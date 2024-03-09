https://ria.ru/20240309/bayden-1931965430.html
В поражении Киева Байден обвинит республиканцев, считает эксперт
В поражении Киева Байден обвинит республиканцев, считает эксперт - РИА Новости, 09.03.2024
В поражении Киева Байден обвинит республиканцев, считает эксперт
Президент США Джо Байден в послании "О положении страны" заложил основу для обвинения оппонентов-республиканцев в поражении Украины в конфликте с Россией на... РИА Новости, 09.03.2024
2024-03-09T01:02
2024-03-09T01:02
2024-03-09T01:02
киев
украина
сша
джо байден
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/18/1826198253_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_c38f1b2640eeed68034f88a767f26664.jpg
ВАШИНГТОН, 9 мар - РИА Новости. Президент США Джо Байден в послании "О положении страны" заложил основу для обвинения оппонентов-республиканцев в поражении Украины в конфликте с Россией на случай, если те продолжат блокировать выделение новых ассигнований для Киева, заявил РИА Новости бывший советник в двухсторонней российско-американской президентской комиссии при госдепартаменте Джеймс Карден. Байден накануне вечером выступил с традиционным ежегодным посланием к конгрессу и нации, в ходе которого заявил, что "Украина может остановить Путина" при американской поддержке. Он призвал законодателей утвердить и представить ему на подпись законопроект о выделении нового пакета военной помощи на нужды Киева. "Я услышал эту речь следующим образом: Байден заложил основу для обвинения республиканцев в проигрыше конфликта, если они будут блокировать дальнейшие транши финансирования. На мой взгляд, он действительно верит в то, что его статус главнокомандующего помогает ему в политическом плане. Однако результаты, поступившие из штата Мичиган, опровергают этот тезис", - сказал Карден, комментируя выступление Байдена. Конгресс США из-за позиции республиканского большинства в палате представителей до сих пор не поддержал запрос администрации о выделении еще 60 миллиардов долларов для Киева. Выделенные ранее ассигнования закончились в декабре прошлого года, части ранее объявленных пакетов военной помощи поступают на Украину во исполнение предыдущих контрактов.
https://ria.ru/20240308/territorii-1931911179.html
https://ria.ru/20240308/nedovolstvo-1931849169.html
киев
украина
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/18/1826198253_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_3789b52e20aca9ede4a168997d63caac.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
киев, украина, сша, джо байден, в мире
Киев, Украина, США, Джо Байден, В мире
В поражении Киева Байден обвинит республиканцев, считает эксперт
Американский экс-дипломат Карден: в поражении ВСУ Байден обвинит республиканцев
ВАШИНГТОН, 9 мар - РИА Новости. Президент США Джо Байден в послании "О положении страны" заложил основу для обвинения оппонентов-республиканцев в поражении Украины в конфликте с Россией на случай, если те продолжат блокировать выделение новых ассигнований для Киева, заявил РИА Новости бывший советник в двухсторонней российско-американской президентской комиссии при госдепартаменте Джеймс Карден.
Байден накануне вечером выступил с традиционным ежегодным посланием к конгрессу и нации, в ходе которого заявил, что "Украина может остановить Путина" при американской поддержке. Он призвал законодателей утвердить и представить ему на подпись законопроект о выделении нового пакета военной помощи на нужды Киева.
"Единственный выход". В США сделали шокирующее заявление об Украине
"Я услышал эту речь следующим образом: Байден заложил основу для обвинения республиканцев в проигрыше конфликта, если они будут блокировать дальнейшие транши финансирования. На мой взгляд, он действительно верит в то, что его статус главнокомандующего помогает ему в политическом плане. Однако результаты, поступившие из штата Мичиган
, опровергают этот тезис", - сказал Карден, комментируя выступление Байдена.
Конгресс США из-за позиции республиканского большинства в палате представителей до сих пор не поддержал запрос администрации о выделении еще 60 миллиардов долларов для Киева. Выделенные ранее ассигнования закончились в декабре прошлого года, части ранее объявленных пакетов военной помощи поступают на Украину во исполнение предыдущих контрактов.
Между США и Украиной произошел раскол из-за Зеленского, пишут СМИ