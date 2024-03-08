https://ria.ru/20240308/zimbabve-1931945040.html

Власти Зимбабве выдворили сотрудников USAID, заявил Госдеп

Власти Зимбабве выдворили сотрудников USAID, заявил Госдеп - РИА Новости, 08.03.2024

Власти Зимбабве выдворили сотрудников USAID, заявил Госдеп

Власти Зимбабве в феврале выдворили из страны сотрудников группы Агентства США по международному развитию, курировавших оценку демократии, прав человека и... РИА Новости, 08.03.2024

2024-03-08T20:25

2024-03-08T20:25

2024-03-08T20:25

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ВАШИНГТОН, 8 мар - РИА Новости. Власти Зимбабве в феврале выдворили из страны сотрудников группы Агентства США по международному развитию, курировавших оценку демократии, прав человека и управления, заявил в пятницу официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер. "В прошлом месяце должностные лица Зимбабве принудительно выдворили чиновников и подрядчиков USAID, которые проводили оценку ситуации в области развития и управления в Зимбабве. Члены оценочной группы подвергались агрессивному обращению, длительным допросам и запугиванию, небезопасной и принудительной транспортировке в ночное время, ночным задержаниям, а также принудительному выдворению из страны", - сказал Миллер, чье заявление распространило американское дипведомство. По словам представителя госдепа, Вашингтон считает подобные шаги "вопиющими, неоправданными и неприемлемыми". "Правительство Зимбабве заявило, что желает продолжить международное сотрудничество и демократические реформы. Однако его действия подрывают данные утверждения. Мы серьезно относимся к безопасности граждан США и требуем ответственного подхода от правительства Зимбабве. Народ страны заслуживает лучшего, и мы продолжим поддерживать его, работая над построением более инклюзивного, демократического общества с подотчетными политическими лидерами и государственными институтами", - подчеркнул высокопоставленный американский дипломат.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, зимбабве, сша, агентство по международному развитию сша, государственный департамент сша