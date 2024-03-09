https://ria.ru/20240309/arest-1932038006.html

В Молдавии арестовали члена оппозиционной партии "Шанс"

В Молдавии арестовали члена оппозиционной партии "Шанс" - РИА Новости, 09.03.2024

В Молдавии арестовали члена оппозиционной партии "Шанс"

Кишиневский суд арестовал представителя оппозиционной молдавской партии "Шанс" Андрея Галацкого, заявил лидер политформирования Алексей Лунгу. РИА Новости, 09.03.2024

2024-03-09T16:45

2024-03-09T16:45

2024-03-09T17:48

в мире

молдавия

кишинев

майя санду

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155547/48/1555474873_0:191:3020:1890_1920x0_80_0_0_a4f51f82c298134f22fce2101139f5dc.jpg

КИШИНЕВ, 9 мар — РИА Новости. Кишиневский суд арестовал представителя оппозиционной молдавской партии "Шанс" Андрея Галацкого, заявил лидер политформирования Алексей Лунгу. "Суд выдал мандат на арест на 30 суток. Мы не сдаемся. Мы пойдем в Апелляционную палату. Там есть судьи неподкупные, которые не боятся этой власти. Если вы помните, судьи Апелляционной палаты вынесли вердикт: "Шанс" был снят незаконно (с местных выборов, прошедших в Молдавии осенью 2023 года. — Прим. ред.). Надеемся, мы не через 30 дней, а очень быстро вернем Андрея домой", — сказал он журналистам. Ранее в субботу перед зданием суда прошел митинг в поддержку Галацкого. Собравшиеся требовали его освобождения, отмечая, что активиста задержали неправомерно. В Молдавии оппозиция с мая 2022 года проводит акции протеста из-за высоких тарифов на газ и электричество, настаивая на отставке правительства и президента Майи Санду — неформального лидера правящей партии "Действие и солидарность". Манифестанты обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе. Они критикуют руководство страны за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции.В ответ власти Молдавии запретили деятельность оппозиционной партии "Шор". В свою очередь, представители ряда других политформирований, в том числе Партии социалистов, партий "Возрождение" и "Шанс", регулярно сталкиваются с обысками и задержанием своих сторонников.

https://ria.ru/20240218/moldavia-1928088291.html

https://ria.ru/20240216/fermery-1927892916.html

молдавия

кишинев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, молдавия, кишинев, майя санду