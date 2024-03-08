https://ria.ru/20240308/tort-1931890253.html

Сочинские кондитеры приготовили самый большой ягодный торт в мире

Сочинские кондитеры приготовили самый большой ягодный торт в мире - РИА Новости, 08.03.2024

Сочинские кондитеры приготовили самый большой ягодный торт в мире

Самый большой в мире ягодный торт весом 623 килограмма изготовили в Сочи в честь празднования Международного женского дня, кондитерское изделие зарегистрировали РИА Новости, 08.03.2024

2024-03-08T12:31

2024-03-08T12:31

2024-03-08T13:08

общество

россия

сочи

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СОЧИ, 8 мар – РИА Новости. Самый большой в мире ягодный торт весом 623 килограмма изготовили в Сочи в честь празднования Международного женского дня, кондитерское изделие зарегистрировали в реестре мировых и национальных рекордов РФ, передает корреспондент РИА Новости. Торт представили на Южном Молу в Сочи в районе Приморской набережной, где собрались сотни желающих попробовать кондитерское изделие. Торт декорировали натуральными ягодами: черника, малина, клубника, а в середине из настоящих цветов выложили цифру восемь, символизирующую дату празднования женского дня. "Торт очень легкий крем, там есть бананы, в бисквитах мацони, мы его готовили два дня, 623 килограмма, 700 граммов, мы побили рекорд России. Это четыре метра в длину, 2,4 метра в ширину. Он изготовлен из нашего кубанского сырья, это наши кубанские производители, я считаю, что это важно и еще важно, что он сделан из натуральных продуктов", - рассказала РИА Новости генеральный директор сети кондитерских "Ваниль" Сусанна Эксузян, которая создавала торт. Над созданием торта два дня трудились 20 кондитеров, в общем составе было привлечено 40 человек персонала, отметила Эксузян, дополнив, что торт рассчитан на 6 тысяч порций по 100 граммов. Как уточнил РИА Новости главный редактор реестра рекордов России, глава международного агентства регистрации рекордов "Интеррекорд" Влад Копылов, это самый большой торт в мире из категории ягодных. "Международное агентство регистрации рекордов "Интеррекорд" и реестр рекордов России регистрирует мировой и национальный рекорд, самый большой ягодный торт", - подчеркнул Копылов.

https://ria.ru/20240308/festival-1931885876.html

https://ria.ru/20230811/portsii-1889406188.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, сочи