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В Харьковской области прогремели взрывы, сообщили СМИ
В Харьковской области прогремели взрывы, сообщили СМИ - РИА Новости, 08.03.2024
В Харьковской области прогремели взрывы, сообщили СМИ
Взрыв прогремел в Харьковской области на фоне ранее объявленной воздушной тревоги, сообщает в пятницу украинский телеканал "Общественное" в своем... РИА Новости, 08.03.2024
2024-03-08T01:23
2024-03-08T01:23
2024-03-08T02:42
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МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Взрыв прогремел в Харьковской области на фоне ранее объявленной воздушной тревоги, сообщает в пятницу украинский телеканал "Общественное" в своем Telegram-канале. "В Харьковской области раздался взрыв, сообщили наши корреспонденты", — говорится в публикации. Ранее в ночь на пятницу в ряде областей Украины была объявлена воздушная тревога. На Харьковскую область тревога распространилась в 00.55 мск, звучит до сих пор. Также сообщалось о взрывах в Одессе.Российские войска с 10 октября 2022 года наносят ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Как заявлял тогда Владимир Путин, первая атака стала ответом на теракт, устроенный киевским режимом на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.
https://ria.ru/20240307/odessa-1931771012.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьковская область, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины
В Харьковской области прогремели взрывы, сообщили СМИ
"Общественное": в Харьковской области произошли взрывы на фоне воздушной тревоги