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"Не пускают". Путешественник из Германии с трудом попал в Калининград - РИА Новости, 08.03.2024
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Туризм
 
02:40 08.03.2024 (обновлено: 02:45 08.03.2024)
https://ria.ru/20240308/turist-1931850257.html
"Не пускают". Путешественник из Германии с трудом попал в Калининград
"Не пускают". Путешественник из Германии с трудом попал в Калининград - РИА Новости, 08.03.2024
"Не пускают". Путешественник из Германии с трудом попал в Калининград
Немецкие туристы, желающие посетить Россию, сталкиваются со сложностями уже при покупке билета, пишет публицист Дирк Энгельхардт в материале для Berliner... РИА Новости, 08.03.2024
2024-03-08T02:40
2024-03-08T02:45
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МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Немецкие туристы, желающие посетить Россию, сталкиваются со сложностями уже при покупке билета, пишет публицист Дирк Энгельхардт в материале для Berliner Zeitung."В берлинском турбюро мне ответили, что по этическим причинам билеты в Россию не продают. Из Польши в Калининград поезда тоже не ходят, придется ехать на автобусе. На мой вопрос о билетах в Гданьск мне также ответили отказом. Таким клиентам, как я, вообще не хотят продавать билеты", — рассказал он.По его словам, электронное письмо с ответом подписали украинским нацистским лозунгом*.При этом путешественник отметил легкость получения визы и бронирования гостиницы для поездки в Россию."Российскую визу я без проблем получил за 50 евро в течение двух дней, бронирование через интернет прошло без проблем. Так что я поехал в Гданьск на поезде, а билет на автобус до Калининграда купил уже на месте, — поделился журналист.Приехав в Россию после 16-летнего перерыва, гость из Германии первым делом удивился, что такси больше не нужно "ловить" на улице, а у каждого в телефоне есть приложение для заказа автомобиля. По его словам, поездка стоила затраченных усилий.*Данная информация опубликована исключительно в информационных целях и имеет своей целью осуждение нацизма в любых его формах и проявлениях.
https://ria.ru/20240228/kaliningrad-1929949687.html
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Новости - Туризм, Россия, Калининград, Германия, Берлин (город), Калининградская область, Туризм, В мире
"Не пускают". Путешественник из Германии с трудом попал в Калининград

Журналист Энгельхардт: в ФРГ создают проблемы туристам, желающим посетить Россию

© РИА Новости / Виталий Невар | Перейти в медиабанкКалининград
Калининград - РИА Новости, 1920, 08.03.2024
© РИА Новости / Виталий Невар
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МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Немецкие туристы, желающие посетить Россию, сталкиваются со сложностями уже при покупке билета, пишет публицист Дирк Энгельхардт в материале для Berliner Zeitung.
"В берлинском турбюро мне ответили, что по этическим причинам билеты в Россию не продают. Из Польши в Калининград поезда тоже не ходят, придется ехать на автобусе. На мой вопрос о билетах в Гданьск мне также ответили отказом. Таким клиентам, как я, вообще не хотят продавать билеты", — рассказал он.
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По его словам, электронное письмо с ответом подписали украинским нацистским лозунгом*.
При этом путешественник отметил легкость получения визы и бронирования гостиницы для поездки в Россию.
«
"Российскую визу я без проблем получил за 50 евро в течение двух дней, бронирование через интернет прошло без проблем. Так что я поехал в Гданьск на поезде, а билет на автобус до Калининграда купил уже на месте, — поделился журналист.
Приехав в Россию после 16-летнего перерыва, гость из Германии первым делом удивился, что такси больше не нужно "ловить" на улице, а у каждого в телефоне есть приложение для заказа автомобиля. По его словам, поездка стоила затраченных усилий.
*Данная информация опубликована исключительно в информационных целях и имеет своей целью осуждение нацизма в любых его формах и проявлениях.
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