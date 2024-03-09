https://ria.ru/20240309/abort-1931999775.html
Президент Франции закрепил в конституции право женщин на аборт
Президент Франции закрепил в конституции право женщин на аборт - РИА Новости, 09.03.2024
Президент Франции закрепил в конституции право женщин на аборт
Президент Франции Эммануэль Макрон 8 марта подписал закон, закрепляющий право женщин на прерывание беременности на высшем законодательном уровне, его текст о... РИА Новости, 09.03.2024
2024-03-09T11:28
2024-03-09T11:28
2024-03-09T12:15
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ПАРИЖ, 9 мар – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон 8 марта подписал закон, закрепляющий право женщин на прерывание беременности на высшем законодательном уровне, его текст о внесении соответствующего изменения в конституцию был опубликован в субботу в официальном журнале Пятой республики. Ранее Франция стала первой страной в мире, закрепившей право женщин на аборт в конституции. В нее добавили следующую статью: "Право женщин свободно прибегнуть к добровольному прерыванию беременности гарантировано законом". Как сказано в документе, президент Республики подписал закон. Отмечается, что подписание состоялось накануне в Международный женский день в Париже. В сентябре Национальный институт статистики и экономических исследований Франции (Insee) сообщил, что по итогам 2022 года в стране зафиксировали самую низкую рождаемость со времен Второй мировой войны. Снижение рождаемости затронуло все регионы страны. В особенности оно касается женщин в возрасте 25-29 лет (на 3% ниже, чем в 2010 году) и 30-34 лет (на 4% ниже). При этом в категории женщин старше 40 лет рождаемость наоборот выросла на 3%. Средний возраст женщин, рожающих впервые, также вырос с 30,2 до 31,2 года, а число детей, рожденных вне брака, увеличилось с 57% до 65%. Согласно данным исследования Drees, опубликованным ранее, число абортов во Франции в 2022 году значительно выросло, достигнув рекордного за последние 33 года уровня в 234 тысячи. Одним из факторов, влияющих на эту тенденцию, которая особенно выражена среди женщин 20-29 лет, авторы называют продление срока возможности прервать беременность во Франции с 12 до 14 недель.
https://ria.ru/20231206/abort-1914066633.html
https://ria.ru/20240131/abort-1924598749.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, париж, франция, эммануэль макрон
В мире, Париж, Франция, Эммануэль Макрон
Президент Франции закрепил в конституции право женщин на аборт
Макрон подписал закон, закрепляющий в конституции право женщин на аборт
ПАРИЖ, 9 мар – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон 8 марта подписал закон, закрепляющий право женщин на прерывание беременности на высшем законодательном уровне, его текст о внесении соответствующего изменения в конституцию был опубликован в субботу в официальном журнале Пятой республики.
Ранее Франция стала первой страной в мире, закрепившей право женщин на аборт в конституции. В нее добавили следующую статью: "Право женщин свободно прибегнуть к добровольному прерыванию беременности гарантировано законом".
Источник: законопроект об абортах планируют внести в Госдуму весной
Как сказано в документе, президент Республики подписал закон.
Отмечается, что подписание состоялось накануне в Международный женский день в Париже
.
В сентябре Национальный институт статистики и экономических исследований Франции (Insee) сообщил, что по итогам 2022 года в стране зафиксировали самую низкую рождаемость со времен Второй мировой войны. Снижение рождаемости затронуло все регионы страны. В особенности оно касается женщин в возрасте 25-29 лет (на 3% ниже, чем в 2010 году) и 30-34 лет (на 4% ниже). При этом в категории женщин старше 40 лет рождаемость наоборот выросла на 3%.
Средний возраст женщин, рожающих впервые, также вырос с 30,2 до 31,2 года, а число детей, рожденных вне брака, увеличилось с 57% до 65%.
Согласно данным исследования Drees, опубликованным ранее, число абортов во Франции в 2022 году значительно выросло, достигнув рекордного за последние 33 года уровня в 234 тысячи. Одним из факторов, влияющих на эту тенденцию, которая особенно выражена среди женщин 20-29 лет, авторы называют продление срока возможности прервать беременность во Франции с 12 до 14 недель.
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