https://ria.ru/20240308/zaderzhanie-1931906017.html

В Кривом Роге задержали двух жителей, вывозивших мужчин с Украины за деньги

В Кривом Роге задержали двух жителей, вывозивших мужчин с Украины за деньги - РИА Новости, 08.03.2024

В Кривом Роге задержали двух жителей, вывозивших мужчин с Украины за деньги

На Украине задержали двух жителей Кривого Рога Днепропетровской области, их подозревают в нелегальной переправке военнообязанных через границу за 12 тысяч... РИА Новости, 08.03.2024

2024-03-08T14:57

2024-03-08T14:57

2024-03-08T17:30

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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. На Украине задержали двух жителей Кривого Рога Днепропетровской области, их подозревают в нелегальной переправке военнообязанных через границу за 12 тысяч долларов, сообщает госпогранслужба Украины. Выезд мужчин в возрасте от 18 до 60 лет с Украины на период действия военного положения запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность, которая предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы. "Жители Кривого Рога организовали канал по переправке лиц за границу. Младший занимался подбором "клиентов", уверяя в надежности схемы и опираясь на связи сообщника. Оплата услуг - 12 тысяч долларов - проводилась перед выездом. "Бизнесменов" задержали в кальянной, где проходила встреча с потенциальным клиентом", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства. Отмечается, в результате обыска у фигурантов изъяты вещественные доказательства, а также автомобиль BMW X5, на котором передвигался один из задержанных. Организаторов задержали, им грозит уголовная ответственность. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать ее не обязательно должен представитель военкомата - это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.

https://ria.ru/20240304/mobilizatsiya-1930998094.html

https://ria.ru/20240221/mobilizatsiya-1928720420.html

украина

днепропетровская область

кривой рог

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в мире, украина, днепропетровская область, владимир зеленский, bmw ag, bmw 1, кривой рог