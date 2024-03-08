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"Такого еще не было". На Западе раскрыли, что Россия устроила Киеву
"Такого еще не было". На Западе раскрыли, что Россия устроила Киеву - РИА Новости, 08.03.2024
"Такого еще не было". На Западе раскрыли, что Россия устроила Киеву
Удары российских гиперзвуковых ракет "Кинжал" по ВСУ меняют ситуацию на поле боя, поскольку украинские военные не могут выяснить место запуска этого оружия,... РИА Новости, 08.03.2024
2024-03-08T22:20
2024-03-08T22:20
2024-03-08T22:20
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МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Удары российских гиперзвуковых ракет "Кинжал" по ВСУ меняют ситуацию на поле боя, поскольку украинские военные не могут выяснить место запуска этого оружия, сообщил YouTube-канал Defense TV."Даже воздух начинает дрожать, когда "Кинжал" разгоняется до скорости в десять махов (скоростей звука. — Прим. ред.)", — говорится в публикации.Удар одного "Кинжала" по военным объектам Киева показывает, что подобного оружия мир еще не видел, резюмируется в публикации.Ракета гиперзвукового комплекса "Кинжал" гарантированно преодолевает все существующие системы противовоздушной и противоракетной обороны, доставляя на дальность до двух тысяч километров ядерные и обычные боезаряды. "Кинжалом" оснащаются истребители-перехватчики МиГ-31К.
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в мире, вооруженные силы украины, россия, киев
В мире, Вооруженные силы Украины, Россия, Киев
"Такого еще не было". На Западе раскрыли, что Россия устроила Киеву
Defense: удары "Кинжалами" по ВСУ меняют ситуацию на поле боя