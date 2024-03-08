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В Госдуме предложили ввести регулирование цен на цветы - РИА Новости, 08.03.2024
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09:14 08.03.2024
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В Госдуме предложили ввести регулирование цен на цветы
В Госдуме предложили ввести регулирование цен на цветы - РИА Новости, 08.03.2024
В Госдуме предложили ввести регулирование цен на цветы
Депутат Госдумы Амир Хамитов предложил ввести частичное государственное регулирование цен на цветы и установить при ажиотажном спросе единую торговую надбавку... РИА Новости, 08.03.2024
2024-03-08T09:14
2024-03-08T09:14
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общество
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МОСКВА, 8 мар – РИА Новости. Депутат Госдумы Амир Хамитов предложил ввести частичное государственное регулирование цен на цветы и установить при ажиотажном спросе единую торговую надбавку на самые востребованные товары народного потребления, при этом " алчные" нарушители могли бы подлежать наказанию вплоть до уголовной ответственности. Рижский рынок в Москве, одно из самых популярных мест по продаже цветов в столице, с самого утра четверга был заполнен посетителями – мужчины покупали цветы в преддверии 8 Марта. Продавцы отмечали, что перед праздником повысили цены на 30-40%, но покупателей это не останавливает. "Считаю, что это прямое следствие жадности коммерсантов. Видя ажиотажный спрос на какой-либо товар, они взвинчивают цены до неподъемных… В такой ситуации может помочь частичное государственное регулирование ценообразования. Скажем, ввести правило: торговая надбавка на самые востребованные товары народного потребления не может составлять больше 10%. А к тем, кто не сумеет обуздать свою алчность, применять самые жесткие меры, вплоть до уголовного наказания", - сказал он РИА Новости. Депутат отметил, что любой предприниматель должен заботиться прежде всего о своих клиентах, уважать их, так как он и живёт именно за счет них. "На деле же мы видим полное отсутствие уважительного отношения к потребностям посетителей – напротив, в погоне за сверхприбылями торговцы занимаются откровенным обманом", - добавил парламентарий.
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госдума рф, общество
Госдума РФ, Общество
В Госдуме предложили ввести регулирование цен на цветы

В Госдуме предложили ввести частичное государственное регулирование цен на цветы

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкПродажа цветов накануне 8 марта
Продажа цветов накануне 8 марта - РИА Новости, 1920, 08.03.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Продажа цветов накануне 8 марта. Архивное фото
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МОСКВА, 8 мар – РИА Новости. Депутат Госдумы Амир Хамитов предложил ввести частичное государственное регулирование цен на цветы и установить при ажиотажном спросе единую торговую надбавку на самые востребованные товары народного потребления, при этом " алчные" нарушители могли бы подлежать наказанию вплоть до уголовной ответственности.
Рижский рынок в Москве, одно из самых популярных мест по продаже цветов в столице, с самого утра четверга был заполнен посетителями – мужчины покупали цветы в преддверии 8 Марта. Продавцы отмечали, что перед праздником повысили цены на 30-40%, но покупателей это не останавливает.
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"Считаю, что это прямое следствие жадности коммерсантов. Видя ажиотажный спрос на какой-либо товар, они взвинчивают цены до неподъемных… В такой ситуации может помочь частичное государственное регулирование ценообразования. Скажем, ввести правило: торговая надбавка на самые востребованные товары народного потребления не может составлять больше 10%. А к тем, кто не сумеет обуздать свою алчность, применять самые жесткие меры, вплоть до уголовного наказания", - сказал он РИА Новости.
Депутат отметил, что любой предприниматель должен заботиться прежде всего о своих клиентах, уважать их, так как он и живёт именно за счет них.
"На деле же мы видим полное отсутствие уважительного отношения к потребностям посетителей – напротив, в погоне за сверхприбылями торговцы занимаются откровенным обманом", - добавил парламентарий.
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