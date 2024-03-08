https://ria.ru/20240308/tramp-1931851545.html
В США отклонили ходатайство Трампа об отсрочке выплаты по делу о клевете
В США отклонили ходатайство Трампа об отсрочке выплаты по делу о клевете - РИА Новости, 08.03.2024
В США отклонили ходатайство Трампа об отсрочке выплаты по делу о клевете
Судья отклонил просьбу экс-президента США Дональда Трампа отложить срок выплаты по иску писательнице Джин Кэрролл на сумму 83,3 миллиона долларов по делу о... РИА Новости, 08.03.2024
2024-03-08T03:06
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НЬЮ-ЙОРК, 8 мар – РИА Новости. Судья отклонил просьбу экс-президента США Дональда Трампа отложить срок выплаты по иску писательнице Джин Кэрролл на сумму 83,3 миллиона долларов по делу о клевете, следует из электронной базы судебных документов. В январе суд присяжных в Нью-Йорке приговорил Трампа к выплате более 83,3 миллиона долларов по иску писательницы Джин Кэрролл в качестве компенсации за нанесенный ущерб. Таким образом у экс-президента осталось три дня на внесение средств. "Нынешняя ситуация господина Трампа является результатом его собственной медлительности", - указал в постановлении судья Льюис Каплан. По мнению судьи, с 26 января Трамп должен был "организовать свои финансы", зная, что ему придется внести плату, однако экс-президент ждал 25 дней после вердикта присяжных и только после этого внес ходатайство. Как отмечает судья, Трамп не смог показать, что решение суда представляет собой "непоправимый ущерб" и не смог продемонстрировать расходы, с которыми он столкнется, выплачивая деньги. "Соответственно, его нынешнее ходатайство о временной административной приостановке отклонено", - говорится в постановлении судьи. Судья Каплан 8 февраля подтвердил вердикт присяжных и дал Трампу 30 дней на выплату полной суммы по приговору. В частности, ожидается, что Трамп выплатит 7,3 миллиона долларов в качестве компенсации за ущерб, 11 миллионов долларов за восстановление репутации и 65 миллионов долларов в качестве штрафных санкций. Несмотря на то, что после вынесения приговора Трамп заявил, что его команда юристов собирается опротестовать решение суда, он все равно должен выплатить 83,3 миллиона долларов не позднее 9 марта. В мае жюри присяжных признало Трампа виновным по гражданскому иску Кэрролл, обвинившей его в домогательстве и клевете. Бывшему главе Белого дома было предписано выплатить истице пять миллионов долларов. На следующий день после решения присяжных Трамп заявил, что жюри установили, что он не насиловал писательницу, и добавил, что "не делал и ничего другого" с ней. После этого Кэрролл потребовала дополнительной компенсации за новые высказывания экс-президента.
https://ria.ru/20240305/trump-1931103121.html
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в мире, сша, нью-йорк (город), дональд трамп
В мире, США, Нью-Йорк (город), Дональд Трамп
В США отклонили ходатайство Трампа об отсрочке выплаты по делу о клевете
В США судья отклонил ходатайство Трампа об отсрочке выплаты по делу о клевете
НЬЮ-ЙОРК, 8 мар – РИА Новости. Судья отклонил просьбу экс-президента США Дональда Трампа отложить срок выплаты по иску писательнице Джин Кэрролл на сумму 83,3 миллиона долларов по делу о клевете, следует из электронной базы судебных документов.
В январе суд присяжных в Нью-Йорке
приговорил Трампа к выплате более 83,3 миллиона долларов по иску писательницы Джин Кэрролл в качестве компенсации за нанесенный ущерб.
Трамп в одном шаге — от победы или убийства
Таким образом у экс-президента осталось три дня на внесение средств. "Нынешняя ситуация господина Трампа является результатом его собственной медлительности", - указал в постановлении судья Льюис Каплан.
По мнению судьи, с 26 января Трамп должен был "организовать свои финансы", зная, что ему придется внести плату, однако экс-президент ждал 25 дней после вердикта присяжных и только после этого внес ходатайство. Как отмечает судья, Трамп не смог показать, что решение суда представляет собой "непоправимый ущерб" и не смог продемонстрировать расходы, с которыми он столкнется, выплачивая деньги.
"Соответственно, его нынешнее ходатайство о временной административной приостановке отклонено", - говорится в постановлении судьи.
Судья Каплан 8 февраля подтвердил вердикт присяжных и дал Трампу 30 дней на выплату полной суммы по приговору. В частности, ожидается, что Трамп выплатит 7,3 миллиона долларов в качестве компенсации за ущерб, 11 миллионов долларов за восстановление репутации и 65 миллионов долларов в качестве штрафных санкций.
Как остаться без нормальных государства и СМИ
Несмотря на то, что после вынесения приговора Трамп заявил, что его команда юристов собирается опротестовать решение суда, он все равно должен выплатить 83,3 миллиона долларов не позднее 9 марта.
В мае жюри присяжных признало Трампа виновным по гражданскому иску Кэрролл, обвинившей его в домогательстве и клевете. Бывшему главе Белого дома было предписано выплатить истице пять миллионов долларов.
На следующий день после решения присяжных Трамп заявил, что жюри установили, что он не насиловал писательницу, и добавил, что "не делал и ничего другого" с ней. После этого Кэрролл потребовала дополнительной компенсации за новые высказывания экс-президента.
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