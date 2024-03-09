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Власти Аргентины 8 марта переименовали Зал женщин в резиденции президента - РИА Новости, 09.03.2024
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11:30 09.03.2024 (обновлено: 11:46 09.03.2024)
https://ria.ru/20240309/argentina-1932000067.html
Власти Аргентины 8 марта переименовали Зал женщин в резиденции президента
Власти Аргентины 8 марта переименовали Зал женщин в резиденции президента - РИА Новости, 09.03.2024
Власти Аргентины 8 марта переименовали Зал женщин в резиденции президента
Власти Аргентины 8 марта переименовали Зал женщин в официальной резиденции президента в Зал отцов-основателей, сняв портреты выдающихся женщин страны, сообщает... РИА Новости, 09.03.2024
2024-03-09T11:30
2024-03-09T11:46
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Власти Аргентины 8 марта переименовали Зал женщин в официальной резиденции президента в Зал отцов-основателей, сняв портреты выдающихся женщин страны, сообщает местный телеканал TN. Зал женщин был открыт в 2009 году во время первого президентского срока Кристины Киршнер. "После того как министерство по делам женщин было низведено до уровня департамента и всего через несколько дней после запрета инклюзивного языка, исполнительная власть решила сменить название Зала аргентинских женщин", - передает телеканал, добавляя, что выбранная дата была провокацией в адрес феминистского движения. Отмечается, что переименование стало инициативой Карины Милей, сестры президента Хавьера Милея, которая является главой его секретариата и правой рукой, а также самым доверенным лицом. Ранее крайне правая либертарианская коалиция "Свобода наступает", которую возглавляет Милей, представила законопроект, запрещающий аборты в стране. Таким образом, речь идёт об отмене закона от 2020 года, который, напротив, разрешил женщинам прерывать беременность.
https://ria.ru/20240307/miley-1931667545.html
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в мире, аргентина
В мире, Аргентина
Власти Аргентины 8 марта переименовали Зал женщин в резиденции президента

Зал женщин в резиденции президента Аргентины назвали Залом отцов-основателей

CC BY 2.0 / McKay Savage / Casa RosadaОфициальная резиденция президента Аргентины
Официальная резиденция президента Аргентины - РИА Новости, 1920, 09.03.2024
CC BY 2.0 / McKay Savage / Casa Rosada
Официальная резиденция президента Аргентины. Архивное фото
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Власти Аргентины 8 марта переименовали Зал женщин в официальной резиденции президента в Зал отцов-основателей, сняв портреты выдающихся женщин страны, сообщает местный телеканал TN.
Зал женщин был открыт в 2009 году во время первого президентского срока Кристины Киршнер.
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"После того как министерство по делам женщин было низведено до уровня департамента и всего через несколько дней после запрета инклюзивного языка, исполнительная власть решила сменить название Зала аргентинских женщин", - передает телеканал, добавляя, что выбранная дата была провокацией в адрес феминистского движения.
Отмечается, что переименование стало инициативой Карины Милей, сестры президента Хавьера Милея, которая является главой его секретариата и правой рукой, а также самым доверенным лицом.
Ранее крайне правая либертарианская коалиция "Свобода наступает", которую возглавляет Милей, представила законопроект, запрещающий аборты в стране. Таким образом, речь идёт об отмене закона от 2020 года, который, напротив, разрешил женщинам прерывать беременность.
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