https://ria.ru/20240309/aviabomby-1932003431.html

"Невероятная точность": в Германии пришли в ужас из-за российского оружия

"Невероятная точность": в Германии пришли в ужас из-за российского оружия - РИА Новости, 09.03.2024

"Невероятная точность": в Германии пришли в ужас из-за российского оружия

Российская армия наносит точные удары по линии обороны ВСУ авиабомбами и эффективно их уничтожает, заявил немецкий журналист Юлиан Репке в репортаже для Bild. РИА Новости, 09.03.2024

2024-03-09T11:56

2024-03-09T11:56

2024-03-09T11:56

германия

вооруженные силы украины

bild

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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Российская армия наносит точные удары по линии обороны ВСУ авиабомбами и эффективно их уничтожает, заявил немецкий журналист Юлиан Репке в репортаже для Bild."Какая невероятная точность!" — прокомментировал он удары тяжелыми снарядами.Репке подчеркнул, что такого эффекта авиабомбам помогают достичь универсальные модули планирования и коррекции (УМПК). Он также добавил, что воздушные атаки оказывают серьезное давление на ВСУ, поскольку от них погибает множество украинских военных."Это все свободнопадающие бомбы, <…>, но благодаря этому модулю, оснащающему их складными крыльями и российской навигационной системой ГЛОНАСС, они бьют точно в цель", — заключил журналист.В зоне СВО российская авиация активно применяет авиабомбы, оснащенные универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК). Боевые самолеты получили возможность наносить удары по укрепрайонам, не подставляясь под огонь зенитно-ракетных комплексов.

https://ria.ru/20240309/sikorskiy-1931988199.html

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германия

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германия, вооруженные силы украины, bild