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В греческом Пирее прогремел сильный взрыв - РИА Новости, 08.03.2024
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10:59 08.03.2024
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В греческом Пирее прогремел сильный взрыв
В греческом Пирее прогремел сильный взрыв - РИА Новости, 08.03.2024
В греческом Пирее прогремел сильный взрыв
Сильный взрыв произошел в ночь на пятницу на парковке рядом с заправочной станцией в Пирее, его причины пока не известны, сообщило Афинское агентство новостей... РИА Новости, 08.03.2024
2024-03-08T10:59
2024-03-08T10:59
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АФИНЫ, 8 мар – РИА Новости. Сильный взрыв произошел в ночь на пятницу на парковке рядом с заправочной станцией в Пирее, его причины пока не известны, сообщило Афинское агентство новостей АМНА. "Мощный взрыв произошел на открытой парковке рядом с заправочной станцией на перекрестке улицы Омиридиса Скилициса и улицы Пифагора в Пирее. По данным полиции, пострадавших нет, был нанесен только материальный ущерб припаркованным автомобилям, работавшей в тот момент заправочной станции и соседним жилым домам", - говорится в сообщении. На место происшествия прибыли сотрудники отдела по обезвреживанию взрывных устройств греческой полиции. "Они обследовали территорию, однако пока нет никаких данных, позволяющих определить причину взрыва", - сообщает агентство. Расследование дела взял на себя отдел по борьбе с вымогательствами.
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в мире, пирея
В мире, Пирея
В греческом Пирее прогремел сильный взрыв

В греческом Пирее прогремел сильный взрыв рядом с АЗС

© РИА Новости / Костис Нтантамис | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции Греции
Автомобиль полиции Греции - РИА Новости, 1920, 08.03.2024
© РИА Новости / Костис Нтантамис
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Автомобиль полиции Греции. Архивное фото
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АФИНЫ, 8 мар – РИА Новости. Сильный взрыв произошел в ночь на пятницу на парковке рядом с заправочной станцией в Пирее, его причины пока не известны, сообщило Афинское агентство новостей АМНА.
"Мощный взрыв произошел на открытой парковке рядом с заправочной станцией на перекрестке улицы Омиридиса Скилициса и улицы Пифагора в Пирее. По данным полиции, пострадавших нет, был нанесен только материальный ущерб припаркованным автомобилям, работавшей в тот момент заправочной станции и соседним жилым домам", - говорится в сообщении.
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На место происшествия прибыли сотрудники отдела по обезвреживанию взрывных устройств греческой полиции.
"Они обследовали территорию, однако пока нет никаких данных, позволяющих определить причину взрыва", - сообщает агентство.
Расследование дела взял на себя отдел по борьбе с вымогательствами.
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