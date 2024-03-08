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"Видно даже из космоса". Генерал ВСУ сделал шокирующее признание о России - РИА Новости, 08.03.2024
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16:04 08.03.2024
https://ria.ru/20240308/ukraina-1931915407.html
"Видно даже из космоса". Генерал ВСУ сделал шокирующее признание о России
"Видно даже из космоса". Генерал ВСУ сделал шокирующее признание о России - РИА Новости, 08.03.2024
"Видно даже из космоса". Генерал ВСУ сделал шокирующее признание о России
Российские укрепления значительно превосходят украинские оборонительные рубежи в зоне специальной операции, заявил отставной генерал ВСУ Сергей Кривонос в эфире РИА Новости, 08.03.2024
2024-03-08T16:04
2024-03-08T16:04
в мире
сергей кривонос
вооруженные силы украины
россия
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МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Российские укрепления значительно превосходят украинские оборонительные рубежи в зоне специальной операции, заявил отставной генерал ВСУ Сергей Кривонос в эфире YouTube-канала "Прямой"."Мои друзья, которые периодически просматривают Google Maps, видят, что состояние фортификационных сооружений ВСУ вызывает вопросы. То же самое делают американские журналисты. &lt;…&gt; Они никому не верят, они просто включают спутник и проверяют. Смотрят, как у нас и как у россиян. К сожалению, не в нашу пользу эти выводы", — посетовал эксперт.По словам Кривоноса, эта проблема существует в Вооруженных силах Украины последние десять лет, однако киевский генералитет не обращал внимания на состояние укреплений и упустил время, которое можно было использовать, чтобы привести их в порядок.Западные военные эксперты неоднократно указывали на высокое качество российских укрепрайонов и инженерных сооружений в зоне специальной военной операции. Как отметили аналитики, оборонительные линии и минные поля сыграли важную роль в отражении украинского контрнаступления летом-осенью 2023 года. Тогда ВСУ понесли большие потери в технике и живой силе, а затем были вынуждены уйти в оборону.
https://ria.ru/20240303/voyna-1930893213.html
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в мире, сергей кривонос, вооруженные силы украины, россия
В мире, Сергей Кривонос, Вооруженные силы Украины, Россия
"Видно даже из космоса". Генерал ВСУ сделал шокирующее признание о России

Генерал ВСУ заявил, что превосходство укреплений РФ видно даже из космоса

CC BY 4.0 / Адміністрація Президента України / Заместитель секретаря украинского Совета национальной безопасности и обороны Сергей Кривонос
Заместитель секретаря украинского Совета национальной безопасности и обороны Сергей Кривонос - РИА Новости, 1920, 08.03.2024
CC BY 4.0 / Адміністрація Президента України /
Заместитель секретаря украинского Совета национальной безопасности и обороны Сергей Кривонос. Архивное фото
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МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Российские укрепления значительно превосходят украинские оборонительные рубежи в зоне специальной операции, заявил отставной генерал ВСУ Сергей Кривонос в эфире YouTube-канала "Прямой".
"Мои друзья, которые периодически просматривают Google Maps, видят, что состояние фортификационных сооружений ВСУ вызывает вопросы. То же самое делают американские журналисты. <…> Они никому не верят, они просто включают спутник и проверяют. Смотрят, как у нас и как у россиян. К сожалению, не в нашу пользу эти выводы", — посетовал эксперт.
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По словам Кривоноса, эта проблема существует в Вооруженных силах Украины последние десять лет, однако киевский генералитет не обращал внимания на состояние укреплений и упустил время, которое можно было использовать, чтобы привести их в порядок.
Западные военные эксперты неоднократно указывали на высокое качество российских укрепрайонов и инженерных сооружений в зоне специальной военной операции. Как отметили аналитики, оборонительные линии и минные поля сыграли важную роль в отражении украинского контрнаступления летом-осенью 2023 года. Тогда ВСУ понесли большие потери в технике и живой силе, а затем были вынуждены уйти в оборону.
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