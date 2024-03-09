https://ria.ru/20240309/arest-1932038006.html
В Молдавии арестовали члена оппозиционной партии "Шанс"
В Молдавии арестовали члена оппозиционной партии "Шанс" - РИА Новости, 09.03.2024
В Молдавии арестовали члена оппозиционной партии "Шанс"
Кишиневский суд арестовал представителя оппозиционной молдавской партии "Шанс" Андрея Галацкого, заявил лидер политформирования Алексей Лунгу. РИА Новости, 09.03.2024
2024-03-09T16:45
2024-03-09T16:45
2024-03-09T17:48
в мире
молдавия
кишинев
майя санду
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155547/48/1555474873_0:191:3020:1890_1920x0_80_0_0_a4f51f82c298134f22fce2101139f5dc.jpg
КИШИНЕВ, 9 мар — РИА Новости. Кишиневский суд арестовал представителя оппозиционной молдавской партии "Шанс" Андрея Галацкого, заявил лидер политформирования Алексей Лунгу. "Суд выдал мандат на арест на 30 суток. Мы не сдаемся. Мы пойдем в Апелляционную палату. Там есть судьи неподкупные, которые не боятся этой власти. Если вы помните, судьи Апелляционной палаты вынесли вердикт: "Шанс" был снят незаконно (с местных выборов, прошедших в Молдавии осенью 2023 года. — Прим. ред.). Надеемся, мы не через 30 дней, а очень быстро вернем Андрея домой", — сказал он журналистам. Ранее в субботу перед зданием суда прошел митинг в поддержку Галацкого. Собравшиеся требовали его освобождения, отмечая, что активиста задержали неправомерно. В Молдавии оппозиция с мая 2022 года проводит акции протеста из-за высоких тарифов на газ и электричество, настаивая на отставке правительства и президента Майи Санду — неформального лидера правящей партии "Действие и солидарность". Манифестанты обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе. Они критикуют руководство страны за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции.В ответ власти Молдавии запретили деятельность оппозиционной партии "Шор". В свою очередь, представители ряда других политформирований, в том числе Партии социалистов, партий "Возрождение" и "Шанс", регулярно сталкиваются с обысками и задержанием своих сторонников.
https://ria.ru/20240218/moldavia-1928088291.html
https://ria.ru/20240216/fermery-1927892916.html
молдавия
кишинев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155547/48/1555474873_257:0:2986:2047_1920x0_80_0_0_2ee9adeecf7d093e1715021f6c0770cb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, молдавия, кишинев, майя санду
В мире, Молдавия, Кишинев, Майя Санду
В Молдавии арестовали члена оппозиционной партии "Шанс"
Члена оппозиционной в Молдавии партии "Шанс" Галацкого арестовали на 30 суток
КИШИНЕВ, 9 мар — РИА Новости. Кишиневский суд арестовал представителя оппозиционной молдавской партии "Шанс" Андрея Галацкого, заявил лидер политформирования Алексей Лунгу.
«
"Суд выдал мандат на арест на 30 суток. Мы не сдаемся. Мы пойдем в Апелляционную палату. Там есть судьи неподкупные, которые не боятся этой власти. Если вы помните, судьи Апелляционной палаты вынесли вердикт: "Шанс" был снят незаконно (с местных выборов, прошедших в Молдавии осенью 2023 года. — Прим. ред.). Надеемся, мы не через 30 дней, а очень быстро вернем Андрея домой", — сказал он журналистам.
Оппозиция в Молдавии призвала жителей объединиться для устранения власти
Ранее в субботу перед зданием суда прошел митинг в поддержку Галацкого. Собравшиеся требовали его освобождения, отмечая, что активиста задержали неправомерно.
В Молдавии оппозиция с мая 2022 года проводит акции протеста из-за высоких тарифов на газ и электричество, настаивая на отставке правительства и президента Майи Санду
— неформального лидера правящей партии "Действие и солидарность". Манифестанты обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе. Они критикуют руководство страны за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции.
В ответ власти Молдавии запретили деятельность оппозиционной партии "Шор". В свою очередь, представители ряда других политформирований, в том числе Партии социалистов, партий "Возрождение" и "Шанс", регулярно сталкиваются с обысками и задержанием своих сторонников.
Оппозиция Молдавии заявила о риске банкротства фермеров из-за кредитов