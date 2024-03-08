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Трамп назвал Байдена "марионеткой Путина" - РИА Новости, 08.03.2024
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07:05 08.03.2024
https://ria.ru/20240308/tramp-1931860504.html
Трамп назвал Байдена "марионеткой Путина"
Трамп назвал Байдена "марионеткой Путина" - РИА Новости, 08.03.2024
Трамп назвал Байдена "марионеткой Путина"
Экс-президент США Дональд Трамп назвал своего преемника Джо Байдена "марионеткой Путина" и заявил, что тот "сдал все", включая Украину. РИА Новости, 08.03.2024
2024-03-08T07:05
2024-03-08T07:05
в мире
украина
сша
джо байден
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ВАШИНГТОН, 8 мар – РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп назвал своего преемника Джо Байдена "марионеткой Путина" и заявил, что тот "сдал все", включая Украину. Трампа возмутили слова Байдена в конгрессе о том, что бывший американский лидер "прогибался" перед российским президентом. "Он (Байден) дал им все, включая Украину. Я забрал (газопровод) "Северный поток 2", он отдал его им! Он был марионеткой Путина и Си (Цзиньпина) и буквально каждого другого лидера", - написал Трамп в социальной сети Truth Social. Трамп комментировал ежегодное выступление Байдена в конгрессе.
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в мире, украина, сша, джо байден, дональд трамп
В мире, Украина, США, Джо Байден, Дональд Трамп
Трамп назвал Байдена "марионеткой Путина"

Трамп назвал Байдена марионеткой Путина и Си Цзиньпина

© AP Photo / Stephanie ScarbroughПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 08.03.2024
© AP Photo / Stephanie Scarbrough
Президент США Джо Байден. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 8 мар – РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп назвал своего преемника Джо Байдена "марионеткой Путина" и заявил, что тот "сдал все", включая Украину.
Трампа возмутили слова Байдена в конгрессе о том, что бывший американский лидер "прогибался" перед российским президентом.
"Он (Байден) дал им все, включая Украину. Я забрал (газопровод) "Северный поток 2", он отдал его им! Он был марионеткой Путина и Си (Цзиньпина) и буквально каждого другого лидера", - написал Трамп в социальной сети Truth Social.
Трамп комментировал ежегодное выступление Байдена в конгрессе.
Кандидат в президенты от Республиканской партии, бывший президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 05.03.2024
Трамп в одном шаге — от победы или убийства
5 марта, 08:00
 
В миреУкраинаСШАДжо БайденДональд Трамп
 
 
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