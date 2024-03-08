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Украинские СМИ сообщили о взрыве в Сумах
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Сумах - РИА Новости, 08.03.2024
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Сумах
Взрыв прогремел в городе Сумы на Украине, сообщает в пятницу телеканал "Общественное" в Telegram-канале. РИА Новости, 08.03.2024
2024-03-08T18:08
2024-03-08T18:08
2024-03-08T18:08
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 8 мар – РИА Новости. Взрыв прогремел в городе Сумы на Украине, сообщает в пятницу телеканал "Общественное" в Telegram-канале. "В Сумах был слышен взрыв", - говорится в сообщении, опубликованном телеканала. Официальной информации о взрыве пока не поступало. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога объявлена в Сумской, Харьковской и Полтавской областях Украины.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Сумы, Полтавская область
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Сумах
"Общественное": в городе Сумы на Украине был слышен взрыв