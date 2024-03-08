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"Не понимаю". Экс-представитель НАТО в Москве пришел в ярость из-за Украины
"Не понимаю". Экс-представитель НАТО в Москве пришел в ярость из-за Украины - РИА Новости, 08.03.2024
"Не понимаю". Экс-представитель НАТО в Москве пришел в ярость из-за Украины
США ликвидируют склады с кассетными бомбами и другими боеприпасами, хотя могли бы передать их украинской армии, заявил бывший начальник штаба военной миссии... РИА Новости, 08.03.2024
2024-03-08T18:33
2024-03-08T18:33
2024-03-08T18:33
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МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. США ликвидируют склады с кассетными бомбами и другими боеприпасами, хотя могли бы передать их украинской армии, заявил бывший начальник штаба военной миссии НАТО в Москве, капитан первого ранга ВМС США в отставке Гарри Табах в интервью украинскому YouTube-каналу "Да, это так"."Четыре миллиона снарядов у нас. Говорят, голод на Украине со снарядами, то есть хлеба нет, а мы этот хлеб уничтожаем в Америке, уничтожаем кассетные бомбы, но Украине не даем. Я не понимаю", — возмутился он.Ранее о снарядном голоде в ВСУ заявлял и президент республики Владимир Зеленский. По его словам, Киев начнет отступать, если США и Евросоюз не возобновят поставки вооружений в нужных объемах.Законопроект, предполагающий, помимо прочего, ассигнование на нужды Киева более 60 миллиардов долларов, был утвержден сенатом США, но забуксовал в палате представителей.
https://ria.ru/20240308/ukraina-1931915407.html
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В мире, США, Украина, Киев, Владимир Зеленский, НАТО, Вооруженные силы Украины
"Не понимаю". Экс-представитель НАТО в Москве пришел в ярость из-за Украины
Офицер НАТО возмутился из-за уничтожения в США кассетных бомб, которые нужны ВСУ