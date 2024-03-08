https://ria.ru/20240308/ukraina-1931930027.html

"Не понимаю". Экс-представитель НАТО в Москве пришел в ярость из-за Украины

"Не понимаю". Экс-представитель НАТО в Москве пришел в ярость из-за Украины - РИА Новости, 08.03.2024

"Не понимаю". Экс-представитель НАТО в Москве пришел в ярость из-за Украины

США ликвидируют склады с кассетными бомбами и другими боеприпасами, хотя могли бы передать их украинской армии, заявил бывший начальник штаба военной миссии... РИА Новости, 08.03.2024

2024-03-08T18:33

2024-03-08T18:33

2024-03-08T18:33

в мире

сша

украина

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владимир зеленский

нато

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. США ликвидируют склады с кассетными бомбами и другими боеприпасами, хотя могли бы передать их украинской армии, заявил бывший начальник штаба военной миссии НАТО в Москве, капитан первого ранга ВМС США в отставке Гарри Табах в интервью украинскому YouTube-каналу "Да, это так"."Четыре миллиона снарядов у нас. Говорят, голод на Украине со снарядами, то есть хлеба нет, а мы этот хлеб уничтожаем в Америке, уничтожаем кассетные бомбы, но Украине не даем. Я не понимаю", — возмутился он.Ранее о снарядном голоде в ВСУ заявлял и президент республики Владимир Зеленский. По его словам, Киев начнет отступать, если США и Евросоюз не возобновят поставки вооружений в нужных объемах.Законопроект, предполагающий, помимо прочего, ассигнование на нужды Киева более 60 миллиардов долларов, был утвержден сенатом США, но забуксовал в палате представителей.

https://ria.ru/20240308/ukraina-1931915407.html

https://ria.ru/20240308/kuleba-1931928778.html

сша

украина

киев

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в мире, сша, украина, киев, владимир зеленский, нато, вооруженные силы украины