Израиль раскритиковал Канаду и Швецию за возобновление финансирования БАПОР
МИД Израиля назвал возобновление Канадой и Швецией финансирования БАПОР ошибкой
© AP Photo / Mahmoud EssaПалестинцы ждут гуманитарную помощь в секторе Газа
© AP Photo / Mahmoud Essa
Палестинцы ждут гуманитарную помощь в секторе Газа. Архивное фото
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Возобновление Канадой и Швецией финансирования Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) является серьезной ошибкой, заявили в министерстве иностранных дел Израиля.
"Решения Канады и Швеции о возобновлении финансирования БАПОР после получения разведывательной информации о сотрудниках организации, участвовавших в кровавой бойне 7 октября, и до завершения работы следственных органов и публикации их выводов является серьезной ошибкой, которая представляет собой молчаливое согласие и поддержку со стороны правительств Канады и Швеции дальнейшего игнорирования участия сотрудников БАПОР в террористической деятельности", - говорится в пресс-релизе, опубликованном на странице представителя министерства иностранных дел Израиля Лиора Хаята в соцсети Х.
В заявлении говорится, что Израиль призывает правительства Канады и Швеции "прекратить финансирование и не поддерживать организацию, в ряды которой входят сотни членов террористической организации ХАМАС".
Ранее БАПОР получило информацию от Израиля о якобы причастности некоторых своих сотрудников к атаке палестинского движения ХАМАС на эту страну 7 октября 2023 года и решило расторгнуть с ними контракты. О числе этих сотрудников и степени их вовлеченности в нападение не сообщалось. Глава организации Филиппе Лаззарини заявил, что сотрудники агентства, подозреваемые в причастности к нападению на Израиль, предстанут перед судом, если их вину докажут. Тем не менее, о прекращении финансирования организации объявили Финляндия, Великобритания, Италия, Австралия, Канада, Германия, Швеция, Япония и еще ряд стран.