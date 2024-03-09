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В поражении Киева Байден обвинит республиканцев, считает эксперт - РИА Новости, 09.03.2024
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01:02 09.03.2024
https://ria.ru/20240309/bayden-1931965430.html
В поражении Киева Байден обвинит республиканцев, считает эксперт
В поражении Киева Байден обвинит республиканцев, считает эксперт - РИА Новости, 09.03.2024
В поражении Киева Байден обвинит республиканцев, считает эксперт
Президент США Джо Байден в послании "О положении страны" заложил основу для обвинения оппонентов-республиканцев в поражении Украины в конфликте с Россией на... РИА Новости, 09.03.2024
2024-03-09T01:02
2024-03-09T01:02
киев
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ВАШИНГТОН, 9 мар - РИА Новости. Президент США Джо Байден в послании "О положении страны" заложил основу для обвинения оппонентов-республиканцев в поражении Украины в конфликте с Россией на случай, если те продолжат блокировать выделение новых ассигнований для Киева, заявил РИА Новости бывший советник в двухсторонней российско-американской президентской комиссии при госдепартаменте Джеймс Карден. Байден накануне вечером выступил с традиционным ежегодным посланием к конгрессу и нации, в ходе которого заявил, что "Украина может остановить Путина" при американской поддержке. Он призвал законодателей утвердить и представить ему на подпись законопроект о выделении нового пакета военной помощи на нужды Киева. "Я услышал эту речь следующим образом: Байден заложил основу для обвинения республиканцев в проигрыше конфликта, если они будут блокировать дальнейшие транши финансирования. На мой взгляд, он действительно верит в то, что его статус главнокомандующего помогает ему в политическом плане. Однако результаты, поступившие из штата Мичиган, опровергают этот тезис", - сказал Карден, комментируя выступление Байдена. Конгресс США из-за позиции республиканского большинства в палате представителей до сих пор не поддержал запрос администрации о выделении еще 60 миллиардов долларов для Киева. Выделенные ранее ассигнования закончились в декабре прошлого года, части ранее объявленных пакетов военной помощи поступают на Украину во исполнение предыдущих контрактов.
https://ria.ru/20240308/territorii-1931911179.html
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киев, украина, сша, джо байден, в мире
Киев, Украина, США, Джо Байден, В мире
В поражении Киева Байден обвинит республиканцев, считает эксперт

Американский экс-дипломат Карден: в поражении ВСУ Байден обвинит республиканцев

© AP Photo / Nariman El-MoftyФлаг США на площади Независимости в Киеве
Флаг США на площади Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 09.03.2024
© AP Photo / Nariman El-Mofty
Флаг США на площади Независимости в Киеве. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 9 мар - РИА Новости. Президент США Джо Байден в послании "О положении страны" заложил основу для обвинения оппонентов-республиканцев в поражении Украины в конфликте с Россией на случай, если те продолжат блокировать выделение новых ассигнований для Киева, заявил РИА Новости бывший советник в двухсторонней российско-американской президентской комиссии при госдепартаменте Джеймс Карден.
Байден накануне вечером выступил с традиционным ежегодным посланием к конгрессу и нации, в ходе которого заявил, что "Украина может остановить Путина" при американской поддержке. Он призвал законодателей утвердить и представить ему на подпись законопроект о выделении нового пакета военной помощи на нужды Киева.
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"Я услышал эту речь следующим образом: Байден заложил основу для обвинения республиканцев в проигрыше конфликта, если они будут блокировать дальнейшие транши финансирования. На мой взгляд, он действительно верит в то, что его статус главнокомандующего помогает ему в политическом плане. Однако результаты, поступившие из штата Мичиган, опровергают этот тезис", - сказал Карден, комментируя выступление Байдена.
Конгресс США из-за позиции республиканского большинства в палате представителей до сих пор не поддержал запрос администрации о выделении еще 60 миллиардов долларов для Киева. Выделенные ранее ассигнования закончились в декабре прошлого года, части ранее объявленных пакетов военной помощи поступают на Украину во исполнение предыдущих контрактов.
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