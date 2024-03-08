В Волгограде вводили ограничения в воздушном пространстве
В Волгограде вводили ограничения в воздушном пространстве из-за атаки БПЛА
© РИА Новости / Кирилл Брага | Перейти в медиабанкЗдание терминала C2 в международном аэропорту Волгограда
Здание терминала C2 в международном аэропорту Волгограда. Архивное фото
ВОЛГОГРАД, 8 мар - РИА Новости. Ограничения в воздушном пространстве вводили в Волгограде на фоне атаки БПЛА, из-за этого самолет Шарм-эль-Шейх - Волгоград ушел на запасной аэродром в Астрахань, два рейса из Москвы были задержаны, сейчас ограничения сняты, сообщила РИА Новости представитель волгоградского аэропорта Анастасия Голодова.
В пятницу Минобороны РФ сообщило, что в течение ночи и утром средства ПВО уничтожили 15 украинских беспилотников над Волгоградской областью. По информации губернатора региона, жертв и разрушений нет.
"В связи с ограничениями в воздушном пространстве рейс авиакомпании "Уральские авиалинии" из Шарм-эль-Шейха в Волгоград был перенаправлен на запасной аэродром в Астрахань. Также задержаны два рейса из Москвы, авиакомпании "Победа" и "Аэрофлот ", - сообщила Голодова.
По ее словам, на данный момент все ограничения сняты, ожидается прибытие задержанных рейсов.