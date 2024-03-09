Рейтинг@Mail.ru
Израиль раскритиковал Канаду и Швецию за возобновление финансирования БАПОР - РИА Новости, 09.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:07 09.03.2024
https://ria.ru/20240309/bapor-1932083508.html
Израиль раскритиковал Канаду и Швецию за возобновление финансирования БАПОР
Израиль раскритиковал Канаду и Швецию за возобновление финансирования БАПОР - РИА Новости, 09.03.2024
Израиль раскритиковал Канаду и Швецию за возобновление финансирования БАПОР
Возобновление Канадой и Швецией финансирования Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) является серьезной... РИА Новости, 09.03.2024
2024-03-09T23:07
2024-03-09T23:07
в мире
канада
швеция
израиль
оон
хамас
бапор
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1d/1930301928_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_e7a95a64af07672be4dcdd6a3d5aacf6.jpg
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Возобновление Канадой и Швецией финансирования Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) является серьезной ошибкой, заявили в министерстве иностранных дел Израиля. Ранее власти Канады и Швеции приняли решение возобновить финансирование БАПОР, которое было прервано из-за подозрений о связях сотрудников агентства с палестинским движением ХАМАС. "Решения Канады и Швеции о возобновлении финансирования БАПОР после получения разведывательной информации о сотрудниках организации, участвовавших в кровавой бойне 7 октября, и до завершения работы следственных органов и публикации их выводов является серьезной ошибкой, которая представляет собой молчаливое согласие и поддержку со стороны правительств Канады и Швеции дальнейшего игнорирования участия сотрудников БАПОР в террористической деятельности", - говорится в пресс-релизе, опубликованном на странице представителя министерства иностранных дел Израиля Лиора Хаята в соцсети Х. В заявлении говорится, что Израиль призывает правительства Канады и Швеции "прекратить финансирование и не поддерживать организацию, в ряды которой входят сотни членов террористической организации ХАМАС". Ранее БАПОР получило информацию от Израиля о якобы причастности некоторых своих сотрудников к атаке палестинского движения ХАМАС на эту страну 7 октября 2023 года и решило расторгнуть с ними контракты. О числе этих сотрудников и степени их вовлеченности в нападение не сообщалось. Глава организации Филиппе Лаззарини заявил, что сотрудники агентства, подозреваемые в причастности к нападению на Израиль, предстанут перед судом, если их вину докажут. Тем не менее, о прекращении финансирования организации объявили Финляндия, Великобритания, Италия, Австралия, Канада, Германия, Швеция, Япония и еще ряд стран.
https://ria.ru/20240305/palestina-1931126982.html
https://ria.ru/20240309/konflikt-1915630213.html
канада
швеция
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1d/1930301928_0:0:1424:1067_1920x0_80_0_0_1dce1ea7d12c00e6e304bd05538a3637.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, канада, швеция, израиль, оон, хамас, бапор
В мире, Канада, Швеция, Израиль, ООН, ХАМАС, БАПОР
Израиль раскритиковал Канаду и Швецию за возобновление финансирования БАПОР

МИД Израиля назвал возобновление Канадой и Швецией финансирования БАПОР ошибкой

© AP Photo / Mahmoud EssaПалестинцы ждут гуманитарную помощь в секторе Газа
Палестинцы ждут гуманитарную помощь в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 09.03.2024
© AP Photo / Mahmoud Essa
Палестинцы ждут гуманитарную помощь в секторе Газа. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Возобновление Канадой и Швецией финансирования Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) является серьезной ошибкой, заявили в министерстве иностранных дел Израиля.
Ранее власти Канады и Швеции приняли решение возобновить финансирование БАПОР, которое было прервано из-за подозрений о связях сотрудников агентства с палестинским движением ХАМАС.
Палестинские заключенные, освобожденные Израилем - РИА Новости, 1920, 05.03.2024
Глава БАПОР рассказал о истязаниях палестинцев в Израиле
5 марта, 05:00
"Решения Канады и Швеции о возобновлении финансирования БАПОР после получения разведывательной информации о сотрудниках организации, участвовавших в кровавой бойне 7 октября, и до завершения работы следственных органов и публикации их выводов является серьезной ошибкой, которая представляет собой молчаливое согласие и поддержку со стороны правительств Канады и Швеции дальнейшего игнорирования участия сотрудников БАПОР в террористической деятельности", - говорится в пресс-релизе, опубликованном на странице представителя министерства иностранных дел Израиля Лиора Хаята в соцсети Х.
В заявлении говорится, что Израиль призывает правительства Канады и Швеции "прекратить финансирование и не поддерживать организацию, в ряды которой входят сотни членов террористической организации ХАМАС".
Ранее БАПОР получило информацию от Израиля о якобы причастности некоторых своих сотрудников к атаке палестинского движения ХАМАС на эту страну 7 октября 2023 года и решило расторгнуть с ними контракты. О числе этих сотрудников и степени их вовлеченности в нападение не сообщалось. Глава организации Филиппе Лаззарини заявил, что сотрудники агентства, подозреваемые в причастности к нападению на Израиль, предстанут перед судом, если их вину докажут. Тем не менее, о прекращении финансирования организации объявили Финляндия, Великобритания, Италия, Австралия, Канада, Германия, Швеция, Япония и еще ряд стран.
Мужчина на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 09.03.2024
Израиль и Палестина: история, причины и возможные последствия конфликта
Вчера, 19:55
 
В миреКанадаШвецияИзраильООНХАМАСБАПОР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала