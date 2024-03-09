https://ria.ru/20240309/argentina-1932000067.html

Власти Аргентины 8 марта переименовали Зал женщин в резиденции президента

Власти Аргентины 8 марта переименовали Зал женщин в резиденции президента - РИА Новости, 09.03.2024

Власти Аргентины 8 марта переименовали Зал женщин в резиденции президента

Власти Аргентины 8 марта переименовали Зал женщин в официальной резиденции президента в Зал отцов-основателей, сняв портреты выдающихся женщин страны, сообщает... РИА Новости, 09.03.2024

2024-03-09T11:30

2024-03-09T11:30

2024-03-09T11:46

в мире

аргентина

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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Власти Аргентины 8 марта переименовали Зал женщин в официальной резиденции президента в Зал отцов-основателей, сняв портреты выдающихся женщин страны, сообщает местный телеканал TN. Зал женщин был открыт в 2009 году во время первого президентского срока Кристины Киршнер. "После того как министерство по делам женщин было низведено до уровня департамента и всего через несколько дней после запрета инклюзивного языка, исполнительная власть решила сменить название Зала аргентинских женщин", - передает телеканал, добавляя, что выбранная дата была провокацией в адрес феминистского движения. Отмечается, что переименование стало инициативой Карины Милей, сестры президента Хавьера Милея, которая является главой его секретариата и правой рукой, а также самым доверенным лицом. Ранее крайне правая либертарианская коалиция "Свобода наступает", которую возглавляет Милей, представила законопроект, запрещающий аборты в стране. Таким образом, речь идёт об отмене закона от 2020 года, который, напротив, разрешил женщинам прерывать беременность.

https://ria.ru/20240307/miley-1931667545.html

https://ria.ru/20240224/argentina-1929236407.html

аргентина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, аргентина