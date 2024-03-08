https://ria.ru/20240308/trudoustroystvo-1931848758.html
Минтруд предложил подход к выполнению квоты на трудоустройство инвалидов
Минтруд предложил подход к выполнению квоты на трудоустройство инвалидов - РИА Новости, 08.03.2024
Минтруд предложил подход к выполнению квоты на трудоустройство инвалидов
Минтруд РФ разработал новый подход к выполнению работодателями квоты на трудоустройство людей с инвалидностью - количество заполненной квоты будет считаться... РИА Новости, 08.03.2024
2024-03-08T01:18
2024-03-08T01:18
2024-03-08T01:18
общество
россия
антон котяков
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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Минтруд РФ разработал новый подход к выполнению работодателями квоты на трудоустройство людей с инвалидностью - количество заполненной квоты будет считаться согласно группе инвалидности, где I группа занимает сразу три рабочих места, сообщила пресс-служба министерства. Соответствующий проект постановления правительства опубликован на сайте нормативно-правовых актов. Он разработан в развитие закона "О занятости населения в Российской Федерации" и учитывает предложения общественных организаций инвалидов и работодателей. По плану постановление вступит в силу с 1 сентября 2024 года. "Наша задача – помочь людям с инвалидностью найти работу и профессионально реализоваться. Мы предлагаем работодателям более гибкий подход к выполнению квоты. Это важно, потому что каждый из таких людей нуждается в особом подходе и иногда дополнительной поддержке – например, в адаптации рабочего места, трансфере на работу и домой. Поэтому предлагаем дифференцировать в зависимости от группы инвалидности выполнение квоты при трудоустройстве граждан с нарушениями здоровья", - передаются слова министра труда и социальной защиты Антона Котякова в сообщении. Так, при приеме на работу инвалида I группы исполнение квоты предлагается считать кратным трем рабочим местам, инвалида II группы – двум, а III группы – одному рабочему месту, объяснили в пресс-службе. Размер квоты для приема на работу работников с инвалидностью устанавливается региональным законодательством с учетом ситуации на рынке труда и исходя из среднесписочной численности работников за предыдущий квартал. "Если численность работников более 100 человек – от двух до четырех процентов от среднесписочной численности работников; если численность работников от 35 до 100 человек – не более трех процентов", - уточнили в сообщении. Отмечается, что в среднесписочную численность работников не входят работники, условия труда которых по результатам специальной оценки условий труда отнесены к вредным и (или) опасным. Работодатель в отдельных случаях может быть освобожден от выполнения квоты.
https://ria.ru/20240307/bezrabotnye-1599982658.html
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общество, россия, антон котяков
Общество, Россия, Антон Котяков
Минтруд предложил подход к выполнению квоты на трудоустройство инвалидов
Минтруд предложил новый подход к выполнению квоты на трудоустройство инвалидов
МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Минтруд РФ разработал новый подход к выполнению работодателями квоты на трудоустройство людей с инвалидностью - количество заполненной квоты будет считаться согласно группе инвалидности, где I группа занимает сразу три рабочих места, сообщила пресс-служба министерства.
Соответствующий проект постановления правительства опубликован на сайте нормативно-правовых актов. Он разработан в развитие закона "О занятости населения в Российской Федерации" и учитывает предложения общественных организаций инвалидов и работодателей. По плану постановление вступит в силу с 1 сентября 2024 года.
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"Наша задача – помочь людям с инвалидностью найти работу и профессионально реализоваться. Мы предлагаем работодателям более гибкий подход к выполнению квоты. Это важно, потому что каждый из таких людей нуждается в особом подходе и иногда дополнительной поддержке – например, в адаптации рабочего места, трансфере на работу и домой. Поэтому предлагаем дифференцировать в зависимости от группы инвалидности выполнение квоты при трудоустройстве граждан с нарушениями здоровья", - передаются слова министра труда и социальной защиты Антона Котякова
в сообщении.
Так, при приеме на работу инвалида I группы исполнение квоты предлагается считать кратным трем рабочим местам, инвалида II группы – двум, а III группы – одному рабочему месту, объяснили в пресс-службе. Размер квоты для приема на работу работников с инвалидностью устанавливается региональным законодательством с учетом ситуации на рынке труда и исходя из среднесписочной численности работников за предыдущий квартал.
"Если численность работников более 100 человек – от двух до четырех процентов от среднесписочной численности работников; если численность работников от 35 до 100 человек – не более трех процентов", - уточнили в сообщении.
Отмечается, что в среднесписочную численность работников не входят работники, условия труда которых по результатам специальной оценки условий труда отнесены к вредным и (или) опасным. Работодатель в отдельных случаях может быть освобожден от выполнения квоты.
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