https://ria.ru/20240308/zimbabve-1931945040.html
Власти Зимбабве выдворили сотрудников USAID, заявил Госдеп
Власти Зимбабве выдворили сотрудников USAID, заявил Госдеп - РИА Новости, 08.03.2024
Власти Зимбабве выдворили сотрудников USAID, заявил Госдеп
Власти Зимбабве в феврале выдворили из страны сотрудников группы Агентства США по международному развитию, курировавших оценку демократии, прав человека и... РИА Новости, 08.03.2024
2024-03-08T20:25
2024-03-08T20:25
2024-03-08T20:25
в мире
зимбабве
сша
агентство по международному развитию сша
государственный департамент сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1c/1886831332_0:112:2255:1380_1920x0_80_0_0_1d4851d91a31388ba37da1af8a4bd71d.jpg
ВАШИНГТОН, 8 мар - РИА Новости. Власти Зимбабве в феврале выдворили из страны сотрудников группы Агентства США по международному развитию, курировавших оценку демократии, прав человека и управления, заявил в пятницу официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер. "В прошлом месяце должностные лица Зимбабве принудительно выдворили чиновников и подрядчиков USAID, которые проводили оценку ситуации в области развития и управления в Зимбабве. Члены оценочной группы подвергались агрессивному обращению, длительным допросам и запугиванию, небезопасной и принудительной транспортировке в ночное время, ночным задержаниям, а также принудительному выдворению из страны", - сказал Миллер, чье заявление распространило американское дипведомство. По словам представителя госдепа, Вашингтон считает подобные шаги "вопиющими, неоправданными и неприемлемыми". "Правительство Зимбабве заявило, что желает продолжить международное сотрудничество и демократические реформы. Однако его действия подрывают данные утверждения. Мы серьезно относимся к безопасности граждан США и требуем ответственного подхода от правительства Зимбабве. Народ страны заслуживает лучшего, и мы продолжим поддерживать его, работая над построением более инклюзивного, демократического общества с подотчетными политическими лидерами и государственными институтами", - подчеркнул высокопоставленный американский дипломат.
https://ria.ru/20240118/politika-1922228081.html
зимбабве
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1c/1886831332_0:0:2059:1544_1920x0_80_0_0_94a6ccb6436743e8e720b19c9a7700df.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, зимбабве, сша, агентство по международному развитию сша, государственный департамент сша
В мире, Зимбабве, США, Агентство по международному развитию США, Государственный департамент США
Власти Зимбабве выдворили сотрудников USAID, заявил Госдеп
Госдеп: из Зимбабве выдворили сотрудников USAID, курировавших вопросы демократии
ВАШИНГТОН, 8 мар - РИА Новости. Власти Зимбабве в феврале выдворили из страны сотрудников группы Агентства США по международному развитию, курировавших оценку демократии, прав человека и управления, заявил в пятницу официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер.
"В прошлом месяце должностные лица Зимбабве принудительно выдворили чиновников и подрядчиков USAID, которые проводили оценку ситуации в области развития и управления в Зимбабве. Члены оценочной группы подвергались агрессивному обращению, длительным допросам и запугиванию, небезопасной и принудительной транспортировке в ночное время, ночным задержаниям, а также принудительному выдворению из страны", - сказал Миллер, чье заявление распространило американское дипведомство.
По словам представителя госдепа, Вашингтон считает подобные шаги "вопиющими, неоправданными и неприемлемыми".
"Правительство Зимбабве заявило, что желает продолжить международное сотрудничество и демократические реформы. Однако его действия подрывают данные утверждения. Мы серьезно относимся к безопасности граждан США и требуем ответственного подхода от правительства Зимбабве. Народ страны заслуживает лучшего, и мы продолжим поддерживать его, работая над построением более инклюзивного, демократического общества с подотчетными политическими лидерами и государственными институтами", - подчеркнул высокопоставленный американский дипломат.
В США испугались сложностей из-за сотрудничества России и Африки