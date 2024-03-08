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В Госдуме предложили ввести регулирование цен на цветы

В Госдуме предложили ввести регулирование цен на цветы - РИА Новости, 08.03.2024

В Госдуме предложили ввести регулирование цен на цветы

Депутат Госдумы Амир Хамитов предложил ввести частичное государственное регулирование цен на цветы и установить при ажиотажном спросе единую торговую надбавку... РИА Новости, 08.03.2024

2024-03-08T09:14

2024-03-08T09:14

2024-03-08T09:14

госдума рф

общество

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МОСКВА, 8 мар – РИА Новости. Депутат Госдумы Амир Хамитов предложил ввести частичное государственное регулирование цен на цветы и установить при ажиотажном спросе единую торговую надбавку на самые востребованные товары народного потребления, при этом " алчные" нарушители могли бы подлежать наказанию вплоть до уголовной ответственности. Рижский рынок в Москве, одно из самых популярных мест по продаже цветов в столице, с самого утра четверга был заполнен посетителями – мужчины покупали цветы в преддверии 8 Марта. Продавцы отмечали, что перед праздником повысили цены на 30-40%, но покупателей это не останавливает. "Считаю, что это прямое следствие жадности коммерсантов. Видя ажиотажный спрос на какой-либо товар, они взвинчивают цены до неподъемных… В такой ситуации может помочь частичное государственное регулирование ценообразования. Скажем, ввести правило: торговая надбавка на самые востребованные товары народного потребления не может составлять больше 10%. А к тем, кто не сумеет обуздать свою алчность, применять самые жесткие меры, вплоть до уголовного наказания", - сказал он РИА Новости. Депутат отметил, что любой предприниматель должен заботиться прежде всего о своих клиентах, уважать их, так как он и живёт именно за счет них. "На деле же мы видим полное отсутствие уважительного отношения к потребностям посетителей – напротив, в погоне за сверхприбылями торговцы занимаются откровенным обманом", - добавил парламентарий.

https://ria.ru/20240308/tyulpany-1931867276.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

госдума рф, общество