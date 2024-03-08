https://ria.ru/20240308/vizit-1931938627.html

Посол в ЦАР раскрыл подробности визита премьера республики в Россию

Посол в ЦАР раскрыл подробности визита премьера республики в Россию - РИА Новости, 08.03.2024

Посол в ЦАР раскрыл подробности визита премьера республики в Россию

Премьер министр ЦАР Феликс Молуа во время своего визита в Россию встретится с зампредом правительства, представителями министерства энергетики и просвещения,... РИА Новости, 08.03.2024

2024-03-08T19:26

2024-03-08T19:26

2024-03-08T19:47

россия

цар

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

банги

феликс молуа

александр бикантов

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/11/1795972898_0:199:3074:1928_1920x0_80_0_0_da13cb58056e4bed9cdedd3ac703b474.jpg

МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Премьер министр ЦАР Феликс Молуа во время своего визита в Россию встретится с зампредом правительства, представителями министерства энергетики и просвещения, сообщил РИА Новости посол РФ в Банги Александр Бикантов."Планируется рабочая встреча на уровне заместителя председателя правительства Российской Федерации и представителей руководства ряда министерств, в частности энергетики и просвещения", - рассказал он.

https://ria.ru/20240308/vizit-1931938271.html

россия

цар

банги

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, цар, министерство энергетики рф (минэнерго россии), банги, феликс молуа, александр бикантов