https://ria.ru/20240309/bayden-1931965430.html

В поражении Киева Байден обвинит республиканцев, считает эксперт

В поражении Киева Байден обвинит республиканцев, считает эксперт - РИА Новости, 09.03.2024

В поражении Киева Байден обвинит республиканцев, считает эксперт

Президент США Джо Байден в послании "О положении страны" заложил основу для обвинения оппонентов-республиканцев в поражении Украины в конфликте с Россией на... РИА Новости, 09.03.2024

2024-03-09T01:02

2024-03-09T01:02

2024-03-09T01:02

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ВАШИНГТОН, 9 мар - РИА Новости. Президент США Джо Байден в послании "О положении страны" заложил основу для обвинения оппонентов-республиканцев в поражении Украины в конфликте с Россией на случай, если те продолжат блокировать выделение новых ассигнований для Киева, заявил РИА Новости бывший советник в двухсторонней российско-американской президентской комиссии при госдепартаменте Джеймс Карден. Байден накануне вечером выступил с традиционным ежегодным посланием к конгрессу и нации, в ходе которого заявил, что "Украина может остановить Путина" при американской поддержке. Он призвал законодателей утвердить и представить ему на подпись законопроект о выделении нового пакета военной помощи на нужды Киева. "Я услышал эту речь следующим образом: Байден заложил основу для обвинения республиканцев в проигрыше конфликта, если они будут блокировать дальнейшие транши финансирования. На мой взгляд, он действительно верит в то, что его статус главнокомандующего помогает ему в политическом плане. Однако результаты, поступившие из штата Мичиган, опровергают этот тезис", - сказал Карден, комментируя выступление Байдена. Конгресс США из-за позиции республиканского большинства в палате представителей до сих пор не поддержал запрос администрации о выделении еще 60 миллиардов долларов для Киева. Выделенные ранее ассигнования закончились в декабре прошлого года, части ранее объявленных пакетов военной помощи поступают на Украину во исполнение предыдущих контрактов.

https://ria.ru/20240308/territorii-1931911179.html

https://ria.ru/20240308/nedovolstvo-1931849169.html

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