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Канада возобновляет финансирование БАПОР - РИА Новости, 09.03.2024
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00:06 09.03.2024
https://ria.ru/20240309/bapor-1931962601.html
Канада возобновляет финансирование БАПОР
Канада возобновляет финансирование БАПОР - РИА Новости, 09.03.2024
Канада возобновляет финансирование БАПОР
Власти Канады приняли решение возобновить финансирование Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР), которое... РИА Новости, 09.03.2024
2024-03-09T00:06
2024-03-09T00:06
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ВАШИНГТОН, 9 мар - РИА Новости. Власти Канады приняли решение возобновить финансирование Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР), которое ранее было прервано из-за подозрений о связях сотрудников агентства с палестинским движением ХАМАС, говорится в обнародованном в пятницу заявлении канадского министра по вопросам международного развития Ахмеда Хуссена. Как заявил министр, в Оттаве полагают, что "БАПОР приняло меры по усилению подотчетности, надзора и прозрачности", несмотря на то, что официальное расследование в рамках ООН еще не завершено. "Канада намерена сотрудничать с другими донорами ООН и БАПОР, чтобы обеспечить полное выполнение рекомендаций, вытекающих как из текущего расследования, так и на основании независимого обзора работы организации", - подчеркнул Хуссен. Ранее канадский премьер-министр Джастин Трюдо, комментируя возможность возобновления финансирования БАПОР, заявил, что его правительство внимательно следит за ходом расследования ООН. Ранее БАПОР получило информацию от Израиля о якобы причастности некоторых своих сотрудников к атаке палестинского движения ХАМАС на эту страну 7 октября 2023 года и решило расторгнуть с ними контракты. О числе этих сотрудников и степени их вовлеченности в нападение не сообщалось. Глава организации Филиппе Лаззарини заявил, что сотрудники агентства, подозреваемые в причастности к нападению на Израиль, предстанут перед судом, если их вину докажут. Тем не менее, о прекращении финансирования организации уже объявили Финляндия, Великобритания, Италия, Австралия, Канада, Германия, Швеция, Япония и еще ряд стран.
https://ria.ru/20240305/palestina-1931126982.html
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канада, израиль, оттава, джастин трюдо, оон, бапор, хамас, в мире
Канада, Израиль, Оттава, Джастин Трюдо, ООН, БАПОР, ХАМАС, В мире
Канада возобновляет финансирование БАПОР

Власти Канады приняли решение возобновить финансирование БАПОР

© AP Photo / Fatima ShbairБеженцы в лагере Агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ в секторе Газа
Беженцы в лагере Агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 09.03.2024
© AP Photo / Fatima Shbair
Беженцы в лагере Агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ в секторе Газа. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 9 мар - РИА Новости. Власти Канады приняли решение возобновить финансирование Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР), которое ранее было прервано из-за подозрений о связях сотрудников агентства с палестинским движением ХАМАС, говорится в обнародованном в пятницу заявлении канадского министра по вопросам международного развития Ахмеда Хуссена.
Как заявил министр, в Оттаве полагают, что "БАПОР приняло меры по усилению подотчетности, надзора и прозрачности", несмотря на то, что официальное расследование в рамках ООН еще не завершено.
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"Канада намерена сотрудничать с другими донорами ООН и БАПОР, чтобы обеспечить полное выполнение рекомендаций, вытекающих как из текущего расследования, так и на основании независимого обзора работы организации", - подчеркнул Хуссен.
Ранее канадский премьер-министр Джастин Трюдо, комментируя возможность возобновления финансирования БАПОР, заявил, что его правительство внимательно следит за ходом расследования ООН.
Ранее БАПОР получило информацию от Израиля о якобы причастности некоторых своих сотрудников к атаке палестинского движения ХАМАС на эту страну 7 октября 2023 года и решило расторгнуть с ними контракты. О числе этих сотрудников и степени их вовлеченности в нападение не сообщалось. Глава организации Филиппе Лаззарини заявил, что сотрудники агентства, подозреваемые в причастности к нападению на Израиль, предстанут перед судом, если их вину докажут. Тем не менее, о прекращении финансирования организации уже объявили Финляндия, Великобритания, Италия, Австралия, Канада, Германия, Швеция, Япония и еще ряд стран.
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КанадаИзраильОттаваДжастин ТрюдоООНБАПОРХАМАСВ мире
 
 
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