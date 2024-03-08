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Zara, Pull&Bear, Bershka и Massimo Dutti возвращаются на Украину - РИА Новости, 08.03.2024
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15:30 08.03.2024
https://ria.ru/20240308/zara-1931910804.html
Zara, Pull&Bear, Bershka и Massimo Dutti возвращаются на Украину
Zara, Pull&Bear, Bershka и Massimo Dutti возвращаются на Украину - РИА Новости, 08.03.2024
Zara, Pull&Bear, Bershka и Massimo Dutti возвращаются на Украину
В МИД Украины сообщили, что после двухлетнего перерыва в страну возвращаются такие мировые бренды индустрии моды, как Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka,... РИА Новости, 08.03.2024
2024-03-08T15:30
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украина
zara
bershka
inditex
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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. В МИД Украины сообщили, что после двухлетнего перерыва в страну возвращаются такие мировые бренды индустрии моды, как Zara, Pull&amp;Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho, Zara Home. "МИД Украины официально подтверждает, что бренды одной из крупнейших в мире дистрибьюторских групп в индустрии моды Inditex – Zara, Pull&amp;Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho, Zara Home – возвращаются на Украину", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства. Отмечается, что вернуть бренды на украинский рынок после двухлетнего перерыва стало возможно благодаря системным действиям по возобновлению их работы на территории Украины. Возврат Inditex является следующим шагом после возобновления работы McDonald's, H&amp;M и других, резюмировали в министерстве. Как сообщала 1 марта газета Financial Times, испанская Inditex Group (бренды Zara, Pull&amp;Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho) планирует вновь открыть более половины закрытых ранее магазинов, в том числе Zara, на Украине в начале апреля. Inditex - один из крупнейших в мире ритейлеров одежды и обуви. По итогам первых трёх кварталов прошлого финансового года (с 1 февраля по 31 октября, данных за весь год пока не было) его чистая прибыль выросла на 32,5% в годовом выражении, до 4,1 миллиарда евро. В России группа была представлена магазинами Zara, Pull&amp;Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho, Zara Home, Uterque. В начале марта 2022 года руководство Inditex решило приостановить деятельность в РФ из-за начавшейся военной операции на Украине. Однако в апреле 2023 года на официальном сайте бренда сообщили, что первый магазин ушедшего из России бренда одежды Zara под названием Maag открылся в Москве.
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украина, zara, bershka, inditex, россия, москва
Украина, Zara, Bershka, Inditex, Россия, Москва
Zara, Pull&Bear, Bershka и Massimo Dutti возвращаются на Украину

Zara, Pull&Bear, Bershka, Stradivarius и Massimo Dutti возвращаются на Украину

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЛоготип Zara
Логотип Zara - РИА Новости, 1920, 08.03.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Логотип Zara . Архивное фото
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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. В МИД Украины сообщили, что после двухлетнего перерыва в страну возвращаются такие мировые бренды индустрии моды, как Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho, Zara Home.
«
"МИД Украины официально подтверждает, что бренды одной из крупнейших в мире дистрибьюторских групп в индустрии моды Inditex – Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho, Zara Home – возвращаются на Украину", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.
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Отмечается, что вернуть бренды на украинский рынок после двухлетнего перерыва стало возможно благодаря системным действиям по возобновлению их работы на территории Украины. Возврат Inditex является следующим шагом после возобновления работы McDonald's, H&M и других, резюмировали в министерстве.
Как сообщала 1 марта газета Financial Times, испанская Inditex Group (бренды Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho) планирует вновь открыть более половины закрытых ранее магазинов, в том числе Zara, на Украине в начале апреля.
Inditex - один из крупнейших в мире ритейлеров одежды и обуви. По итогам первых трёх кварталов прошлого финансового года (с 1 февраля по 31 октября, данных за весь год пока не было) его чистая прибыль выросла на 32,5% в годовом выражении, до 4,1 миллиарда евро.
В России группа была представлена магазинами Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho, Zara Home, Uterque. В начале марта 2022 года руководство Inditex решило приостановить деятельность в РФ из-за начавшейся военной операции на Украине. Однако в апреле 2023 года на официальном сайте бренда сообщили, что первый магазин ушедшего из России бренда одежды Zara под названием Maag открылся в Москве.
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