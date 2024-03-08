https://ria.ru/20240308/zhenschiny-1931914023.html

Минобороны Украины заявило о росте числа женщин, служащих в ВСУ

Минобороны Украины заявило о росте числа женщин, служащих в ВСУ - РИА Новости, 08.03.2024

Минобороны Украины заявило о росте числа женщин, служащих в ВСУ

Свыше 45,5 тысячи женщин служит в рядах ВСУ, число желающих вступить в украинские войска растет, сообщили в пятницу в министерстве обороны Украины. РИА Новости, 08.03.2024

2024-03-08T15:51

2024-03-08T15:51

2024-03-08T16:04

специальная военная операция на украине

в мире

украина

владимир зеленский

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/19/1892167846_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ef43aa765e2fb57af185fa87c15e5e77.jpg

МОСКВА, 8 мар – РИА Новости. Свыше 45,5 тысячи женщин служит в рядах ВСУ, число желающих вступить в украинские войска растет, сообщили в пятницу в министерстве обороны Украины. "Численность женщин в вооруженных силах Украины продолжает увеличиваться. По состоянию на январь 2024 года в украинской армии служит 45587 военнослужащих (женщин - ред.). Это на 2108 человек больше, чем в октябре 2023 года", - говорится в сообщении, опубликованном на медийной площадке Military Media Center, координируемой минобороны Украины. По данным минобороны, из указанного количества, порядка 13,5 тысячи имеют статус участника боевых действий. Министерство обороны Украины в октябре сообщало, что число женщин-военнослужащих в стране за последние два года возросло на 40%. По данным минобороны, ранее на Украине контракт на прохождение военной службы могли заключать с женщинами в возрасте от 18 до 40 лет, сейчас же в возрасте от 18 до 60 лет, как это установлено и в отношении мужчин. В 2019 году украинское правительство разрешило девушкам поступать в военные лицеи, напомнили в ведомстве. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. В октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей со средним возрастом 43 года. Издание New York Times ранее сообщало, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в ВСУ.

https://ria.ru/20240308/front-1931893460.html

https://ria.ru/20240308/tanki-1931877141.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, владимир зеленский, вооруженные силы украины