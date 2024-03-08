https://ria.ru/20240308/tort-1931890253.html
Сочинские кондитеры приготовили самый большой ягодный торт в мире
Сочинские кондитеры приготовили самый большой ягодный торт в мире - РИА Новости, 08.03.2024
Сочинские кондитеры приготовили самый большой ягодный торт в мире
Самый большой в мире ягодный торт весом 623 килограмма изготовили в Сочи в честь празднования Международного женского дня, кондитерское изделие зарегистрировали РИА Новости, 08.03.2024
2024-03-08T12:31
2024-03-08T12:31
2024-03-08T13:08
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СОЧИ, 8 мар – РИА Новости. Самый большой в мире ягодный торт весом 623 килограмма изготовили в Сочи в честь празднования Международного женского дня, кондитерское изделие зарегистрировали в реестре мировых и национальных рекордов РФ, передает корреспондент РИА Новости. Торт представили на Южном Молу в Сочи в районе Приморской набережной, где собрались сотни желающих попробовать кондитерское изделие. Торт декорировали натуральными ягодами: черника, малина, клубника, а в середине из настоящих цветов выложили цифру восемь, символизирующую дату празднования женского дня. "Торт очень легкий крем, там есть бананы, в бисквитах мацони, мы его готовили два дня, 623 килограмма, 700 граммов, мы побили рекорд России. Это четыре метра в длину, 2,4 метра в ширину. Он изготовлен из нашего кубанского сырья, это наши кубанские производители, я считаю, что это важно и еще важно, что он сделан из натуральных продуктов", - рассказала РИА Новости генеральный директор сети кондитерских "Ваниль" Сусанна Эксузян, которая создавала торт. Над созданием торта два дня трудились 20 кондитеров, в общем составе было привлечено 40 человек персонала, отметила Эксузян, дополнив, что торт рассчитан на 6 тысяч порций по 100 граммов. Как уточнил РИА Новости главный редактор реестра рекордов России, глава международного агентства регистрации рекордов "Интеррекорд" Влад Копылов, это самый большой торт в мире из категории ягодных. "Международное агентство регистрации рекордов "Интеррекорд" и реестр рекордов России регистрирует мировой и национальный рекорд, самый большой ягодный торт", - подчеркнул Копылов.
https://ria.ru/20240308/festival-1931885876.html
https://ria.ru/20230811/portsii-1889406188.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, россия, сочи
Сочинские кондитеры приготовили самый большой ягодный торт в мире
Сочинские кондитеры приготовили ягодный торт весом 623 килограмма
СОЧИ, 8 мар – РИА Новости. Самый большой в мире ягодный торт весом 623 килограмма изготовили в Сочи в честь празднования Международного женского дня, кондитерское изделие зарегистрировали в реестре мировых и национальных рекордов РФ, передает корреспондент РИА Новости.
Торт представили на Южном Молу в Сочи
в районе Приморской набережной, где собрались сотни желающих попробовать кондитерское изделие. Торт декорировали натуральными ягодами: черника, малина, клубника, а в середине из настоящих цветов выложили цифру восемь, символизирующую дату празднования женского дня.
"Торт очень легкий крем, там есть бананы, в бисквитах мацони, мы его готовили два дня, 623 килограмма, 700 граммов, мы побили рекорд России
. Это четыре метра в длину, 2,4 метра в ширину. Он изготовлен из нашего кубанского сырья, это наши кубанские производители, я считаю, что это важно и еще важно, что он сделан из натуральных продуктов", - рассказала РИА Новости генеральный директор сети кондитерских "Ваниль" Сусанна Эксузян, которая создавала торт.
Над созданием торта два дня трудились 20 кондитеров, в общем составе было привлечено 40 человек персонала, отметила Эксузян, дополнив, что торт рассчитан на 6 тысяч порций по 100 граммов.
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Как уточнил РИА Новости главный редактор реестра рекордов России, глава международного агентства регистрации рекордов "Интеррекорд" Влад Копылов, это самый большой торт в мире из категории ягодных. "Международное агентство регистрации рекордов "Интеррекорд" и реестр рекордов России регистрирует мировой и национальный рекорд, самый большой ягодный торт", - подчеркнул Копылов.
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