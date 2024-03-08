Рейтинг@Mail.ru
Сочинские кондитеры приготовили самый большой ягодный торт в мире - РИА Новости, 08.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:31 08.03.2024 (обновлено: 13:08 08.03.2024)
https://ria.ru/20240308/tort-1931890253.html
Сочинские кондитеры приготовили самый большой ягодный торт в мире
Сочинские кондитеры приготовили самый большой ягодный торт в мире - РИА Новости, 08.03.2024
Сочинские кондитеры приготовили самый большой ягодный торт в мире
Самый большой в мире ягодный торт весом 623 килограмма изготовили в Сочи в честь празднования Международного женского дня, кондитерское изделие зарегистрировали РИА Новости, 08.03.2024
2024-03-08T12:31
2024-03-08T13:08
общество
россия
сочи
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/08/1931891560_80:0:3721:2048_1920x0_80_0_0_14cfe4ae77f210819b166fed29fed2a6.jpg
СОЧИ, 8 мар – РИА Новости. Самый большой в мире ягодный торт весом 623 килограмма изготовили в Сочи в честь празднования Международного женского дня, кондитерское изделие зарегистрировали в реестре мировых и национальных рекордов РФ, передает корреспондент РИА Новости. Торт представили на Южном Молу в Сочи в районе Приморской набережной, где собрались сотни желающих попробовать кондитерское изделие. Торт декорировали натуральными ягодами: черника, малина, клубника, а в середине из настоящих цветов выложили цифру восемь, символизирующую дату празднования женского дня. "Торт очень легкий крем, там есть бананы, в бисквитах мацони, мы его готовили два дня, 623 килограмма, 700 граммов, мы побили рекорд России. Это четыре метра в длину, 2,4 метра в ширину. Он изготовлен из нашего кубанского сырья, это наши кубанские производители, я считаю, что это важно и еще важно, что он сделан из натуральных продуктов", - рассказала РИА Новости генеральный директор сети кондитерских "Ваниль" Сусанна Эксузян, которая создавала торт. Над созданием торта два дня трудились 20 кондитеров, в общем составе было привлечено 40 человек персонала, отметила Эксузян, дополнив, что торт рассчитан на 6 тысяч порций по 100 граммов. Как уточнил РИА Новости главный редактор реестра рекордов России, глава международного агентства регистрации рекордов "Интеррекорд" Влад Копылов, это самый большой торт в мире из категории ягодных. "Международное агентство регистрации рекордов "Интеррекорд" и реестр рекордов России регистрирует мировой и национальный рекорд, самый большой ягодный торт", - подчеркнул Копылов.
https://ria.ru/20240308/festival-1931885876.html
https://ria.ru/20230811/portsii-1889406188.html
россия
сочи
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/08/1931891560_908:0:3639:2048_1920x0_80_0_0_35cb9255d68656399cf8c59c76cacf5c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, сочи
Общество, Россия, Сочи
Сочинские кондитеры приготовили самый большой ягодный торт в мире

Сочинские кондитеры приготовили ягодный торт весом 623 килограмма

© РИА НовостиСамый большой в мире ягодный торт весом 623 килограмма изготовили в Сочи
Самый большой в мире ягодный торт весом 623 килограмма изготовили в Сочи
© РИА Новости
Самый большой в мире ягодный торт весом 623 килограмма изготовили в Сочи
Читать ria.ru в
СОЧИ, 8 мар – РИА Новости. Самый большой в мире ягодный торт весом 623 килограмма изготовили в Сочи в честь празднования Международного женского дня, кондитерское изделие зарегистрировали в реестре мировых и национальных рекордов РФ, передает корреспондент РИА Новости.
Торт представили на Южном Молу в Сочи в районе Приморской набережной, где собрались сотни желающих попробовать кондитерское изделие. Торт декорировали натуральными ягодами: черника, малина, клубника, а в середине из настоящих цветов выложили цифру восемь, символизирующую дату празднования женского дня.
"Торт очень легкий крем, там есть бананы, в бисквитах мацони, мы его готовили два дня, 623 килограмма, 700 граммов, мы побили рекорд России. Это четыре метра в длину, 2,4 метра в ширину. Он изготовлен из нашего кубанского сырья, это наши кубанские производители, я считаю, что это важно и еще важно, что он сделан из натуральных продуктов", - рассказала РИА Новости генеральный директор сети кондитерских "Ваниль" Сусанна Эксузян, которая создавала торт.
Над созданием торта два дня трудились 20 кондитеров, в общем составе было привлечено 40 человек персонала, отметила Эксузян, дополнив, что торт рассчитан на 6 тысяч порций по 100 граммов.
Участники фестиваля во время шествия молодежи стран мира на федеральной территории Сириус - РИА Новости, 1920, 08.03.2024
На стенде Югры на ВФМ в Сочи сплели самую длинную фенечку в России
Вчера, 11:52
Как уточнил РИА Новости главный редактор реестра рекордов России, глава международного агентства регистрации рекордов "Интеррекорд" Влад Копылов, это самый большой торт в мире из категории ягодных. "Международное агентство регистрации рекордов "Интеррекорд" и реестр рекордов России регистрирует мировой и национальный рекорд, самый большой ягодный торт", - подчеркнул Копылов.
Медовик - РИА Новости, 1920, 11.08.2023
Диетолог рассказала о правильных порциях торта для взрослых и детей
11 августа 2023, 03:21
 
ОбществоРоссияСочи
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала