https://ria.ru/20240308/tramp-1931860504.html
Трамп назвал Байдена "марионеткой Путина"
Трамп назвал Байдена "марионеткой Путина" - РИА Новости, 08.03.2024
Трамп назвал Байдена "марионеткой Путина"
Экс-президент США Дональд Трамп назвал своего преемника Джо Байдена "марионеткой Путина" и заявил, что тот "сдал все", включая Украину. РИА Новости, 08.03.2024
2024-03-08T07:05
2024-03-08T07:05
2024-03-08T07:05
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ВАШИНГТОН, 8 мар – РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп назвал своего преемника Джо Байдена "марионеткой Путина" и заявил, что тот "сдал все", включая Украину. Трампа возмутили слова Байдена в конгрессе о том, что бывший американский лидер "прогибался" перед российским президентом. "Он (Байден) дал им все, включая Украину. Я забрал (газопровод) "Северный поток 2", он отдал его им! Он был марионеткой Путина и Си (Цзиньпина) и буквально каждого другого лидера", - написал Трамп в социальной сети Truth Social. Трамп комментировал ежегодное выступление Байдена в конгрессе.
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в мире, украина, сша, джо байден, дональд трамп
В мире, Украина, США, Джо Байден, Дональд Трамп
Трамп назвал Байдена "марионеткой Путина"
Трамп назвал Байдена марионеткой Путина и Си Цзиньпина
ВАШИНГТОН, 8 мар – РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп назвал своего преемника Джо Байдена "марионеткой Путина" и заявил, что тот "сдал все", включая Украину.
Трампа возмутили слова Байдена в конгрессе о том, что бывший американский лидер "прогибался" перед российским президентом.
"Он (Байден) дал им все, включая Украину. Я забрал (газопровод) "Северный поток 2", он отдал его им! Он был марионеткой Путина и Си (Цзиньпина) и буквально каждого другого лидера", - написал Трамп в социальной сети Truth Social.
Трамп комментировал ежегодное выступление Байдена в конгрессе.
Трамп в одном шаге — от победы или убийства