https://ria.ru/20240308/ukraina-1931880522.html

Украинская армия не сможет остановить Россию, считает экс-разведчик из США

Украинская армия не сможет остановить Россию, считает экс-разведчик из США - РИА Новости, 08.03.2024

Украинская армия не сможет остановить Россию, считает экс-разведчик из США

Украинская армия находится в состоянии коллапса и не сможет остановить Россию, даже используя западную технику, заявил РИА Новости отставной офицер разведки... РИА Новости, 08.03.2024

2024-03-08T11:07

2024-03-08T11:07

2024-03-08T11:07

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МОСКВА, 8 мар – РИА Новости. Украинская армия находится в состоянии коллапса и не сможет остановить Россию, даже используя западную технику, заявил РИА Новости отставной офицер разведки морской пехоты США и военный аналитик Скотт Риттер, комментируя уничтожение в ходе спецоперации переданных Киеву американских танков Abrams. Ранее Минобороны РФ сообщило, что на авдеевском направлении российские подразделения уничтожили очередной американский танк Abrams. По данным сводок ведомства, это уже третий Abrams, уничтоженный в зоне СВО. В Telegram также распространились фото и видео горящего танка Abrams украинской армии. "Украинская армия сейчас находится в состоянии разрушения, упадка, коллапса, и поэтому мы не увидим, что какие-либо вооружения использовались не на пределе своих возможностей. Каждое оружие, которое используется украинцами прямо сейчас, используется ими в состоянии, близком к панике, при далеко не идеальных обстоятельствах. Мы ничего не сделаем, чтобы остановить российское военное наступление", - сказал Риттер. Российские Вооруженные силы в зоне СВО уничтожили уже десятки немецких танков Leopard, также были уничтожены несколько британских Challenger и французских колесных AMX-10RC. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240308/korporatsii-1931877714.html

https://ria.ru/20240308/neveroyatno-1931855650.html

россия

украина

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, украина, сша, скотт риттер, сергей лавров, нато, в мире