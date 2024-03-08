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В греческом Пирее прогремел сильный взрыв
В греческом Пирее прогремел сильный взрыв - РИА Новости, 08.03.2024
В греческом Пирее прогремел сильный взрыв
Сильный взрыв произошел в ночь на пятницу на парковке рядом с заправочной станцией в Пирее, его причины пока не известны, сообщило Афинское агентство новостей... РИА Новости, 08.03.2024
2024-03-08T10:59
2024-03-08T10:59
2024-03-08T10:59
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АФИНЫ, 8 мар – РИА Новости. Сильный взрыв произошел в ночь на пятницу на парковке рядом с заправочной станцией в Пирее, его причины пока не известны, сообщило Афинское агентство новостей АМНА. "Мощный взрыв произошел на открытой парковке рядом с заправочной станцией на перекрестке улицы Омиридиса Скилициса и улицы Пифагора в Пирее. По данным полиции, пострадавших нет, был нанесен только материальный ущерб припаркованным автомобилям, работавшей в тот момент заправочной станции и соседним жилым домам", - говорится в сообщении. На место происшествия прибыли сотрудники отдела по обезвреживанию взрывных устройств греческой полиции. "Они обследовали территорию, однако пока нет никаких данных, позволяющих определить причину взрыва", - сообщает агентство. Расследование дела взял на себя отдел по борьбе с вымогательствами.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, пирея
В греческом Пирее прогремел сильный взрыв
В греческом Пирее прогремел сильный взрыв рядом с АЗС