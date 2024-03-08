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Минобороны Украины заявило о росте числа женщин, служащих в ВСУ - РИА Новости, 08.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
15:51 08.03.2024 (обновлено: 16:04 08.03.2024)
https://ria.ru/20240308/zhenschiny-1931914023.html
Минобороны Украины заявило о росте числа женщин, служащих в ВСУ
Минобороны Украины заявило о росте числа женщин, служащих в ВСУ - РИА Новости, 08.03.2024
Минобороны Украины заявило о росте числа женщин, служащих в ВСУ
Свыше 45,5 тысячи женщин служит в рядах ВСУ, число желающих вступить в украинские войска растет, сообщили в пятницу в министерстве обороны Украины. РИА Новости, 08.03.2024
2024-03-08T15:51
2024-03-08T16:04
специальная военная операция на украине
в мире
украина
владимир зеленский
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 8 мар – РИА Новости. Свыше 45,5 тысячи женщин служит в рядах ВСУ, число желающих вступить в украинские войска растет, сообщили в пятницу в министерстве обороны Украины. "Численность женщин в вооруженных силах Украины продолжает увеличиваться. По состоянию на январь 2024 года в украинской армии служит 45587 военнослужащих (женщин - ред.). Это на 2108 человек больше, чем в октябре 2023 года", - говорится в сообщении, опубликованном на медийной площадке Military Media Center, координируемой минобороны Украины. По данным минобороны, из указанного количества, порядка 13,5 тысячи имеют статус участника боевых действий. Министерство обороны Украины в октябре сообщало, что число женщин-военнослужащих в стране за последние два года возросло на 40%. По данным минобороны, ранее на Украине контракт на прохождение военной службы могли заключать с женщинами в возрасте от 18 до 40 лет, сейчас же в возрасте от 18 до 60 лет, как это установлено и в отношении мужчин. В 2019 году украинское правительство разрешило девушкам поступать в военные лицеи, напомнили в ведомстве. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. В октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей со средним возрастом 43 года. Издание New York Times ранее сообщало, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в ВСУ.
https://ria.ru/20240308/front-1931893460.html
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в мире, украина, владимир зеленский, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины
Минобороны Украины заявило о росте числа женщин, служащих в ВСУ

МО Украины: количество служащих в ВСУ женщин растет, сейчас их 45,5 тысячи

© AP Photo / LIBKOSУкраинские военнослужащие на бронеавтомобиле
Украинские военнослужащие на бронеавтомобиле - РИА Новости, 1920, 08.03.2024
© AP Photo / LIBKOS
Украинские военнослужащие на бронеавтомобиле. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 мар – РИА Новости. Свыше 45,5 тысячи женщин служит в рядах ВСУ, число желающих вступить в украинские войска растет, сообщили в пятницу в министерстве обороны Украины.
«
"Численность женщин в вооруженных силах Украины продолжает увеличиваться. По состоянию на январь 2024 года в украинской армии служит 45587 военнослужащих (женщин - ред.). Это на 2108 человек больше, чем в октябре 2023 года", - говорится в сообщении, опубликованном на медийной площадке Military Media Center, координируемой минобороны Украины.
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Вчера, 13:03
По данным минобороны, из указанного количества, порядка 13,5 тысячи имеют статус участника боевых действий.
Министерство обороны Украины в октябре сообщало, что число женщин-военнослужащих в стране за последние два года возросло на 40%. По данным минобороны, ранее на Украине контракт на прохождение военной службы могли заключать с женщинами в возрасте от 18 до 40 лет, сейчас же в возрасте от 18 до 60 лет, как это установлено и в отношении мужчин. В 2019 году украинское правительство разрешило девушкам поступать в военные лицеи, напомнили в ведомстве.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. В октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей со средним возрастом 43 года. Издание New York Times ранее сообщало, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в ВСУ.
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