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Украинские дроны атаковали электроподстанцию в Запорожской области - РИА Новости, 09.03.2024
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19:20 09.03.2024 (обновлено: 19:46 09.03.2024)
https://ria.ru/20240309/ataka-1932059558.html
Украинские дроны атаковали электроподстанцию в Запорожской области
Украинские дроны атаковали электроподстанцию в Запорожской области - РИА Новости, 09.03.2024
Украинские дроны атаковали электроподстанцию в Запорожской области
Возгорание произошло на электроподстанции в Пологах в Запорожской области после атаки украинских беспилотников, сообщил глава региона Евгений Балицкий. РИА Новости, 09.03.2024
2024-03-09T19:20
2024-03-09T19:46
специальная военная операция на украине
в мире
запорожская область
евгений балицкий
россия
киев
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Возгорание произошло на электроподстанции в Пологах в Запорожской области после атаки украинских беспилотников, сообщил глава региона Евгений Балицкий.&quot;️Несколько часов назад зафиксирован прилет дронов противника по электрической подстанции, которая питает город Пологи и часть Пологовского района. Произошло возгорание подстанции, электроснабжение прекращено&quot;, — написал он в Telegram-канале.Губернатор добавил, что пострадавших нет. На месте работают оперативные службы, которые ликвидируют возгорание. После этого специалисты приступят к восстановительным работам. Запорожская область стала субъектом России по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает. Украинские войска продолжают обстреливать эту территорию. На сегодня под контролем России находится более 70 процентов региона, ВСУ занимают областной центр — город Запорожье. С марта 2023-го административным центром области временно стал Мелитополь.
https://ria.ru/20240120/voyna-1922429147.html
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в мире, запорожская область, евгений балицкий, россия, киев, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Запорожская область, Евгений Балицкий, Россия, Киев, Вооруженные силы Украины
Украинские дроны атаковали электроподстанцию в Запорожской области

Балицкий сообщил о возгорании на электроподстанции в Пологах после атаки дронов

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкТушение пожара
Тушение пожара - РИА Новости, 1920, 09.03.2024
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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Возгорание произошло на электроподстанции в Пологах в Запорожской области после атаки украинских беспилотников, сообщил глава региона Евгений Балицкий.
«

"️Несколько часов назад зафиксирован прилет дронов противника по электрической подстанции, которая питает город Пологи и часть Пологовского района. Произошло возгорание подстанции, электроснабжение прекращено", — написал он в Telegram-канале.

Губернатор добавил, что пострадавших нет. На месте работают оперативные службы, которые ликвидируют возгорание. После этого специалисты приступят к восстановительным работам.
Запорожская область стала субъектом России по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает. Украинские войска продолжают обстреливать эту территорию.
На сегодня под контролем России находится более 70 процентов региона, ВСУ занимают областной центр — город Запорожье. С марта 2023-го административным центром области временно стал Мелитополь.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЗапорожская областьЕвгений БалицкийРоссияКиевВооруженные силы Украины
 
 
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