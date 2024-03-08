https://ria.ru/20240308/zakon-1931962107.html

Байден пообещал подписать закон о запрете TikTok, если его примет конгресс

Байден пообещал подписать закон о запрете TikTok, если его примет конгресс - РИА Новости, 08.03.2024

Байден пообещал подписать закон о запрете TikTok, если его примет конгресс

Президент США Джо Байден сообщил, что подпишет законопроект о потенциальном запрете социальной сети TikTok, если его примет конгресс. РИА Новости, 08.03.2024

2024-03-08T23:56

2024-03-08T23:56

2024-03-08T23:56

в мире

сша

джо байден

tiktok

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0e/1927412072_0:0:3063:1724_1920x0_80_0_0_71866e91c71bd7cdcbec2d7b2750f67e.jpg

ВАШИНГТОН, 8 мар - РИА Новости. Президент США Джо Байден сообщил, что подпишет законопроект о потенциальном запрете социальной сети TikTok, если его примет конгресс. Накануне комитет палаты представителей по энергетике и торговле утвердил законопроект, который предписывает китайской компании ByteDance продать принадлежащий ей TikTok под угрозой блокирования социальной сети в США. "Если они его примут, я его подпишу", - сказал Байден журналистам. TikTok в ответ на законодательную инициативу заявила, что ее запрет в США лишит 170 миллионов американцев конституционного права на свободу выражения. Для вступления в силу законопроект должен быть утвержден обеими палатами конгресса и подписан президентом.

https://ria.ru/20240308/debaty-1931961621.html

https://ria.ru/20240308/bayden-1931956500.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, джо байден, tiktok