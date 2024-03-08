https://ria.ru/20240308/tyulpany-1931867276.html

Депутат Госдумы рассказал, как хранить тюльпаны

Депутат Госдумы рассказал, как хранить тюльпаны - РИА Новости, 08.03.2024

Депутат Госдумы рассказал, как хранить тюльпаны

Депутат Госдумы от "Единой России" Алексей Говырин рассказал РИА Новости, что тюльпаны лучше не держать рядом с фруктами и убирать их на ночь в холодильник -... РИА Новости, 08.03.2024

2024-03-08T08:57

2024-03-08T08:57

2024-03-08T08:57

общество

госдума рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1c/1930014800_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_64a8f26b1fac45af718d153677a7c242.jpg

МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Депутат Госдумы от "Единой России" Алексей Говырин рассказал РИА Новости, что тюльпаны лучше не держать рядом с фруктами и убирать их на ночь в холодильник - так цветы простоят две недели. "Если рядом с букетом цветов лежат яблоки, бананы и другие фрукты, то это сокращает жизнь букета цветов и способствует его увяданию. В прохладной кипяченой воде некоторые сорта тюльпанов простоят дольше, чем в обычной из-под крана. Но в целом достаточно менять воду почаще", - сообщил парламентарий. Также он посоветовал убирать букеты на ночь в холодильник или на балкон при условии, что там не суровый мороз – так, по его словам, цветы могут простоять две недели. "Чтобы не купить негодные цветы обратите внимание на листья на стеблях цветов. Они должны быть крепкими, зелеными, неповрежденными, стебли тоже. Не берите тюльпаны с подсохшими краями лепестков. Лучше возьмите с плотно закрытыми закрученными бутонами, так они продержатся дольше", - сказал Говырин. Он отметил, что при покупке надо обязательно упаковать их не в газету или бумагу, а в полиэтилен. "Когда принесете домой, то сразу под проточной водой необходимо подрезать на пару сантиметров, а листья лучше снять, так вода дольше не испортится", - посоветовал депутат.

https://ria.ru/20240304/tsvety-1930914069.html

https://ria.ru/20240308/mart-1931407013.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, госдума рф