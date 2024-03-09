В Армении обсуждают идею вступления в ЕС, заявил глава МИД
Глава МИД Армении назвал идею вступления в ЕС активно обсуждаемым вопросом
© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян
Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян. Архивное фото
ЕРЕВАН, 9 мар - РИА Новости. Идея вступления в ЕС входит в ряд активно обсуждаемых в Армении вопросов, заявил глава армянского МИД Арарат Мирзоян в интервью турецкой телекомпании TRT World.
"Учитывая все вызовы, с которыми нам приходится сталкиваться за последние три-четыре года, в Армении активно обсуждаются новые возможности. Не открою секрета, если скажу, что в этом ряду есть также идея членства в ЕС. У народа Армении есть европейские устремления... Мы проходим через процесс и посмотрим, каким будет завершение этого процесса, которое никто не может предсказать", - заявил Мирзоян в интервью, текст которого размещен на сайте МИД.
По его словам, у Армении есть новые возможности для сотрудничества с Францией и США, налажен стратегический диалог с Вашингтоном, в рамках которого рассматриваются новые направления. "То же самое я могу сказать и о Европейском союзе. У нас есть соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве с ЕС, но мы вглядываемся за рамки этого соглашения. Мы обсуждаем либерализацию визового режима, какие-то новые механизмы, которые можно использовать в наших отношениях..., впервые в истории Европейский союз был вовлечен в обеспечение безопасности нашего региона. Вы знаете, что в Армении находится миссия наблюдателей ЕС, которая контролирует границу между Арменией и Азербайджаном", - сказал Мирзоян.
В феврале спикер армянского парламента Ален Симонян, отвечая на вопрос о готовности Еревана углублять отношения с ЕС и получить статус кандидата на вступление в Евросоюз, заявил, что Армения будет двигаться в том направлении, которое обеспечит ей максимальную безопасность.
Ранее премьер Армении Никол Пашинян заявил, что договор о коллективной безопасности в отношении Армении не был выполнен, Ереван заморозил свое участие в ОДКБ.