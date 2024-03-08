https://ria.ru/20240308/tramp-1931862154.html

Трамп назвал обращение Байдена к конгрессу позором

Трамп назвал обращение Байдена к конгрессу позором - РИА Новости, 08.03.2024

Трамп назвал обращение Байдена к конгрессу позором

Бывший президент США Дональд Трамп назвал выступление преемника Джо Байдена перед конгрессом позором для страны. РИА Новости, 08.03.2024

2024-03-08T07:34

2024-03-08T07:34

2024-03-08T07:34

в мире

сша

джо байден

дональд трамп

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ВАШИНГТОН, 8 марта - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп назвал выступление преемника Джо Байдена перед конгрессом позором для страны. "Это был позор для нашей страны", - написал Трамп в своей соцсети Truth Social. Трамп заявил, что выступление Байдена было преисполнено гневом, лишено сострадания и просто "худшая речь о положении союза, когда-либо произнесенная". Байден в своем выступлении много критиковал Трампа, при этом не называл его по фамилии, а обращался как к "предшественнику".

https://ria.ru/20240308/tramp-1931860504.html

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в мире, сша, джо байден, дональд трамп