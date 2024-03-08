https://ria.ru/20240308/tsvety-1931868998.html
В Госдуме предложили ввести регулирование цен на цветы
В Госдуме предложили ввести регулирование цен на цветы - РИА Новости, 08.03.2024
В Госдуме предложили ввести регулирование цен на цветы
Депутат Госдумы Амир Хамитов предложил ввести частичное государственное регулирование цен на цветы и установить при ажиотажном спросе единую торговую надбавку... РИА Новости, 08.03.2024
2024-03-08T09:14
2024-03-08T09:14
2024-03-08T09:14
госдума рф
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0a/1856985729_0:146:3123:1903_1920x0_80_0_0_6409855e05b159c7b18d488dce443bc3.jpg
МОСКВА, 8 мар – РИА Новости. Депутат Госдумы Амир Хамитов предложил ввести частичное государственное регулирование цен на цветы и установить при ажиотажном спросе единую торговую надбавку на самые востребованные товары народного потребления, при этом " алчные" нарушители могли бы подлежать наказанию вплоть до уголовной ответственности. Рижский рынок в Москве, одно из самых популярных мест по продаже цветов в столице, с самого утра четверга был заполнен посетителями – мужчины покупали цветы в преддверии 8 Марта. Продавцы отмечали, что перед праздником повысили цены на 30-40%, но покупателей это не останавливает. "Считаю, что это прямое следствие жадности коммерсантов. Видя ажиотажный спрос на какой-либо товар, они взвинчивают цены до неподъемных… В такой ситуации может помочь частичное государственное регулирование ценообразования. Скажем, ввести правило: торговая надбавка на самые востребованные товары народного потребления не может составлять больше 10%. А к тем, кто не сумеет обуздать свою алчность, применять самые жесткие меры, вплоть до уголовного наказания", - сказал он РИА Новости. Депутат отметил, что любой предприниматель должен заботиться прежде всего о своих клиентах, уважать их, так как он и живёт именно за счет них. "На деле же мы видим полное отсутствие уважительного отношения к потребностям посетителей – напротив, в погоне за сверхприбылями торговцы занимаются откровенным обманом", - добавил парламентарий.
https://ria.ru/20240308/tyulpany-1931867276.html
https://ria.ru/20240303/tsvety-1930849975.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0a/1856985729_197:0:2928:2048_1920x0_80_0_0_4ebcdaa29a22d382468df2303887983e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
госдума рф, общество
В Госдуме предложили ввести регулирование цен на цветы
В Госдуме предложили ввести частичное государственное регулирование цен на цветы
МОСКВА, 8 мар – РИА Новости. Депутат Госдумы Амир Хамитов предложил ввести частичное государственное регулирование цен на цветы и установить при ажиотажном спросе единую торговую надбавку на самые востребованные товары народного потребления, при этом " алчные" нарушители могли бы подлежать наказанию вплоть до уголовной ответственности.
Рижский рынок в Москве, одно из самых популярных мест по продаже цветов в столице, с самого утра четверга был заполнен посетителями – мужчины покупали цветы в преддверии 8 Марта. Продавцы отмечали, что перед праздником повысили цены на 30-40%, но покупателей это не останавливает.
Депутат Госдумы рассказал, как хранить тюльпаны
"Считаю, что это прямое следствие жадности коммерсантов. Видя ажиотажный спрос на какой-либо товар, они взвинчивают цены до неподъемных… В такой ситуации может помочь частичное государственное регулирование ценообразования. Скажем, ввести правило: торговая надбавка на самые востребованные товары народного потребления не может составлять больше 10%. А к тем, кто не сумеет обуздать свою алчность, применять самые жесткие меры, вплоть до уголовного наказания", - сказал он РИА Новости.
Депутат отметил, что любой предприниматель должен заботиться прежде всего о своих клиентах, уважать их, так как он и живёт именно за счет них.
"На деле же мы видим полное отсутствие уважительного отношения к потребностям посетителей – напротив, в погоне за сверхприбылями торговцы занимаются откровенным обманом", - добавил парламентарий.
В Москве распустились первые цветы