https://ria.ru/20240308/vykhodnye-1931845225.html

В России начались длинные выходные

В России начались длинные выходные - РИА Новости, 08.03.2024

В России начались длинные выходные

Трехдневные выходные с 8 по 10 марта начинаются в России из-за празднования в России Международного женского дня. РИА Новости, 08.03.2024

2024-03-08T00:19

2024-03-08T00:19

2024-03-08T00:19

россия

оон

общество

празднование 8 марта

8 марта

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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Трехдневные выходные с 8 по 10 марта начинаются в России из-за празднования в России Международного женского дня. Международный женский день, который отмечается 8 марта, в этом году выпал на пятницу. Поэтому на десятой неделе года кроме выходных дней в субботу и воскресенье 9-10 марта будет еще один - в пятницу. Суть праздника связана с борьбой женщин за участие в общественной жизни на равных условиях с мужчинами и за улучшение условий жизни и работы женщин. Такие настроения прослеживались как в Древней Греции, так и в Париже XVIII века (Поход женщин на Версаль в 1789 году). Во многих странах со временем революционные настроения в этот день сошли на нет. Ежегодно ООН объявляет тему Международного женского дня, в этом году тема звучит так: "Инвестируйте в женщин, ускоряйте прогресс".

https://ria.ru/20240307/prazdnik-1931724487.html

https://ria.ru/20240308/pozdravlenie-1931844757.html

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россия, оон, общество, празднование 8 марта, 8 марта