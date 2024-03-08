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В Раде пригрозили офису Зеленского за запрет на выезд депутатов за границу - РИА Новости, 08.03.2024
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18:12 08.03.2024 (обновлено: 18:15 08.03.2024)
https://ria.ru/20240308/zapret-1931928351.html
В Раде пригрозили офису Зеленского за запрет на выезд депутатов за границу
В Раде пригрозили офису Зеленского за запрет на выезд депутатов за границу - РИА Новости, 08.03.2024
В Раде пригрозили офису Зеленского за запрет на выезд депутатов за границу
Депутат Верховной рады Украины Ярослав Железняк заявил в пятницу, что отправил жалобу партнерам на то, что власти страны препятствует выезду парламентариев за... РИА Новости, 08.03.2024
2024-03-08T18:12
2024-03-08T18:15
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
польша
петр порошенко
владимир зеленский
иванна климпуш-цинцадзе
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МОСКВА, 8 мар – РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины Ярослав Железняк заявил в пятницу, что отправил жалобу партнерам на то, что власти страны препятствует выезду парламентариев за границу и в этой связи пригрозил офису Владимира Зеленского. Железняк ранее заявлял, что разрешение на выезд в командировку за границу парламентариям выдают в зависимости от того, как они голосуют за те или иные законопроекты. "Привязка к голосованию – это чистое политическое влияние. Это задокументировано... Мы эти примеры собрали, передали нашим международным коллегам. Что-то мне кажется, что скоро эту игрушку из нерадивых рук офиса Зеленского мы заберем. Это письмо я уже предоставил туда, куда нужно. Я думаю, что скоро, красиво, вежливо, на английском языке, может, немного на французском, людям из офиса Зеленского объяснят, как оно работает", - сказал Железняк в интервью украинскому изданию The Page. При этом Железняк не уточнил, кому именно он направил жалобу. Депутат партии "Европейская солидарность" Иванна Климпуш-Цинцадзе 14 февраля сообщила, что бывшему президенту Украины Петру Порошенко запретили выезд из страны для участия в Мюнхенской конференции по безопасности. В начале декабря 2023 года Порошенко сообщал, что пограничники по указанию офиса Зеленского не пустили его в командировку в США и Польшу, хотя у него был соответствующий документ, подписанный главой Верховной рады. Позже он призвал руководство парламента отменить предписания о запрете выезда украинских депутатов за границу, по его мнению, это незаконное препятствование их дипломатической работе. В январе 2023 года Зеленский сообщал, что власти Украины запретили выезд за рубеж без служебной цели ряду чиновников и правоохранителей. Запрет на выезд из страны распространяется на министров и их заместителей, народных депутатов, руководителей центральных органов власти и заместителей, глав офиса Зеленского и их заместителей, глав СБУ, Нацбанка Украины и заместителей, омбудсмена и представителей, глав других органов власти и руководителей структурных подразделений госорганов. Также запрет касается судей, прокуроров и всех чиновников, кто имеет бронь от мобилизации.
https://ria.ru/20240308/zelenskiy-1931864007.html
https://ria.ru/20240308/nedovolstvo-1931849169.html
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в мире, украина, сша, польша, петр порошенко, владимир зеленский, иванна климпуш-цинцадзе, верховная рада украины, служба безопасности украины, европейская солидарность
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Польша, Петр Порошенко, Владимир Зеленский, Иванна Климпуш-Цинцадзе, Верховная Рада Украины, Служба безопасности Украины, Европейская солидарность
В Раде пригрозили офису Зеленского за запрет на выезд депутатов за границу

Железняк пригрозил офису Зеленского за запрет на выезд депутатов за границу

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЗаседание Верховной рады Украины
Заседание Верховной рады Украины - РИА Новости, 1920, 08.03.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Заседание Верховной рады Украины . Архивное фото
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МОСКВА, 8 мар – РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины Ярослав Железняк заявил в пятницу, что отправил жалобу партнерам на то, что власти страны препятствует выезду парламентариев за границу и в этой связи пригрозил офису Владимира Зеленского.
Железняк ранее заявлял, что разрешение на выезд в командировку за границу парламентариям выдают в зависимости от того, как они голосуют за те или иные законопроекты.
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"Привязка к голосованию – это чистое политическое влияние. Это задокументировано... Мы эти примеры собрали, передали нашим международным коллегам. Что-то мне кажется, что скоро эту игрушку из нерадивых рук офиса Зеленского мы заберем. Это письмо я уже предоставил туда, куда нужно. Я думаю, что скоро, красиво, вежливо, на английском языке, может, немного на французском, людям из офиса Зеленского объяснят, как оно работает", - сказал Железняк в интервью украинскому изданию The Page.
При этом Железняк не уточнил, кому именно он направил жалобу.
Депутат партии "Европейская солидарность" Иванна Климпуш-Цинцадзе 14 февраля сообщила, что бывшему президенту Украины Петру Порошенко запретили выезд из страны для участия в Мюнхенской конференции по безопасности.
В начале декабря 2023 года Порошенко сообщал, что пограничники по указанию офиса Зеленского не пустили его в командировку в США и Польшу, хотя у него был соответствующий документ, подписанный главой Верховной рады. Позже он призвал руководство парламента отменить предписания о запрете выезда украинских депутатов за границу, по его мнению, это незаконное препятствование их дипломатической работе.
В январе 2023 года Зеленский сообщал, что власти Украины запретили выезд за рубеж без служебной цели ряду чиновников и правоохранителей. Запрет на выезд из страны распространяется на министров и их заместителей, народных депутатов, руководителей центральных органов власти и заместителей, глав офиса Зеленского и их заместителей, глав СБУ, Нацбанка Украины и заместителей, омбудсмена и представителей, глав других органов власти и руководителей структурных подразделений госорганов. Также запрет касается судей, прокуроров и всех чиновников, кто имеет бронь от мобилизации.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСШАПольшаПетр ПорошенкоВладимир ЗеленскийИванна Климпуш-ЦинцадзеВерховная Рада УкраиныСлужба безопасности УкраиныЕвропейская солидарность
 
 
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