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ВОЗ рекомендовала не употреблять алкоголь на 8 Марта - РИА Новости, 08.03.2024
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03:47 08.03.2024
https://ria.ru/20240308/voz-1931853119.html
ВОЗ рекомендовала не употреблять алкоголь на 8 Марта
ВОЗ рекомендовала не употреблять алкоголь на 8 Марта - РИА Новости, 08.03.2024
ВОЗ рекомендовала не употреблять алкоголь на 8 Марта
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует не употреблять алкоголь во время празднования Международного женского дня 8 марта из-за риска развития... РИА Новости, 08.03.2024
2024-03-08T03:47
2024-03-08T03:47
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ЖЕНЕВА, 8 мар – РИА Новости. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует не употреблять алкоголь во время празднования Международного женского дня 8 марта из-за риска развития рака молочной железы, говорится в заявлении европейского бюро организации. Международный женский день отмечается в пятницу, 8 марта. "Многие люди... отпразднуют 8 марта, Международный женский день, подняв бокал с алкогольным напитком, не обращая внимания на тот факт, что употребление алкоголя является основным фактором риска развития наиболее распространенного среди женщин рака – рака молочной железы", - сказано в документе. В ВОЗ считают, что низкая осведомленность об этой связи между алкоголем и раком молочной железы представляет собой серьезное препятствие для профилактики этого заболевания и проблему для здоровья женщин. "Согласно недавнему исследованию, только 21% женщин в 14 европейских странах знали о связи между потреблением алкоголя и риском развития рака молочной железы. Осведомленность была еще ниже среди мужчин – только 10% опрошенных мужчин знали об этой связи", - добавляется в заявлении. Организация объясняет, что в случае рака молочной железы употребление алкоголя влияет на уровень эстрогенов, которые играют важную роль в развитии и прогрессировании многих видов рака молочной железы. Влияние алкоголя на уровни этих гормонов может частично объяснить повышенный риск. "Рак молочной железы представляет собой серьезную проблему для здоровья женщин в Европейском регионе ВОЗ, где в 2022 году было зарегистрировано более 600 тысяч случаев заболевания. Роль алкоголя как предотвратимого фактора риска рака молочной железы имеет решающее значение. Для женщин в Европе рак молочной железы является основным раком, вызываемым алкоголем. На его долю приходится 66% всех случаев рака, связанных с алкоголем", - подчеркивается в документе.
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европа, воз, в мире
Европа, ВОЗ, В мире
ВОЗ рекомендовала не употреблять алкоголь на 8 Марта

ВОЗ рекомендовала не употреблять алкоголь во время Международного женского дня

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЭмблема Всемирной организации здравоохранения на дверях штаб-квартиры
Эмблема Всемирной организации здравоохранения на дверях штаб-квартиры - РИА Новости, 1920, 08.03.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Эмблема Всемирной организации здравоохранения на дверях штаб-квартиры. Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 8 мар – РИА Новости. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует не употреблять алкоголь во время празднования Международного женского дня 8 марта из-за риска развития рака молочной железы, говорится в заявлении европейского бюро организации.
Международный женский день отмечается в пятницу, 8 марта.
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"Многие люди... отпразднуют 8 марта, Международный женский день, подняв бокал с алкогольным напитком, не обращая внимания на тот факт, что употребление алкоголя является основным фактором риска развития наиболее распространенного среди женщин рака – рака молочной железы", - сказано в документе.
В ВОЗ считают, что низкая осведомленность об этой связи между алкоголем и раком молочной железы представляет собой серьезное препятствие для профилактики этого заболевания и проблему для здоровья женщин.
"Согласно недавнему исследованию, только 21% женщин в 14 европейских странах знали о связи между потреблением алкоголя и риском развития рака молочной железы. Осведомленность была еще ниже среди мужчин – только 10% опрошенных мужчин знали об этой связи", - добавляется в заявлении.
Организация объясняет, что в случае рака молочной железы употребление алкоголя влияет на уровень эстрогенов, которые играют важную роль в развитии и прогрессировании многих видов рака молочной железы. Влияние алкоголя на уровни этих гормонов может частично объяснить повышенный риск.
"Рак молочной железы представляет собой серьезную проблему для здоровья женщин в Европейском регионе ВОЗ, где в 2022 году было зарегистрировано более 600 тысяч случаев заболевания. Роль алкоголя как предотвратимого фактора риска рака молочной железы имеет решающее значение. Для женщин в Европе рак молочной железы является основным раком, вызываемым алкоголем. На его долю приходится 66% всех случаев рака, связанных с алкоголем", - подчеркивается в документе.
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