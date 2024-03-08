https://ria.ru/20240308/turist-1931850257.html

"Не пускают". Путешественник из Германии с трудом попал в Калининград

"Не пускают". Путешественник из Германии с трудом попал в Калининград - РИА Новости, 08.03.2024

"Не пускают". Путешественник из Германии с трудом попал в Калининград

Немецкие туристы, желающие посетить Россию, сталкиваются со сложностями уже при покупке билета, пишет публицист Дирк Энгельхардт в материале для Berliner... РИА Новости, 08.03.2024

2024-03-08T02:40

2024-03-08T02:40

2024-03-08T02:45

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МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Немецкие туристы, желающие посетить Россию, сталкиваются со сложностями уже при покупке билета, пишет публицист Дирк Энгельхардт в материале для Berliner Zeitung."В берлинском турбюро мне ответили, что по этическим причинам билеты в Россию не продают. Из Польши в Калининград поезда тоже не ходят, придется ехать на автобусе. На мой вопрос о билетах в Гданьск мне также ответили отказом. Таким клиентам, как я, вообще не хотят продавать билеты", — рассказал он.По его словам, электронное письмо с ответом подписали украинским нацистским лозунгом*.При этом путешественник отметил легкость получения визы и бронирования гостиницы для поездки в Россию."Российскую визу я без проблем получил за 50 евро в течение двух дней, бронирование через интернет прошло без проблем. Так что я поехал в Гданьск на поезде, а билет на автобус до Калининграда купил уже на месте, — поделился журналист.Приехав в Россию после 16-летнего перерыва, гость из Германии первым делом удивился, что такси больше не нужно "ловить" на улице, а у каждого в телефоне есть приложение для заказа автомобиля. По его словам, поездка стоила затраченных усилий.*Данная информация опубликована исключительно в информационных целях и имеет своей целью осуждение нацизма в любых его формах и проявлениях.

https://ria.ru/20240228/kaliningrad-1929949687.html

https://ria.ru/20240301/litva-1930386227.html

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