со ссылкой на источники."Это иллюстрирует важную истину, лежащую в основе принятия решений Байденом: нет никого, кому он доверял бы так, как старому политику", — говорится в публикации.По словам собеседников издания, пожелавших остаться неизвестными, одним из последних примеров такого поведения американского лидера стало соглашение США с Венесуэлой в конце 2023 года, которое предусматривало взаимное освобождение около 30 человек. После обсуждения данного вопроса внутри Белого дома, в том числе с заместителем советника президента по национальной безопасности Джоном Файнером, а также полученных заверений в целесообразности сделки, Байден позвонил своему старому другу сенатору Крису Кунсу, чтобы получить его поддержку, и только после этого одобрил соглашение."Сотрудники Байдена обладают огромным опытом и знаниями, но когда он сталкивается с необходимостью принятия сложного решения, Байден не желает делать последний шаг, пока не поговорит с кем-то близко знакомым", — сообщает газета.При этом зачастую американский президент интересуется у своих собеседников последующей реакцией избирателей на те решения, которые ему предстоит принять.Отмечается, что это связано с многочисленными избирательными кампаниями, в которых участвовал Байден за время своей работы в сенате. По мнению издания, из-за этого президент "инстинктивно доверяет тем, кому тоже приходилось убеждать избирателей, успокаивать толпу, дебатировать с оппонентами и сталкиваться с последствиями плохих решений".Как подчеркивает издание, желание Байдена полагаться на мнения политиков и советоваться с ними наталкивается на критику, поскольку эти люди имеют схожий опыт работы в конгрессе, смотрят на мир так же, как сам президент, и не могут предложить ему свежих идей. Кроме того, как указывает газета, подобная практика свидетельствует о нерешительности американского лидера, которая мешает ему в кризисных ситуациях.

https://ria.ru/20240308/bayden-1931937415.html

https://ria.ru/20240302/bayden-1930636105.html

https://ria.ru/20240218/intervyu-1928051890.html

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сша, венесуэла, в мире, джо байден