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В Раде пригрозили офису Зеленского за запрет на выезд депутатов за границу

В Раде пригрозили офису Зеленского за запрет на выезд депутатов за границу - РИА Новости, 08.03.2024

В Раде пригрозили офису Зеленского за запрет на выезд депутатов за границу

Депутат Верховной рады Украины Ярослав Железняк заявил в пятницу, что отправил жалобу партнерам на то, что власти страны препятствует выезду парламентариев за... РИА Новости, 08.03.2024

2024-03-08T18:12

2024-03-08T18:12

2024-03-08T18:15

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МОСКВА, 8 мар – РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины Ярослав Железняк заявил в пятницу, что отправил жалобу партнерам на то, что власти страны препятствует выезду парламентариев за границу и в этой связи пригрозил офису Владимира Зеленского. Железняк ранее заявлял, что разрешение на выезд в командировку за границу парламентариям выдают в зависимости от того, как они голосуют за те или иные законопроекты. "Привязка к голосованию – это чистое политическое влияние. Это задокументировано... Мы эти примеры собрали, передали нашим международным коллегам. Что-то мне кажется, что скоро эту игрушку из нерадивых рук офиса Зеленского мы заберем. Это письмо я уже предоставил туда, куда нужно. Я думаю, что скоро, красиво, вежливо, на английском языке, может, немного на французском, людям из офиса Зеленского объяснят, как оно работает", - сказал Железняк в интервью украинскому изданию The Page. При этом Железняк не уточнил, кому именно он направил жалобу. Депутат партии "Европейская солидарность" Иванна Климпуш-Цинцадзе 14 февраля сообщила, что бывшему президенту Украины Петру Порошенко запретили выезд из страны для участия в Мюнхенской конференции по безопасности. В начале декабря 2023 года Порошенко сообщал, что пограничники по указанию офиса Зеленского не пустили его в командировку в США и Польшу, хотя у него был соответствующий документ, подписанный главой Верховной рады. Позже он призвал руководство парламента отменить предписания о запрете выезда украинских депутатов за границу, по его мнению, это незаконное препятствование их дипломатической работе. В январе 2023 года Зеленский сообщал, что власти Украины запретили выезд за рубеж без служебной цели ряду чиновников и правоохранителей. Запрет на выезд из страны распространяется на министров и их заместителей, народных депутатов, руководителей центральных органов власти и заместителей, глав офиса Зеленского и их заместителей, глав СБУ, Нацбанка Украины и заместителей, омбудсмена и представителей, глав других органов власти и руководителей структурных подразделений госорганов. Также запрет касается судей, прокуроров и всех чиновников, кто имеет бронь от мобилизации.

https://ria.ru/20240308/zelenskiy-1931864007.html

https://ria.ru/20240308/nedovolstvo-1931849169.html

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