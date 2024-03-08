https://ria.ru/20240308/ukraina-1931846412.html

В Госдуме прокомментировали ситуацию с Залужным

В Госдуме прокомментировали ситуацию с Залужным - РИА Новости, 08.03.2024

В Госдуме прокомментировали ситуацию с Залужным

Депутат Госдумы Олег Морозов, комментируя назначение бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного на должность украинского посла в Великобритании, заявил,... РИА Новости, 08.03.2024

2024-03-08T00:35

2024-03-08T00:35

2024-03-08T00:35

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великобритания

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валерий залужный

олег морозов

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вооруженные силы украины

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МОСКВА, 8 мар – РИА Новости. Депутат Госдумы Олег Морозов, комментируя назначение бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного на должность украинского посла в Великобритании, заявил, что теперь шансы Владимира Зеленского остаться в должности в случае неизбежной катастрофы минимальны. МИД Украины в четверг сообщил о согласовании кандидатуры Залужного на должность украинского посла в Лондоне. "Теперь шансы Зеленского устоять в должности в случае неизбежной катастрофы минимальны. У Запада есть готовое решение и инструмент его исполнения. Весь груз военного и политического поражения сольют вместе с Зеленским, имея при этом готовую замену. На него же свалят и все собственные грехи", - написал он в своем Telegram-канале. По мнению депутата, актера "можно сделать президентом и главнокомандующим", но "должность вовсе не добавляет актеру мозгов и опыта". "С точки зрения неизбежной конкуренции этих двух "З" (даже если Залужный этого не желает!), худшего варианта, чем Лондон, для Зеленского не существует", - добавил депутат. Депутат объяснил, что потенциальный противник Зеленского находится теперь далеко, а также "в лоне специалистов по государственным переворотам и "дружественному огню".

https://ria.ru/20240305/vybory-1931338315.html

https://ria.ru/20240303/ukraina-1930870881.html

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