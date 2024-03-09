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"Невероятная точность": в Германии пришли в ужас из-за российского оружия - РИА Новости, 09.03.2024
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11:56 09.03.2024
https://ria.ru/20240309/aviabomby-1932003431.html
"Невероятная точность": в Германии пришли в ужас из-за российского оружия
"Невероятная точность": в Германии пришли в ужас из-за российского оружия - РИА Новости, 09.03.2024
"Невероятная точность": в Германии пришли в ужас из-за российского оружия
Российская армия наносит точные удары по линии обороны ВСУ авиабомбами и эффективно их уничтожает, заявил немецкий журналист Юлиан Репке в репортаже для Bild. РИА Новости, 09.03.2024
2024-03-09T11:56
2024-03-09T11:56
германия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Российская армия наносит точные удары по линии обороны ВСУ авиабомбами и эффективно их уничтожает, заявил немецкий журналист Юлиан Репке в репортаже для Bild."Какая невероятная точность!" — прокомментировал он удары тяжелыми снарядами.Репке подчеркнул, что такого эффекта авиабомбам помогают достичь универсальные модули планирования и коррекции (УМПК). Он также добавил, что воздушные атаки оказывают серьезное давление на ВСУ, поскольку от них погибает множество украинских военных."Это все свободнопадающие бомбы, &lt;…&gt;, но благодаря этому модулю, оснащающему их складными крыльями и российской навигационной системой ГЛОНАСС, они бьют точно в цель", — заключил журналист.В зоне СВО российская авиация активно применяет авиабомбы, оснащенные универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК). Боевые самолеты получили возможность наносить удары по укрепрайонам, не подставляясь под огонь зенитно-ракетных комплексов.
https://ria.ru/20240309/sikorskiy-1931988199.html
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германия, вооруженные силы украины, bild
Германия, Вооруженные силы Украины, Bild
"Невероятная точность": в Германии пришли в ужас из-за российского оружия

Репке: ВС РФ применяют авиабомбы с невероятной точностью

© РИА Новости | Перейти в медиабанкАвиабомбы ФАБ-500 на аэродроме, где базируются самолеты авиагруппы Восточного военного округа Вооруженных сил России
Авиабомбы ФАБ-500 на аэродроме, где базируются самолеты авиагруппы Восточного военного округа Вооруженных сил России - РИА Новости, 1920, 09.03.2024
© РИА Новости
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Авиабомбы ФАБ-500 на аэродроме, где базируются самолеты авиагруппы Восточного военного округа Вооруженных сил России. Архивное фото
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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Российская армия наносит точные удары по линии обороны ВСУ авиабомбами и эффективно их уничтожает, заявил немецкий журналист Юлиан Репке в репортаже для Bild.
"Какая невероятная точность!" — прокомментировал он удары тяжелыми снарядами.
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Репке подчеркнул, что такого эффекта авиабомбам помогают достичь универсальные модули планирования и коррекции (УМПК). Он также добавил, что воздушные атаки оказывают серьезное давление на ВСУ, поскольку от них погибает множество украинских военных.
"Это все свободнопадающие бомбы, <…>, но благодаря этому модулю, оснащающему их складными крыльями и российской навигационной системой ГЛОНАСС, они бьют точно в цель", — заключил журналист.
В зоне СВО российская авиация активно применяет авиабомбы, оснащенные универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК). Боевые самолеты получили возможность наносить удары по укрепрайонам, не подставляясь под огонь зенитно-ракетных комплексов.
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