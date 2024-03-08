https://ria.ru/20240308/tyulpany-1931867276.html
Депутат Госдумы рассказал, как хранить тюльпаны
Депутат Госдумы рассказал, как хранить тюльпаны - РИА Новости, 08.03.2024
Депутат Госдумы рассказал, как хранить тюльпаны
Депутат Госдумы от "Единой России" Алексей Говырин рассказал РИА Новости, что тюльпаны лучше не держать рядом с фруктами и убирать их на ночь в холодильник -... РИА Новости, 08.03.2024
2024-03-08T08:57
2024-03-08T08:57
2024-03-08T08:57
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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Депутат Госдумы от "Единой России" Алексей Говырин рассказал РИА Новости, что тюльпаны лучше не держать рядом с фруктами и убирать их на ночь в холодильник - так цветы простоят две недели. "Если рядом с букетом цветов лежат яблоки, бананы и другие фрукты, то это сокращает жизнь букета цветов и способствует его увяданию. В прохладной кипяченой воде некоторые сорта тюльпанов простоят дольше, чем в обычной из-под крана. Но в целом достаточно менять воду почаще", - сообщил парламентарий. Также он посоветовал убирать букеты на ночь в холодильник или на балкон при условии, что там не суровый мороз – так, по его словам, цветы могут простоять две недели. "Чтобы не купить негодные цветы обратите внимание на листья на стеблях цветов. Они должны быть крепкими, зелеными, неповрежденными, стебли тоже. Не берите тюльпаны с подсохшими краями лепестков. Лучше возьмите с плотно закрытыми закрученными бутонами, так они продержатся дольше", - сказал Говырин. Он отметил, что при покупке надо обязательно упаковать их не в газету или бумагу, а в полиэтилен. "Когда принесете домой, то сразу под проточной водой необходимо подрезать на пару сантиметров, а листья лучше снять, так вода дольше не испортится", - посоветовал депутат.
https://ria.ru/20240304/tsvety-1930914069.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, госдума рф
Депутат Госдумы рассказал, как хранить тюльпаны
Депутат Говырин рассказал, как хранить тюльпаны, чтобы они простояли две недели
МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Депутат Госдумы от "Единой России" Алексей Говырин рассказал РИА Новости, что тюльпаны лучше не держать рядом с фруктами и убирать их на ночь в холодильник - так цветы простоят две недели.
"Если рядом с букетом цветов лежат яблоки, бананы и другие фрукты, то это сокращает жизнь букета цветов и способствует его увяданию. В прохладной кипяченой воде некоторые сорта тюльпанов простоят дольше, чем в обычной из-под крана. Но в целом достаточно менять воду почаще", - сообщил парламентарий.
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Также он посоветовал убирать букеты на ночь в холодильник или на балкон при условии, что там не суровый мороз – так, по его словам, цветы могут простоять две недели.
«
"Чтобы не купить негодные цветы обратите внимание на листья на стеблях цветов. Они должны быть крепкими, зелеными, неповрежденными, стебли тоже. Не берите тюльпаны с подсохшими краями лепестков. Лучше возьмите с плотно закрытыми закрученными бутонами, так они продержатся дольше", - сказал Говырин.
Он отметил, что при покупке надо обязательно упаковать их не в газету или бумагу, а в полиэтилен.
"Когда принесете домой, то сразу под проточной водой необходимо подрезать на пару сантиметров, а листья лучше снять, так вода дольше не испортится", - посоветовал депутат.
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