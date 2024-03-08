https://ria.ru/20240308/vzryv-1931879602.html

В греческом Пирее прогремел сильный взрыв

В греческом Пирее прогремел сильный взрыв - РИА Новости, 08.03.2024

В греческом Пирее прогремел сильный взрыв

Сильный взрыв произошел в ночь на пятницу на парковке рядом с заправочной станцией в Пирее, его причины пока не известны, сообщило Афинское агентство новостей... РИА Новости, 08.03.2024

2024-03-08T10:59

2024-03-08T10:59

2024-03-08T10:59

в мире

пирея

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АФИНЫ, 8 мар – РИА Новости. Сильный взрыв произошел в ночь на пятницу на парковке рядом с заправочной станцией в Пирее, его причины пока не известны, сообщило Афинское агентство новостей АМНА. "Мощный взрыв произошел на открытой парковке рядом с заправочной станцией на перекрестке улицы Омиридиса Скилициса и улицы Пифагора в Пирее. По данным полиции, пострадавших нет, был нанесен только материальный ущерб припаркованным автомобилям, работавшей в тот момент заправочной станции и соседним жилым домам", - говорится в сообщении. На место происшествия прибыли сотрудники отдела по обезвреживанию взрывных устройств греческой полиции. "Они обследовали территорию, однако пока нет никаких данных, позволяющих определить причину взрыва", - сообщает агентство. Расследование дела взял на себя отдел по борьбе с вымогательствами.

https://ria.ru/20240307/severstal-1931714940.html

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пирея

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, пирея