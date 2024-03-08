https://ria.ru/20240308/vizit-1931938627.html
Посол в ЦАР раскрыл подробности визита премьера республики в Россию
Посол в ЦАР раскрыл подробности визита премьера республики в Россию - РИА Новости, 08.03.2024
Посол в ЦАР раскрыл подробности визита премьера республики в Россию
Премьер министр ЦАР Феликс Молуа во время своего визита в Россию встретится с зампредом правительства, представителями министерства энергетики и просвещения,... РИА Новости, 08.03.2024
2024-03-08T19:26
2024-03-08T19:26
2024-03-08T19:47
россия
цар
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
банги
феликс молуа
александр бикантов
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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Премьер министр ЦАР Феликс Молуа во время своего визита в Россию встретится с зампредом правительства, представителями министерства энергетики и просвещения, сообщил РИА Новости посол РФ в Банги Александр Бикантов."Планируется рабочая встреча на уровне заместителя председателя правительства Российской Федерации и представителей руководства ряда министерств, в частности энергетики и просвещения", - рассказал он.
https://ria.ru/20240308/vizit-1931938271.html
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россия, цар, министерство энергетики рф (минэнерго россии), банги, феликс молуа, александр бикантов
Россия, ЦАР, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России), Банги, Феликс Молуа, Александр Бикантов
Посол в ЦАР раскрыл подробности визита премьера республики в Россию
Посол в ЦАР: в ходе визита премьера планируется встреча с Минпросвещения