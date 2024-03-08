https://ria.ru/20240308/vrachi-1931894515.html

"Врачи без границ" заявили, что Израиль удерживает их сотрудника

"Врачи без границ" заявили, что Израиль удерживает их сотрудника - РИА Новости, 08.03.2024

"Врачи без границ" заявили, что Израиль удерживает их сотрудника

Израиль подтвердил "Врачам без границ" (MSF), что с 15 февраля удерживает члена этой гуманитарной организации, арестованного в Газе при попытке покинуть... РИА Новости, 08.03.2024

2024-03-08T13:12

2024-03-08T13:12

2024-03-08T13:12

в мире

израиль

россия

восточный иерусалим

владимир путин

врачи без границ

хамас

оон

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0e/1909404372_0:12:3072:1740_1920x0_80_0_0_b140711fb08eb0a437ea50ce746ec83f.jpg

ЖЕНЕВА, 8 мар - РИА Новости. Израиль подтвердил "Врачам без границ" (MSF), что с 15 февраля удерживает члена этой гуманитарной организации, арестованного в Газе при попытке покинуть больницу Насера, сообщает MSF в соцсети X. "Мы глубоко обеспокоены судьбой нашего сотрудника, который был задержан израильскими силами при попытке покинуть больницу Насера в Газе 15 февраля. Израильские власти подтвердили, что он находится у них под стражей. Мы призываем их относиться к нему достойно и обеспечить его благополучие", - говорится в публикации. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ранее объявила о завершении операции в больничном комплексе "Насер " в Хан-Юнисе, порядка 200 подозреваемых в терроризме были задержаны. В феврале пресс-секретарь Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) Йенс Лаерке заявил, что израильские силы обстреливают гуманитарные конвои и преследуют и арестовывают гуманитарных работников в Газе. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 30 тысяч, пострадали более 71 тысячи человек, сообщало министерство здравоохранения Газы. ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. К этому моменту, по израильским официальным данным, были освобождены 112 заложников, более 30 считаются погибшими и порядка 100 до сих пор удерживаются в палестинском анклаве. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20240308/konflikt-1915630213.html

https://ria.ru/20240225/poteri-1929378800.html

https://ria.ru/20240224/medvedev-1929282538.html

https://ria.ru/20240221/damask-1928666951.html

израиль

россия

восточный иерусалим

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, израиль, россия, восточный иерусалим, владимир путин, врачи без границ, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году