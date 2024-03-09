Канада возобновляет финансирование БАПОР
Власти Канады приняли решение возобновить финансирование БАПОР
© AP Photo / Fatima ShbairБеженцы в лагере Агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ в секторе Газа
© AP Photo / Fatima Shbair
Беженцы в лагере Агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ в секторе Газа. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 9 мар - РИА Новости. Власти Канады приняли решение возобновить финансирование Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР), которое ранее было прервано из-за подозрений о связях сотрудников агентства с палестинским движением ХАМАС, говорится в обнародованном в пятницу заявлении канадского министра по вопросам международного развития Ахмеда Хуссена.
"Канада намерена сотрудничать с другими донорами ООН и БАПОР, чтобы обеспечить полное выполнение рекомендаций, вытекающих как из текущего расследования, так и на основании независимого обзора работы организации", - подчеркнул Хуссен.
Ранее канадский премьер-министр Джастин Трюдо, комментируя возможность возобновления финансирования БАПОР, заявил, что его правительство внимательно следит за ходом расследования ООН.
Ранее БАПОР получило информацию от Израиля о якобы причастности некоторых своих сотрудников к атаке палестинского движения ХАМАС на эту страну 7 октября 2023 года и решило расторгнуть с ними контракты. О числе этих сотрудников и степени их вовлеченности в нападение не сообщалось. Глава организации Филиппе Лаззарини заявил, что сотрудники агентства, подозреваемые в причастности к нападению на Израиль, предстанут перед судом, если их вину докажут. Тем не менее, о прекращении финансирования организации уже объявили Финляндия, Великобритания, Италия, Австралия, Канада, Германия, Швеция, Япония и еще ряд стран.