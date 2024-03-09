https://ria.ru/20240309/armeniya-1931997696.html

В Армении обсуждают идею вступления в ЕС, заявил глава МИД

В Армении обсуждают идею вступления в ЕС, заявил глава МИД - РИА Новости, 09.03.2024

В Армении обсуждают идею вступления в ЕС, заявил глава МИД

Идея вступления в ЕС входит в ряд активно обсуждаемых в Армении вопросов, заявил глава армянского МИД Арарат Мирзоян в интервью турецкой телекомпании TRT World. РИА Новости, 09.03.2024

2024-03-09T11:05

2024-03-09T11:05

2024-03-09T11:05

в мире

армения

ереван

франция

никол пашинян

арарат мирзоян

евросоюз

одкб

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ЕРЕВАН, 9 мар - РИА Новости. Идея вступления в ЕС входит в ряд активно обсуждаемых в Армении вопросов, заявил глава армянского МИД Арарат Мирзоян в интервью турецкой телекомпании TRT World. "Учитывая все вызовы, с которыми нам приходится сталкиваться за последние три-четыре года, в Армении активно обсуждаются новые возможности. Не открою секрета, если скажу, что в этом ряду есть также идея членства в ЕС. У народа Армении есть европейские устремления... Мы проходим через процесс и посмотрим, каким будет завершение этого процесса, которое никто не может предсказать", - заявил Мирзоян в интервью, текст которого размещен на сайте МИД. По его словам, у Армении есть новые возможности для сотрудничества с Францией и США, налажен стратегический диалог с Вашингтоном, в рамках которого рассматриваются новые направления. "То же самое я могу сказать и о Европейском союзе. У нас есть соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве с ЕС, но мы вглядываемся за рамки этого соглашения. Мы обсуждаем либерализацию визового режима, какие-то новые механизмы, которые можно использовать в наших отношениях..., впервые в истории Европейский союз был вовлечен в обеспечение безопасности нашего региона. Вы знаете, что в Армении находится миссия наблюдателей ЕС, которая контролирует границу между Арменией и Азербайджаном", - сказал Мирзоян. В феврале спикер армянского парламента Ален Симонян, отвечая на вопрос о готовности Еревана углублять отношения с ЕС и получить статус кандидата на вступление в Евросоюз, заявил, что Армения будет двигаться в том направлении, которое обеспечит ей максимальную безопасность. Ранее премьер Армении Никол Пашинян заявил, что договор о коллективной безопасности в отношении Армении не был выполнен, Ереван заморозил свое участие в ОДКБ.

https://ria.ru/20240302/armeniya-1930641564.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, армения, ереван, франция, никол пашинян, арарат мирзоян, евросоюз, одкб