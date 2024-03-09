https://ria.ru/20240309/alyans-1932079916.html

СМИ: Франция создаст альянс стран, готовых отправить войска на Украину

СМИ: Франция создаст альянс стран, готовых отправить войска на Украину - РИА Новости, 09.03.2024

СМИ: Франция создаст альянс стран, готовых отправить войска на Украину

Франция создает коалицию стран, готовых при необходимости отправить военных на Украину, сообщило издание Politico. РИА Новости, 09.03.2024

2024-03-09T22:32

2024-03-09T22:32

2024-03-09T22:57

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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Франция создает коалицию стран, готовых при необходимости отправить военных на Украину, сообщило издание Politico. "Франция создает альянс стран, готовых потенциально отправить западных военнослужащих на Украину, и тем самым углубляет свое противостояние с более осторожным Берлином", — говорится в публикации.Издание напомнило про высказывание президента Франции Эммануэля Макрона о возможности отправки военнослужащих из западных стран на Украину. После этого большинство членов ЕС, включая Германию, Чехию и Польшу, заявили, что у них нет таких планов. Однако, как пишет Politico, Эстония, Латвия и Литва оказались "гораздо более открыты для этой идеи". В конце февраля Макрон заявил, что Франция сделает все, чтобы Россия "не выиграла эту войну". По его словам, лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, но консенсуса достичь пока не удалось.Лидеры всех французских партий также отказались поддержать позицию президента по этому вопросу. Они обвинили Макрона во втягивании страны в конфликт и легкомыслии, а также упрекнули в том, что он не посоветовался с Национальным собранием.Комментируя слова президента Франции, в Кремле заявили, что такое развитие событий неизбежно приведет к прямому военному столкновению между Россией и НАТО. Сам факт обсуждения возможности отправки "неких контингентов на Украину" пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал важным новым элементом.Как сообщал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Кремль обратил внимание на слова президента Франции о том, что в Европе обсуждалась тема отправки военных на Украину, а его позиция о нанесении России стратегического поражения на Украине Москве тоже хорошо известна. Возможная отправка западными странами своих военных на Украину повысит риск прямого столкновения НАТО с Россией, заявил ранее РИА Новости глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240309/evropeytsy-1931936605.html

https://ria.ru/20240304/frantsiya-1930886175.html

https://ria.ru/20240227/makron-1929757064.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, россия, франция, борис писториус, олаф шольц, эммануэль макрон, нато, евросоюз