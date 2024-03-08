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Женщины рассказали о работе в госпитале на СВО
Женщины рассказали о работе в госпитале на СВО - РИА Новости, 08.03.2024
Женщины рассказали о работе в госпитале на СВО
Женщины из отдельного медицинского батальона 150-й мотострелковой дивизии группировки российских войск "Юг" рассказали РИА Новости о круглосуточной работе в... РИА Новости, 08.03.2024
2024-03-08T06:43
2024-03-08T06:43
2024-03-08T09:23
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ЛУГАНСК, 8 мар – РИА Новости. Женщины из отдельного медицинского батальона 150-й мотострелковой дивизии группировки российских войск "Юг" рассказали РИА Новости о круглосуточной работе в прифронтовом госпитале на северском направлении, взаимопомощи и мужской заботе. Медсестра с позывным "Звезда" рассказала, что в первые дни специальной военной операции пошла волонтером, а затем подписала контракт и стала действующей военнослужащей медицинского батальона. По ее словам, поскольку фронт находится в движении, медикам "работы хватает". "Военнослужащие, конечно, большую работу делают. Мы, соответственно, тоже большую работу делаем. Много перевязок, много ранений", – сказала она. "Звезда" отметила трепетное отношение к медсестрам со стороны врачей и других мужчин в госпитале. "Они нас очень берегут. И, наверное, 8 Марта – это просто один из поводов еще раз какую-то свою симпатию выразить. На самом деле, нас здесь на руках носят", – рассказала она. Медсестра-анестезист с позывным "Агата" находится в батальоне год. "До СВО я была экономистом. Потом закончила медучилище – и пришла сюда сразу", – рассказала она. "Агата" отметила, что в любые праздники медики работают в обычном режиме – и не жалуются. "Хирургическая часть – это значит раны, операции. Немаловажно – это анестезия… И потом – постоперационный период: выводить, стабилизировать пациента – это все работа анестезиологов и реаниматологов, поэтому мы делаем очень важную часть в лечении бойцов", – пояснила она. Старшая операционная медсестра с позывным "Тюльпан" дорожит тем, что в госпитале сложился дружный коллектив. "Мы всегда друг другу помогаем, поддерживаем. Если после дежурства кто-то устал, но большой наплыв – мы уже забываем про это, помогаем друг другу. В плане этого у нас прекрасный коллектив женский", – отметила она.
https://ria.ru/20240308/pozdravlenie-1931844498.html
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Работа медицинского батальона 150-й мотострелковой дивизии
Есть женщины, которые встречают 8 Марта в прифронтовой зоне, и будут в этот день, как и в любой другой, помогать спасать жизни бойцам. И они не жалуются – они осознают, насколько их дело важно.
Корреспондент РИА Новости наблюдал за работой медицинского батальона 150-й мотострелковой дивизии группировки российских войск "Юг".
2024-03-08T06:43
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вооруженные силы рф, безопасность, россия
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Безопасность, Россия
Женщины рассказали о работе в госпитале на СВО
Медсестра заявила о трепетном отношении к женщинам в прифронтовом госпитале
ЛУГАНСК, 8 мар – РИА Новости. Женщины из отдельного медицинского батальона 150-й мотострелковой дивизии группировки российских войск "Юг" рассказали РИА Новости о круглосуточной работе в прифронтовом госпитале на северском направлении, взаимопомощи и мужской заботе.
Медсестра с позывным "Звезда" рассказала, что в первые дни специальной военной операции пошла волонтером, а затем подписала контракт и стала действующей военнослужащей медицинского батальона. По ее словам, поскольку фронт находится в движении, медикам "работы хватает".
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"Военнослужащие, конечно, большую работу делают. Мы, соответственно, тоже большую работу делаем. Много перевязок, много ранений", – сказала она.
"Звезда" отметила трепетное отношение к медсестрам со стороны врачей и других мужчин в госпитале.
"Они нас очень берегут. И, наверное, 8 Марта – это просто один из поводов еще раз какую-то свою симпатию выразить. На самом деле, нас здесь на руках носят", – рассказала она.
Медсестра-анестезист с позывным "Агата" находится в батальоне год.
"До СВО я была экономистом. Потом закончила медучилище – и пришла сюда сразу", – рассказала она.
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"Агата" отметила, что в любые праздники медики работают в обычном режиме – и не жалуются.
"Хирургическая часть – это значит раны, операции. Немаловажно – это анестезия… И потом – постоперационный период: выводить, стабилизировать пациента – это все работа анестезиологов и реаниматологов, поэтому мы делаем очень важную часть в лечении бойцов", – пояснила она.
Старшая операционная медсестра с позывным "Тюльпан" дорожит тем, что в госпитале сложился дружный коллектив.
"Мы всегда друг другу помогаем, поддерживаем. Если после дежурства кто-то устал, но большой наплыв – мы уже забываем про это, помогаем друг другу. В плане этого у нас прекрасный коллектив женский", – отметила она.
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