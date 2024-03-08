https://ria.ru/20240308/ukraina-1931873101.html

В подконтрольной ВСУ части Херсонской области прогремели взрывы

В подконтрольной ВСУ части Херсонской области прогремели взрывы - РИА Новости, 08.03.2024

В подконтрольной ВСУ части Херсонской области прогремели взрывы

Назначенный Киевом глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин утверждает в своем Telegram-канале, что в подконтрольной Киеву части... РИА Новости, 08.03.2024

2024-03-08T09:56

2024-03-08T09:56

2024-03-08T09:56

специальная военная операция на украине

в мире

россия

херсонская область

киев

дмитрий песков

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Назначенный Киевом глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин утверждает в своем Telegram-канале, что в подконтрольной Киеву части Херсонской области повреждены объект критической инфраструктуры и административное здание. "В результате ... атак в населенных пунктах области зафиксированы попадания в объект критической инфраструктуры, админздание и хозяйственные сооружения", - написал Прокудин. Херсонская область — регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20240308/ukraina-1931866277.html

https://ria.ru/20240218/povrezhdenie-1928118349.html

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херсонская область

киев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, херсонская область , киев, дмитрий песков, вооруженные силы украины