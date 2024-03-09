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Украинские дроны атаковали электроподстанцию в Запорожской области
Украинские дроны атаковали электроподстанцию в Запорожской области - РИА Новости, 09.03.2024
Украинские дроны атаковали электроподстанцию в Запорожской области
Возгорание произошло на электроподстанции в Пологах в Запорожской области после атаки украинских беспилотников, сообщил глава региона Евгений Балицкий. РИА Новости, 09.03.2024
2024-03-09T19:20
2024-03-09T19:20
2024-03-09T19:46
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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Возгорание произошло на электроподстанции в Пологах в Запорожской области после атаки украинских беспилотников, сообщил глава региона Евгений Балицкий."️Несколько часов назад зафиксирован прилет дронов противника по электрической подстанции, которая питает город Пологи и часть Пологовского района. Произошло возгорание подстанции, электроснабжение прекращено", — написал он в Telegram-канале.Губернатор добавил, что пострадавших нет. На месте работают оперативные службы, которые ликвидируют возгорание. После этого специалисты приступят к восстановительным работам. Запорожская область стала субъектом России по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает. Украинские войска продолжают обстреливать эту территорию. На сегодня под контролем России находится более 70 процентов региона, ВСУ занимают областной центр — город Запорожье. С марта 2023-го административным центром области временно стал Мелитополь.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украинские дроны атаковали электроподстанцию в Запорожской области
Балицкий сообщил о возгорании на электроподстанции в Пологах после атаки дронов