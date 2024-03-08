https://ria.ru/20240308/voz-1931853119.html

ВОЗ рекомендовала не употреблять алкоголь на 8 Марта

ВОЗ рекомендовала не употреблять алкоголь на 8 Марта - РИА Новости, 08.03.2024

ВОЗ рекомендовала не употреблять алкоголь на 8 Марта

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует не употреблять алкоголь во время празднования Международного женского дня 8 марта из-за риска развития... РИА Новости, 08.03.2024

2024-03-08T03:47

2024-03-08T03:47

2024-03-08T03:47

европа

воз

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0a/1767111071_214:260:2950:1799_1920x0_80_0_0_018be28fc40ae6b604f31cc406250861.jpg

ЖЕНЕВА, 8 мар – РИА Новости. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует не употреблять алкоголь во время празднования Международного женского дня 8 марта из-за риска развития рака молочной железы, говорится в заявлении европейского бюро организации. Международный женский день отмечается в пятницу, 8 марта. "Многие люди... отпразднуют 8 марта, Международный женский день, подняв бокал с алкогольным напитком, не обращая внимания на тот факт, что употребление алкоголя является основным фактором риска развития наиболее распространенного среди женщин рака – рака молочной железы", - сказано в документе. В ВОЗ считают, что низкая осведомленность об этой связи между алкоголем и раком молочной железы представляет собой серьезное препятствие для профилактики этого заболевания и проблему для здоровья женщин. "Согласно недавнему исследованию, только 21% женщин в 14 европейских странах знали о связи между потреблением алкоголя и риском развития рака молочной железы. Осведомленность была еще ниже среди мужчин – только 10% опрошенных мужчин знали об этой связи", - добавляется в заявлении. Организация объясняет, что в случае рака молочной железы употребление алкоголя влияет на уровень эстрогенов, которые играют важную роль в развитии и прогрессировании многих видов рака молочной железы. Влияние алкоголя на уровни этих гормонов может частично объяснить повышенный риск. "Рак молочной железы представляет собой серьезную проблему для здоровья женщин в Европейском регионе ВОЗ, где в 2022 году было зарегистрировано более 600 тысяч случаев заболевания. Роль алкоголя как предотвратимого фактора риска рака молочной железы имеет решающее значение. Для женщин в Европе рак молочной железы является основным раком, вызываемым алкоголем. На его долю приходится 66% всех случаев рака, связанных с алкоголем", - подчеркивается в документе.

https://ria.ru/20240308/pozdravlenie-1931844620.html

https://ria.ru/20240308/pozdravlenie-1931844757.html

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

европа, воз, в мире