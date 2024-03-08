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ВСУ за сутки нанесли 37 ударов по левому берегу Днепра в Херсонской области
ВСУ за сутки нанесли 37 ударов по левому берегу Днепра в Херсонской области - РИА Новости, 08.03.2024
ВСУ за сутки нанесли 37 ударов по левому берегу Днепра в Херсонской области
Украинская армия за сутки нанесла 37 артиллерийских ударов по семи населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области, сообщил журналистам источник,... РИА Новости, 08.03.2024
2024-03-08T09:51
2024-03-08T09:51
2024-03-08T09:51
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ГЕНИЧЕСК, 8 мар - РИА Новости. Украинская армия за сутки нанесла 37 артиллерийских ударов по семи населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией. "Боевики преступного киевского режима продолжают террористические обстрелы левобережья Херсонской области. В течение светлого времени дня украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега Днепра 19 артиллерийских ударов. С наступлением темноты боевики нанесли еще 18 ударов", - сообщил источник. Всего под огнем оказались 7 населенных пунктов: Днепряны, Каховка, Казачьи Лагеря, Саги, Каиры, Песчановка, Новая Маячка. Разрушения инфраструктуры и жертвы среди мирного населения уточняются.
https://ria.ru/20240307/ukraina-1931494570.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, днепр (город), херсонская область , каховка
В мире, Днепр (город), Херсонская область , Каховка
ВСУ за сутки нанесли 37 ударов по левому берегу Днепра в Херсонской области
ВСУ за сутки нанесли 37 ударов по семи населенным пунктам на левом берегу Днепра