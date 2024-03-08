https://ria.ru/20240308/zelenskiy-1931864007.html

Часы Зеленского ведут обратный отсчет, заявил политолог

Часы Зеленского ведут обратный отсчет, заявил политолог - РИА Новости, 08.03.2024

Часы Зеленского ведут обратный отсчет, заявил политолог

Команда Владимира Зеленского в условиях отмены выборов на Украине скоро станет нелегитимной и ее "слив" западными кураторами неизбежен, считает политолог Сергей РИА Новости, 08.03.2024

2024-03-08T08:17

2024-03-08T08:17

2024-03-08T08:17

украина

владимир зеленский

сергей михеев

в мире

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мар – РИА Новости. Команда Владимира Зеленского в условиях отмены выборов на Украине скоро станет нелегитимной и ее "слив" западными кураторами неизбежен, считает политолог Сергей Михеев в эфире "Радио Спутник в Крыму". "Учитывая, что они на Украине выборы отменили и Зеленский скоро станет совершенно нелегитимной фигурой... Одно дело, пришедший человек, имеющий мандат доверия на выборах, а другое дело - человек, в режиме чрезвычайщины находится у власти. И что бы они там ни делали, какие бы ни фабриковали постановления Конституционного суда - пока у них с этим проблемы на Украине - все равно все понимают, что человек этот - "хромая утка", уже шатается", - заявил Михеев. По словам эксперта, авторитет Зеленского падает, и его команду западные кураторы будут однозначно уводить с политической сцены. "Часы Зеленского тикают уже обратный отсчет, это по целому ряду признаков видно. Мне кажется, что "слив" Зеленского практически неизбежен. Вопрос в том - кто, как, когда это сделает и на кого он поменяется", - сказал Михеев. В середине февраля на Украине продлили действие военного положения и всеобщей мобилизации до 13 мая, поэтому президентские выборы, намеченные на эту весну, проводиться не будут. Сам Зеленский заявлял, что выборы сейчас "не ко времени", подчеркнув, что на этом вопросе следует поставить точку.

https://ria.ru/20240308/nedovolstvo-1931849169.html

https://ria.ru/20240307/ukraina-1931494570.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

украина, владимир зеленский, сергей михеев, в мире