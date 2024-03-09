https://ria.ru/20240309/bapor-1932083508.html

Израиль раскритиковал Канаду и Швецию за возобновление финансирования БАПОР

Израиль раскритиковал Канаду и Швецию за возобновление финансирования БАПОР - РИА Новости, 09.03.2024

Израиль раскритиковал Канаду и Швецию за возобновление финансирования БАПОР

Возобновление Канадой и Швецией финансирования Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) является серьезной... РИА Новости, 09.03.2024

2024-03-09T23:07

2024-03-09T23:07

2024-03-09T23:07

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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Возобновление Канадой и Швецией финансирования Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) является серьезной ошибкой, заявили в министерстве иностранных дел Израиля. Ранее власти Канады и Швеции приняли решение возобновить финансирование БАПОР, которое было прервано из-за подозрений о связях сотрудников агентства с палестинским движением ХАМАС. "Решения Канады и Швеции о возобновлении финансирования БАПОР после получения разведывательной информации о сотрудниках организации, участвовавших в кровавой бойне 7 октября, и до завершения работы следственных органов и публикации их выводов является серьезной ошибкой, которая представляет собой молчаливое согласие и поддержку со стороны правительств Канады и Швеции дальнейшего игнорирования участия сотрудников БАПОР в террористической деятельности", - говорится в пресс-релизе, опубликованном на странице представителя министерства иностранных дел Израиля Лиора Хаята в соцсети Х. В заявлении говорится, что Израиль призывает правительства Канады и Швеции "прекратить финансирование и не поддерживать организацию, в ряды которой входят сотни членов террористической организации ХАМАС". Ранее БАПОР получило информацию от Израиля о якобы причастности некоторых своих сотрудников к атаке палестинского движения ХАМАС на эту страну 7 октября 2023 года и решило расторгнуть с ними контракты. О числе этих сотрудников и степени их вовлеченности в нападение не сообщалось. Глава организации Филиппе Лаззарини заявил, что сотрудники агентства, подозреваемые в причастности к нападению на Израиль, предстанут перед судом, если их вину докажут. Тем не менее, о прекращении финансирования организации объявили Финляндия, Великобритания, Италия, Австралия, Канада, Германия, Швеция, Япония и еще ряд стран.

https://ria.ru/20240305/palestina-1931126982.html

https://ria.ru/20240309/konflikt-1915630213.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, канада, швеция, израиль, оон, хамас, бапор