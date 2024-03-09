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В Молдавии арестовали члена оппозиционной партии "Шанс" - РИА Новости, 09.03.2024
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16:45 09.03.2024 (обновлено: 17:48 09.03.2024)
https://ria.ru/20240309/arest-1932038006.html
В Молдавии арестовали члена оппозиционной партии "Шанс"
В Молдавии арестовали члена оппозиционной партии "Шанс" - РИА Новости, 09.03.2024
В Молдавии арестовали члена оппозиционной партии "Шанс"
Кишиневский суд арестовал представителя оппозиционной молдавской партии "Шанс" Андрея Галацкого, заявил лидер политформирования Алексей Лунгу. РИА Новости, 09.03.2024
2024-03-09T16:45
2024-03-09T17:48
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КИШИНЕВ, 9 мар — РИА Новости. Кишиневский суд арестовал представителя оппозиционной молдавской партии "Шанс" Андрея Галацкого, заявил лидер политформирования Алексей Лунгу. "Суд выдал мандат на арест на 30 суток. Мы не сдаемся. Мы пойдем в Апелляционную палату. Там есть судьи неподкупные, которые не боятся этой власти. Если вы помните, судьи Апелляционной палаты вынесли вердикт: "Шанс" был снят незаконно (с местных выборов, прошедших в Молдавии осенью 2023 года. — Прим. ред.). Надеемся, мы не через 30 дней, а очень быстро вернем Андрея домой", — сказал он журналистам. Ранее в субботу перед зданием суда прошел митинг в поддержку Галацкого. Собравшиеся требовали его освобождения, отмечая, что активиста задержали неправомерно. В Молдавии оппозиция с мая 2022 года проводит акции протеста из-за высоких тарифов на газ и электричество, настаивая на отставке правительства и президента Майи Санду — неформального лидера правящей партии "Действие и солидарность". Манифестанты обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе. Они критикуют руководство страны за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции.В ответ власти Молдавии запретили деятельность оппозиционной партии "Шор". В свою очередь, представители ряда других политформирований, в том числе Партии социалистов, партий "Возрождение" и "Шанс", регулярно сталкиваются с обысками и задержанием своих сторонников.
https://ria.ru/20240218/moldavia-1928088291.html
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в мире, молдавия, кишинев, майя санду
В мире, Молдавия, Кишинев, Майя Санду
В Молдавии арестовали члена оппозиционной партии "Шанс"

Члена оппозиционной в Молдавии партии "Шанс" Галацкого арестовали на 30 суток

© Sputnik / Мирослав Ротарь | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции на улице Кишинева
Автомобиль полиции на улице Кишинева - РИА Новости, 1920, 09.03.2024
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Автомобиль полиции на улице Кишинева. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 9 мар — РИА Новости. Кишиневский суд арестовал представителя оппозиционной молдавской партии "Шанс" Андрея Галацкого, заявил лидер политформирования Алексей Лунгу.
«
"Суд выдал мандат на арест на 30 суток. Мы не сдаемся. Мы пойдем в Апелляционную палату. Там есть судьи неподкупные, которые не боятся этой власти. Если вы помните, судьи Апелляционной палаты вынесли вердикт: "Шанс" был снят незаконно (с местных выборов, прошедших в Молдавии осенью 2023 года. — Прим. ред.). Надеемся, мы не через 30 дней, а очень быстро вернем Андрея домой", — сказал он журналистам.
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Ранее в субботу перед зданием суда прошел митинг в поддержку Галацкого. Собравшиеся требовали его освобождения, отмечая, что активиста задержали неправомерно.
В Молдавии оппозиция с мая 2022 года проводит акции протеста из-за высоких тарифов на газ и электричество, настаивая на отставке правительства и президента Майи Санду — неформального лидера правящей партии "Действие и солидарность". Манифестанты обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе. Они критикуют руководство страны за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции.
В ответ власти Молдавии запретили деятельность оппозиционной партии "Шор". В свою очередь, представители ряда других политформирований, в том числе Партии социалистов, партий "Возрождение" и "Шанс", регулярно сталкиваются с обысками и задержанием своих сторонников.
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В миреМолдавияКишиневМайя Санду
 
 
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