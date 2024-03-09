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Украинские дроны атаковали электроподстанцию в Запорожской области

Украинские дроны атаковали электроподстанцию в Запорожской области - РИА Новости, 09.03.2024

Украинские дроны атаковали электроподстанцию в Запорожской области

Возгорание произошло на электроподстанции в Пологах в Запорожской области после атаки украинских беспилотников, сообщил глава региона Евгений Балицкий. РИА Новости, 09.03.2024

2024-03-09T19:20

2024-03-09T19:20

2024-03-09T19:46

специальная военная операция на украине

в мире

запорожская область

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киев

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Возгорание произошло на электроподстанции в Пологах в Запорожской области после атаки украинских беспилотников, сообщил глава региона Евгений Балицкий."️Несколько часов назад зафиксирован прилет дронов противника по электрической подстанции, которая питает город Пологи и часть Пологовского района. Произошло возгорание подстанции, электроснабжение прекращено", — написал он в Telegram-канале.Губернатор добавил, что пострадавших нет. На месте работают оперативные службы, которые ликвидируют возгорание. После этого специалисты приступят к восстановительным работам. Запорожская область стала субъектом России по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает. Украинские войска продолжают обстреливать эту территорию. На сегодня под контролем России находится более 70 процентов региона, ВСУ занимают областной центр — город Запорожье. С марта 2023-го административным центром области временно стал Мелитополь.

https://ria.ru/20240120/voyna-1922429147.html

запорожская область

россия

киев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, запорожская область, евгений балицкий, россия, киев, вооруженные силы украины