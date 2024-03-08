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В Волгограде вводили ограничения в воздушном пространстве - РИА Новости, 08.03.2024
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09:30 08.03.2024 (обновлено: 09:33 08.03.2024)
https://ria.ru/20240308/volgograd-1931870273.html
В Волгограде вводили ограничения в воздушном пространстве
В Волгограде вводили ограничения в воздушном пространстве - РИА Новости, 08.03.2024
В Волгограде вводили ограничения в воздушном пространстве
Ограничения в воздушном пространстве вводили в Волгограде на фоне атаки БПЛА, из-за этого самолет Шарм-эль-Шейх - Волгоград ушел на запасной аэродром в... РИА Новости, 08.03.2024
2024-03-08T09:30
2024-03-08T09:33
волгоград
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ВОЛГОГРАД, 8 мар - РИА Новости. Ограничения в воздушном пространстве вводили в Волгограде на фоне атаки БПЛА, из-за этого самолет Шарм-эль-Шейх - Волгоград ушел на запасной аэродром в Астрахань, два рейса из Москвы были задержаны, сейчас ограничения сняты, сообщила РИА Новости представитель волгоградского аэропорта Анастасия Голодова.В пятницу Минобороны РФ сообщило, что в течение ночи и утром средства ПВО уничтожили 15 украинских беспилотников над Волгоградской областью. По информации губернатора региона, жертв и разрушений нет."В связи с ограничениями в воздушном пространстве рейс авиакомпании "Уральские авиалинии" из Шарм-эль-Шейха в Волгоград был перенаправлен на запасной аэродром в Астрахань. Также задержаны два рейса из Москвы, авиакомпании "Победа" и "Аэрофлот ", - сообщила Голодова.По ее словам, на данный момент все ограничения сняты, ожидается прибытие задержанных рейсов.
https://ria.ru/20240307/bespilotniki-1931624051.html
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волгоград, москва, происшествия
Волгоград, Москва, Происшествия
В Волгограде вводили ограничения в воздушном пространстве

В Волгограде вводили ограничения в воздушном пространстве из-за атаки БПЛА

© РИА Новости / Кирилл Брага | Перейти в медиабанкЗдание терминала C2 в международном аэропорту Волгограда
Здание терминала C2 в международном аэропорту Волгограда - РИА Новости, 1920, 08.03.2024
© РИА Новости / Кирилл Брага
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Здание терминала C2 в международном аэропорту Волгограда. Архивное фото
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ВОЛГОГРАД, 8 мар - РИА Новости. Ограничения в воздушном пространстве вводили в Волгограде на фоне атаки БПЛА, из-за этого самолет Шарм-эль-Шейх - Волгоград ушел на запасной аэродром в Астрахань, два рейса из Москвы были задержаны, сейчас ограничения сняты, сообщила РИА Новости представитель волгоградского аэропорта Анастасия Голодова.
В пятницу Минобороны РФ сообщило, что в течение ночи и утром средства ПВО уничтожили 15 украинских беспилотников над Волгоградской областью. По информации губернатора региона, жертв и разрушений нет.
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"В связи с ограничениями в воздушном пространстве рейс авиакомпании "Уральские авиалинии" из Шарм-эль-Шейха в Волгоград был перенаправлен на запасной аэродром в Астрахань. Также задержаны два рейса из Москвы, авиакомпании "Победа" и "Аэрофлот ", - сообщила Голодова.
По ее словам, на данный момент все ограничения сняты, ожидается прибытие задержанных рейсов.
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