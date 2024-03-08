https://ria.ru/20240308/udary-1931872521.html

ВСУ за сутки нанесли 37 ударов по левому берегу Днепра в Херсонской области

ВСУ за сутки нанесли 37 ударов по левому берегу Днепра в Херсонской области - РИА Новости, 08.03.2024

ВСУ за сутки нанесли 37 ударов по левому берегу Днепра в Херсонской области

Украинская армия за сутки нанесла 37 артиллерийских ударов по семи населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области, сообщил журналистам источник,... РИА Новости, 08.03.2024

2024-03-08T09:51

2024-03-08T09:51

2024-03-08T09:51

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ГЕНИЧЕСК, 8 мар - РИА Новости. Украинская армия за сутки нанесла 37 артиллерийских ударов по семи населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией. "Боевики преступного киевского режима продолжают террористические обстрелы левобережья Херсонской области. В течение светлого времени дня украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега Днепра 19 артиллерийских ударов. С наступлением темноты боевики нанесли еще 18 ударов", - сообщил источник. Всего под огнем оказались 7 населенных пунктов: Днепряны, Каховка, Казачьи Лагеря, Саги, Каиры, Песчановка, Новая Маячка. Разрушения инфраструктуры и жертвы среди мирного населения уточняются.

https://ria.ru/20240307/ukraina-1931494570.html

https://ria.ru/20240308/rossiya-1931822749.html

днепр (город)

херсонская область

каховка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, днепр (город), херсонская область , каховка