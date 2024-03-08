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Байден пообещал подписать закон о запрете TikTok, если его примет конгресс
Байден пообещал подписать закон о запрете TikTok, если его примет конгресс - РИА Новости, 08.03.2024
Байден пообещал подписать закон о запрете TikTok, если его примет конгресс
Президент США Джо Байден сообщил, что подпишет законопроект о потенциальном запрете социальной сети TikTok, если его примет конгресс. РИА Новости, 08.03.2024
2024-03-08T23:56
2024-03-08T23:56
2024-03-08T23:56
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ВАШИНГТОН, 8 мар - РИА Новости. Президент США Джо Байден сообщил, что подпишет законопроект о потенциальном запрете социальной сети TikTok, если его примет конгресс. Накануне комитет палаты представителей по энергетике и торговле утвердил законопроект, который предписывает китайской компании ByteDance продать принадлежащий ей TikTok под угрозой блокирования социальной сети в США. "Если они его примут, я его подпишу", - сказал Байден журналистам. TikTok в ответ на законодательную инициативу заявила, что ее запрет в США лишит 170 миллионов американцев конституционного права на свободу выражения. Для вступления в силу законопроект должен быть утвержден обеими палатами конгресса и подписан президентом.
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в мире, сша, джо байден, tiktok
В мире, США, Джо Байден, TikTok
Байден пообещал подписать закон о запрете TikTok, если его примет конгресс
Байден пообещал подписать закон о запрете TikTok, если его примут в конгрессе
ВАШИНГТОН, 8 мар - РИА Новости. Президент США Джо Байден сообщил, что подпишет законопроект о потенциальном запрете социальной сети TikTok, если его примет конгресс.
Накануне комитет палаты представителей по энергетике и торговле утвердил законопроект, который предписывает китайской компании ByteDance продать принадлежащий ей TikTok под угрозой блокирования социальной сети в США.
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«
"Если они его примут, я его подпишу", - сказал Байден журналистам.
TikTok в ответ на законодательную инициативу заявила, что ее запрет в США лишит 170 миллионов американцев конституционного права на свободу выражения.
Для вступления в силу законопроект должен быть утвержден обеими палатами конгресса и подписан президентом.
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