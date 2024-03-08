https://ria.ru/20240308/ukraina-1931915407.html

"Видно даже из космоса". Генерал ВСУ сделал шокирующее признание о России

"Видно даже из космоса". Генерал ВСУ сделал шокирующее признание о России - РИА Новости, 08.03.2024

"Видно даже из космоса". Генерал ВСУ сделал шокирующее признание о России

Российские укрепления значительно превосходят украинские оборонительные рубежи в зоне специальной операции, заявил отставной генерал ВСУ Сергей Кривонос в эфире РИА Новости, 08.03.2024

2024-03-08T16:04

2024-03-08T16:04

2024-03-08T16:04

в мире

сергей кривонос

вооруженные силы украины

россия

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МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Российские укрепления значительно превосходят украинские оборонительные рубежи в зоне специальной операции, заявил отставной генерал ВСУ Сергей Кривонос в эфире YouTube-канала "Прямой"."Мои друзья, которые периодически просматривают Google Maps, видят, что состояние фортификационных сооружений ВСУ вызывает вопросы. То же самое делают американские журналисты. <…> Они никому не верят, они просто включают спутник и проверяют. Смотрят, как у нас и как у россиян. К сожалению, не в нашу пользу эти выводы", — посетовал эксперт.По словам Кривоноса, эта проблема существует в Вооруженных силах Украины последние десять лет, однако киевский генералитет не обращал внимания на состояние укреплений и упустил время, которое можно было использовать, чтобы привести их в порядок.Западные военные эксперты неоднократно указывали на высокое качество российских укрепрайонов и инженерных сооружений в зоне специальной военной операции. Как отметили аналитики, оборонительные линии и минные поля сыграли важную роль в отражении украинского контрнаступления летом-осенью 2023 года. Тогда ВСУ понесли большие потери в технике и живой силе, а затем были вынуждены уйти в оборону.

https://ria.ru/20240303/voyna-1930893213.html

https://ria.ru/20240216/ukraina-1927890246.html

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в мире, сергей кривонос, вооруженные силы украины, россия