https://ria.ru/20240308/yazyk-1932393395.html

Русский язык помогает в вопросах безработицы, заявил африканский политик

Русский язык помогает в вопросах безработицы, заявил африканский политик - РИА Новости, 11.03.2024

Русский язык помогает в вопросах безработицы, заявил африканский политик

Изучение русского языка делает камерунских студентов востребованными специалистами для двухстороннего сотрудничества, что также помогает бороться с... РИА Новости, 11.03.2024

2024-03-08T15:20

2024-03-08T15:20

2024-03-11T23:27

россия

камерун

африка

владимир путин

федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/06/1931574975_0:162:3130:1923_1920x0_80_0_0_e2577b0c59d6e654c5e91f13cceca551.jpg

МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Изучение русского языка делает камерунских студентов востребованными специалистами для двухстороннего сотрудничества, что также помогает бороться с безработицей, рассказала РИА Новости президент национального совета Камеруна по делам молодёжи, глава национальной делегации на Всемирном фестивале молодежи Фадимату Иява Усману. "Если появится потенциал для бизнеса, который позволит бороться с уровнем безработицы, те молодые камерунцы, которые увидят возможность получить стипендию здесь от российского правительства, смогут сотрудничать и стать точкой входа российских компаний в Камерун… В учебной программе Камеруна или Африки в целом мы будем искать способ включить изучение русского языка в нашу образовательную программу, чтобы между Россией и Камеруном не было языкового барьера с точки зрения сотрудничества и использования возможностей", - рассказала политик. Студенты из Камеруна, которые уже получили образование в России, смогут стать послами русской культуры в Африке, помогая укреплять отношения двух стран, считает собеседница агентства. "У нас была возможность встретиться с молодежью Камеруна из диаспоры здесь (в России - ред.). И они готовы вернуться в Камерун и работать. И это большое преимущество заключается в том, что у них уже есть возможности с точки зрения знания России и ее регионов, они жили здесь и говорят на этом языке. Таким образом, они будут координаторами от России в Камеруне и они будут хорошими послами России в Камеруне. Так что они будут продвигать культуру, и камерунская молодежь сможет учиться у них", - подытожила замминистра. Число камерунских студентов в российских вузах выросло на 40% по сравнению с 2022-2023 учебным годом, теперь их в России около 2 тысяч, рассказал РИА Новости глава камерунской диаспоры в РФ Луис Гоуенд на полях ежегодного собрания диаспоры. Ранее президент России Владимир Путин объявил, что РФ продолжит сотрудничество со странами Африки в сфере образования, увеличится квота обучения африканских студентов в российских вузах. Всемирный фестиваль молодежи прошел с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступила Росмолодёжь. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.

https://ria.ru/20240307/vfm-1931725940.html

россия

камерун

африка

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, камерун, африка, владимир путин, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)