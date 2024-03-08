https://ria.ru/20240308/volgograd-1931870273.html

В Волгограде вводили ограничения в воздушном пространстве

В Волгограде вводили ограничения в воздушном пространстве - РИА Новости, 08.03.2024

В Волгограде вводили ограничения в воздушном пространстве

Ограничения в воздушном пространстве вводили в Волгограде на фоне атаки БПЛА, из-за этого самолет Шарм-эль-Шейх - Волгоград ушел на запасной аэродром в... РИА Новости, 08.03.2024

2024-03-08T09:30

2024-03-08T09:30

2024-03-08T09:33

волгоград

москва

происшествия

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ВОЛГОГРАД, 8 мар - РИА Новости. Ограничения в воздушном пространстве вводили в Волгограде на фоне атаки БПЛА, из-за этого самолет Шарм-эль-Шейх - Волгоград ушел на запасной аэродром в Астрахань, два рейса из Москвы были задержаны, сейчас ограничения сняты, сообщила РИА Новости представитель волгоградского аэропорта Анастасия Голодова.В пятницу Минобороны РФ сообщило, что в течение ночи и утром средства ПВО уничтожили 15 украинских беспилотников над Волгоградской областью. По информации губернатора региона, жертв и разрушений нет."В связи с ограничениями в воздушном пространстве рейс авиакомпании "Уральские авиалинии" из Шарм-эль-Шейха в Волгоград был перенаправлен на запасной аэродром в Астрахань. Также задержаны два рейса из Москвы, авиакомпании "Победа" и "Аэрофлот ", - сообщила Голодова.По ее словам, на данный момент все ограничения сняты, ожидается прибытие задержанных рейсов.

https://ria.ru/20240307/bespilotniki-1931624051.html

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волгоград

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

волгоград, москва, происшествия