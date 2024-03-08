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Байден пообещал подписать закон о запрете TikTok, если его примет конгресс - РИА Новости, 08.03.2024
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23:56 08.03.2024
https://ria.ru/20240308/zakon-1931962107.html
Байден пообещал подписать закон о запрете TikTok, если его примет конгресс
Байден пообещал подписать закон о запрете TikTok, если его примет конгресс - РИА Новости, 08.03.2024
Байден пообещал подписать закон о запрете TikTok, если его примет конгресс
Президент США Джо Байден сообщил, что подпишет законопроект о потенциальном запрете социальной сети TikTok, если его примет конгресс. РИА Новости, 08.03.2024
2024-03-08T23:56
2024-03-08T23:56
в мире
сша
джо байден
tiktok
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ВАШИНГТОН, 8 мар - РИА Новости. Президент США Джо Байден сообщил, что подпишет законопроект о потенциальном запрете социальной сети TikTok, если его примет конгресс. Накануне комитет палаты представителей по энергетике и торговле утвердил законопроект, который предписывает китайской компании ByteDance продать принадлежащий ей TikTok под угрозой блокирования социальной сети в США. "Если они его примут, я его подпишу", - сказал Байден журналистам. TikTok в ответ на законодательную инициативу заявила, что ее запрет в США лишит 170 миллионов американцев конституционного права на свободу выражения. Для вступления в силу законопроект должен быть утвержден обеими палатами конгресса и подписан президентом.
https://ria.ru/20240308/debaty-1931961621.html
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в мире, сша, джо байден, tiktok
В мире, США, Джо Байден, TikTok
Байден пообещал подписать закон о запрете TikTok, если его примет конгресс

Байден пообещал подписать закон о запрете TikTok, если его примут в конгрессе

© AP Photo / Andrew HarnikПрезидент США Джо Байден в Белом доме
Президент США Джо Байден в Белом доме - РИА Новости, 1920, 08.03.2024
© AP Photo / Andrew Harnik
Президент США Джо Байден в Белом доме. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 8 мар - РИА Новости. Президент США Джо Байден сообщил, что подпишет законопроект о потенциальном запрете социальной сети TikTok, если его примет конгресс.
Накануне комитет палаты представителей по энергетике и торговле утвердил законопроект, который предписывает китайской компании ByteDance продать принадлежащий ей TikTok под угрозой блокирования социальной сети в США.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 08.03.2024
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Вчера, 23:47
«
"Если они его примут, я его подпишу", - сказал Байден журналистам.
TikTok в ответ на законодательную инициативу заявила, что ее запрет в США лишит 170 миллионов американцев конституционного права на свободу выражения.
Для вступления в силу законопроект должен быть утвержден обеими палатами конгресса и подписан президентом.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 08.03.2024
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В миреСШАДжо БайденTikTok
 
 
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