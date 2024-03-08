https://ria.ru/20240308/vzryvy-1931846238.html

В Одессе прогремели взрывы, сообщили СМИ

В Одессе прогремели взрывы, сообщили СМИ - РИА Новости, 08.03.2024

В Одессе прогремели взрывы, сообщили СМИ

В Одессе прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги, сообщило агентство "РБК-Украина" в своем Telegram-канале. РИА Новости, 08.03.2024

2024-03-08T00:34

2024-03-08T00:34

2024-03-08T00:52

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МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. В Одессе прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги, сообщило агентство "РБК-Украина" в своем Telegram-канале. "В Одессе были слышны взрывы, сообщают о работе ПВО", — говорится в публикации. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога на данный момент объявлена в Днепропетровской, Николаевской и Одесской областях.Российские войска с 10 октября 2022 года наносят ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Как заявлял тогда Владимир Путин, первая атака стала ответом на теракт, устроенный киевским режимом на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.

https://ria.ru/20240307/nato-1931767041.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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россия

одесская область

украина

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