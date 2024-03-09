https://ria.ru/20240309/abort-1931999775.html

Президент Франции закрепил в конституции право женщин на аборт

Президент Франции закрепил в конституции право женщин на аборт - РИА Новости, 09.03.2024

Президент Франции закрепил в конституции право женщин на аборт

Президент Франции Эммануэль Макрон 8 марта подписал закон, закрепляющий право женщин на прерывание беременности на высшем законодательном уровне, его текст о... РИА Новости, 09.03.2024

2024-03-09T11:28

2024-03-09T11:28

2024-03-09T12:15

в мире

париж

франция

эммануэль макрон

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/09/1932004838_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_42b3bab98308b1c2de747f685d3ac6cc.jpg

ПАРИЖ, 9 мар – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон 8 марта подписал закон, закрепляющий право женщин на прерывание беременности на высшем законодательном уровне, его текст о внесении соответствующего изменения в конституцию был опубликован в субботу в официальном журнале Пятой республики. Ранее Франция стала первой страной в мире, закрепившей право женщин на аборт в конституции. В нее добавили следующую статью: "Право женщин свободно прибегнуть к добровольному прерыванию беременности гарантировано законом". Как сказано в документе, президент Республики подписал закон. Отмечается, что подписание состоялось накануне в Международный женский день в Париже. В сентябре Национальный институт статистики и экономических исследований Франции (Insee) сообщил, что по итогам 2022 года в стране зафиксировали самую низкую рождаемость со времен Второй мировой войны. Снижение рождаемости затронуло все регионы страны. В особенности оно касается женщин в возрасте 25-29 лет (на 3% ниже, чем в 2010 году) и 30-34 лет (на 4% ниже). При этом в категории женщин старше 40 лет рождаемость наоборот выросла на 3%. Средний возраст женщин, рожающих впервые, также вырос с 30,2 до 31,2 года, а число детей, рожденных вне брака, увеличилось с 57% до 65%. Согласно данным исследования Drees, опубликованным ранее, число абортов во Франции в 2022 году значительно выросло, достигнув рекордного за последние 33 года уровня в 234 тысячи. Одним из факторов, влияющих на эту тенденцию, которая особенно выражена среди женщин 20-29 лет, авторы называют продление срока возможности прервать беременность во Франции с 12 до 14 недель.

https://ria.ru/20231206/abort-1914066633.html

https://ria.ru/20240131/abort-1924598749.html

париж

франция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, париж, франция, эммануэль макрон