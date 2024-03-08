https://ria.ru/20240308/zhenschiny-1931875634.html

Женщины соглашаются на меньшую зарплату, чем мужчины, заявили в ФНПР

Женщины соглашаются на меньшую зарплату, чем мужчины, заявили в ФНПР - РИА Новости, 08.03.2024

Женщины соглашаются на меньшую зарплату, чем мужчины, заявили в ФНПР

Зарплаты мужчин и женщин отличаются, поскольку со снижением оплаты первые увольняются, а вторые нанимаются на их место с меньшей зарплатой, чтобы не уезжать от... РИА Новости, 08.03.2024

2024-03-08T10:15

2024-03-08T10:15

2024-03-08T10:15

общество

россия

александр шершуков

международный женский день

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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Зарплаты мужчин и женщин отличаются, поскольку со снижением оплаты первые увольняются, а вторые нанимаются на их место с меньшей зарплатой, чтобы не уезжать от семьи на заработки, рассказал РИА Новости заместитель председателя Федерации независимых профсоюзов России Александр Шершуков. "Сейчас все равно цифра этого разрыва (в зарплатах мужчин и женщин - ред.) пляшет примерно в 30%, но это не потому, что на одной и той же должности мужчинам и женщинам платят разную зарплату. А это связано скорее с тем, что ряд отраслей становится феминизированным. То есть раньше работали мужчины, потом в этих отраслях уменьшилось количество денег и возможностей платить нормальную заработную плату, и поэтому мужчины оттуда ушли. И начали более активно приходить женщины, соглашающиеся на более низкий уровень оплаты труда", - объяснил Шершуков. В качестве примера он привел лесную отрасль и метеорологов. "Проблема в основном связана с недостатком финансирования, зарплаты платят "нищенские". Женщины соглашаются на меньшую оплату труда, поскольку в отличие от мужчин не могут оставить семью, детей и уехать на заработки или на вахту", - считает Шершуков. Он отметил, что сегодня пока еще сложно оценить изменения, произошедшие в России после принятия национальной стратегии в интересах женщин в 2022 году. Однако внимания к "женской" теме стало больше и за счет этого документа.

https://ria.ru/20240308/zhenschiny-1931874490.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, александр шершуков, международный женский день