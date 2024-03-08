https://ria.ru/20240308/ukraina-1931892195.html

Украина не является приоритетом для безопасности США, заявил Пушков

Украина не является приоритетом для безопасности США, заявил Пушков - РИА Новости, 08.03.2024

Украина не является приоритетом для безопасности США, заявил Пушков

Украина не является приоритетом для безопасности США, считает глава комиссии Совфеда по информполитике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков, об этом он... РИА Новости, 08.03.2024

2024-03-08T12:43

2024-03-08T12:43

2024-03-08T12:44

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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Украина не является приоритетом для безопасности США, считает глава комиссии Совфеда по информполитике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков, об этом он написал в своем Telegram-канале. Ранее в ежегодном обращении к конгрессу президент США Джо Байден заявил, что американских солдат нет на Украине. Он пообещал не допустить этого и в дальнейшем. "Украинский источник фиксирует снижение реальных объемов помощи Запада Украине при наращивании жесткой риторики, призванной продемонстрировать решимость Запада противостоять России. Типа вчерашнего заявления Байдена в обрашении к нации, что "США не уступят и не прогнутся", - написал Пушков. По словам сенатора, в киевских опасениях есть резон. В свое время США декларировали подобную решимость во время войны во Вьетнаме, а позже в Афганистане, отмечает Пушков. Он также добавил, что в ходе вьетнамской и афганской войн вовлеченность США была "качественно иной" - там сражались американские войска. Сенатор подчеркивает, что все-таки США пришлось покинуть и Вьетнам, и Афганистан - "в силу невозможности достичь поставленных целей". "Украина объективно не является приоритетом для безопасности США. Напротив, абсолютным приоритетом является предотвращение ядерной войны с Россией, что, судя по всему, понимают даже в администрации Байдена. Это изначально ограничивает "потолок" американской вовлеченности в украинский конфликт", - добавил Пушков. Он подчеркнул, что Украина важна для США с точки зрения поддержания "их гегемонии в мировых делах и их способности "сдерживать" новые центры силы". По словам политика, "отказ" от Украины, например, в виде отказа включить ее в НАТО, некритичен ни для самих США, ни для их системы союзов.

https://ria.ru/20240308/nedovolstvo-1931849169.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, украина, россия, джо байден, алексей пушков, совет федерации рф, нато