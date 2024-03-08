https://ria.ru/20240308/zhenschiny-1931858968.html

Женщины рассказали о работе в госпитале на СВО

Женщины рассказали о работе в госпитале на СВО - РИА Новости, 08.03.2024

Женщины рассказали о работе в госпитале на СВО

Женщины из отдельного медицинского батальона 150-й мотострелковой дивизии группировки российских войск "Юг" рассказали РИА Новости о круглосуточной работе в... РИА Новости, 08.03.2024

2024-03-08T06:43

2024-03-08T06:43

2024-03-08T09:23

специальная военная операция на украине

вооруженные силы рф

безопасность

россия

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ЛУГАНСК, 8 мар – РИА Новости. Женщины из отдельного медицинского батальона 150-й мотострелковой дивизии группировки российских войск "Юг" рассказали РИА Новости о круглосуточной работе в прифронтовом госпитале на северском направлении, взаимопомощи и мужской заботе. Медсестра с позывным "Звезда" рассказала, что в первые дни специальной военной операции пошла волонтером, а затем подписала контракт и стала действующей военнослужащей медицинского батальона. По ее словам, поскольку фронт находится в движении, медикам "работы хватает". "Военнослужащие, конечно, большую работу делают. Мы, соответственно, тоже большую работу делаем. Много перевязок, много ранений", – сказала она. "Звезда" отметила трепетное отношение к медсестрам со стороны врачей и других мужчин в госпитале. "Они нас очень берегут. И, наверное, 8 Марта – это просто один из поводов еще раз какую-то свою симпатию выразить. На самом деле, нас здесь на руках носят", – рассказала она. Медсестра-анестезист с позывным "Агата" находится в батальоне год. "До СВО я была экономистом. Потом закончила медучилище – и пришла сюда сразу", – рассказала она. "Агата" отметила, что в любые праздники медики работают в обычном режиме – и не жалуются. "Хирургическая часть – это значит раны, операции. Немаловажно – это анестезия… И потом – постоперационный период: выводить, стабилизировать пациента – это все работа анестезиологов и реаниматологов, поэтому мы делаем очень важную часть в лечении бойцов", – пояснила она. Старшая операционная медсестра с позывным "Тюльпан" дорожит тем, что в госпитале сложился дружный коллектив. "Мы всегда друг другу помогаем, поддерживаем. Если после дежурства кто-то устал, но большой наплыв – мы уже забываем про это, помогаем друг другу. В плане этого у нас прекрасный коллектив женский", – отметила она.

https://ria.ru/20240308/pozdravlenie-1931844498.html

https://ria.ru/20240308/pozdravlenie-1931853980.html

https://ria.ru/20240308/mezhdunarodnyy_zhenskiy_den-1931384076.html

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Работа медицинского батальона 150-й мотострелковой дивизии Есть женщины, которые встречают 8 Марта в прифронтовой зоне, и будут в этот день, как и в любой другой, помогать спасать жизни бойцам. И они не жалуются – они осознают, насколько их дело важно. Корреспондент РИА Новости наблюдал за работой медицинского батальона 150-й мотострелковой дивизии группировки российских войск "Юг". 2024-03-08T06:43 true PT3M06S

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вооруженные силы рф, безопасность, россия