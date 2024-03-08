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В Госдуме прокомментировали ситуацию с Залужным - РИА Новости, 08.03.2024
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00:35 08.03.2024
https://ria.ru/20240308/ukraina-1931846412.html
В Госдуме прокомментировали ситуацию с Залужным
В Госдуме прокомментировали ситуацию с Залужным - РИА Новости, 08.03.2024
В Госдуме прокомментировали ситуацию с Залужным
Депутат Госдумы Олег Морозов, комментируя назначение бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного на должность украинского посла в Великобритании, заявил,... РИА Новости, 08.03.2024
2024-03-08T00:35
2024-03-08T00:35
в мире
лондон
великобритания
владимир зеленский
валерий залужный
олег морозов
госдума рф
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 8 мар – РИА Новости. Депутат Госдумы Олег Морозов, комментируя назначение бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного на должность украинского посла в Великобритании, заявил, что теперь шансы Владимира Зеленского остаться в должности в случае неизбежной катастрофы минимальны. МИД Украины в четверг сообщил о согласовании кандидатуры Залужного на должность украинского посла в Лондоне. "Теперь шансы Зеленского устоять в должности в случае неизбежной катастрофы минимальны. У Запада есть готовое решение и инструмент его исполнения. Весь груз военного и политического поражения сольют вместе с Зеленским, имея при этом готовую замену. На него же свалят и все собственные грехи", - написал он в своем Telegram-канале. По мнению депутата, актера "можно сделать президентом и главнокомандующим", но "должность вовсе не добавляет актеру мозгов и опыта". "С точки зрения неизбежной конкуренции этих двух "З" (даже если Залужный этого не желает!), худшего варианта, чем Лондон, для Зеленского не существует", - добавил депутат. Депутат объяснил, что потенциальный противник Зеленского находится теперь далеко, а также "в лоне специалистов по государственным переворотам и "дружественному огню".
https://ria.ru/20240305/vybory-1931338315.html
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в мире, лондон, великобритания, владимир зеленский, валерий залужный, олег морозов, госдума рф, вооруженные силы украины, мид украины, украина
В мире, Лондон, Великобритания, Владимир Зеленский, Валерий Залужный, Олег Морозов, Госдума РФ, Вооруженные силы Украины, МИД Украины, Украина
В Госдуме прокомментировали ситуацию с Залужным

Депутат Госдумы Морозов: Зеленский имеет минимальные шансы устоять в должности

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкОлег Морозов
Олег Морозов - РИА Новости, 1920, 08.03.2024
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Олег Морозов. Архивное фото
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МОСКВА, 8 мар – РИА Новости. Депутат Госдумы Олег Морозов, комментируя назначение бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного на должность украинского посла в Великобритании, заявил, что теперь шансы Владимира Зеленского остаться в должности в случае неизбежной катастрофы минимальны.
МИД Украины в четверг сообщил о согласовании кандидатуры Залужного на должность украинского посла в Лондоне.
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"Теперь шансы Зеленского устоять в должности в случае неизбежной катастрофы минимальны. У Запада есть готовое решение и инструмент его исполнения. Весь груз военного и политического поражения сольют вместе с Зеленским, имея при этом готовую замену. На него же свалят и все собственные грехи", - написал он в своем Telegram-канале.
По мнению депутата, актера "можно сделать президентом и главнокомандующим", но "должность вовсе не добавляет актеру мозгов и опыта".
"С точки зрения неизбежной конкуренции этих двух "З" (даже если Залужный этого не желает!), худшего варианта, чем Лондон, для Зеленского не существует", - добавил депутат.
Депутат объяснил, что потенциальный противник Зеленского находится теперь далеко, а также "в лоне специалистов по государственным переворотам и "дружественному огню".
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В миреЛондонВеликобританияВладимир ЗеленскийВалерий ЗалужныйОлег МорозовГосдума РФВооруженные силы УкраиныМИД УкраиныУкраина
 
 
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