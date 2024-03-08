https://ria.ru/20240308/vzryv-1931928044.html

Украинские СМИ сообщили о взрыве в Сумах

Украинские СМИ сообщили о взрыве в Сумах - РИА Новости, 08.03.2024

Украинские СМИ сообщили о взрыве в Сумах

Взрыв прогремел в городе Сумы на Украине, сообщает в пятницу телеканал "Общественное" в Telegram-канале. РИА Новости, 08.03.2024

2024-03-08T18:08

2024-03-08T18:08

2024-03-08T18:08

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МОСКВА, 8 мар – РИА Новости. Взрыв прогремел в городе Сумы на Украине, сообщает в пятницу телеканал "Общественное" в Telegram-канале. "В Сумах был слышен взрыв", - говорится в сообщении, опубликованном телеканала. Официальной информации о взрыве пока не поступало. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога объявлена в Сумской, Харьковской и Полтавской областях Украины.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

украина

сумы

полтавская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, сумы, полтавская область