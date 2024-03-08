https://ria.ru/20240308/ukraina-1931906480.html
Киев насильно эвакуирует жителей из подконтрольной ВСУ части ДНР, пишут СМИ
Киев насильно эвакуирует жителей из подконтрольной ВСУ части ДНР, пишут СМИ - РИА Новости, 08.03.2024
Киев насильно эвакуирует жителей из подконтрольной ВСУ части ДНР, пишут СМИ
Власти Украины проводят принудительную эвакуацию 28 детей и их родителей в четырех населенных пунктах на подконтрольной ВСУ части ДНР, сообщает украинское... РИА Новости, 08.03.2024
2024-03-08T14:59
2024-03-08T14:59
2024-03-08T14:59
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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Власти Украины проводят принудительную эвакуацию 28 детей и их родителей в четырех населенных пунктах на подконтрольной ВСУ части ДНР, сообщает украинское издание "Страна" со ссылкой на правительство. "В четырех населенных пунктах Донецкой области введена принудительная эвакуация детей, сообщает Кабмин, не уточняя, откуда именно", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. Отмечается, что власти намерены вывезти 28 детей с их родителями или другими законными представителями. Украинские власти регулярно объявляют о принудительной эвакуации в разных регионах. В частности, из Авдеевки в ДНР вывозили детей и пожилых, однако часть жителей категорически отказались выезжать и остались в городе. Кроме того, эвакуируют людей в срочном порядке и в Харьковской, Сумской областях Украины, из некоторых районов выехали практически все жители.
https://ria.ru/20240303/kharkov-1930787744.html
https://ria.ru/20240125/ukraina-1923338640.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Киев насильно эвакуирует жителей из подконтрольной ВСУ части ДНР, пишут СМИ
"Страна": Киев насильно эвакуирует жителей из подконтрольной ВСУ части ДНР