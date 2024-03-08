https://ria.ru/20240308/tiktok-1931846932.html

Соцсеть TikTok осудила попытки ее запрета в США

Соцсеть TikTok осудила попытки ее запрета в США - РИА Новости, 08.03.2024

Соцсеть TikTok осудила попытки ее запрета в США

Социальная сеть Tiktok заявила, что ее запрет в США лишит 170 миллионов американцев конституционного права на свободу выражения. РИА Новости, 08.03.2024

2024-03-08T00:45

2024-03-08T00:45

2024-03-08T03:10

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ВАШИНГТОН, 8 мар – РИА Новости. Социальная сеть Tiktok заявила, что ее запрет в США лишит 170 миллионов американцев конституционного права на свободу выражения. Комитет палаты представителей по энергетике и торговле ранее утвердил законопроект, который предписывает китайской компании ByteDance продать принадлежащий ей Tiktok под угрозой блокирования социальной сети в США. "Этот законопроект имеет предопределенный исход: тотальный запрет Tiktok в США. Власти пытаются отобрать у 170 миллионов американцев их конституционное право на свободу выражения. Это нанесет ущерб миллионам предпринимателей, лишит художников аудитории, подорвет благосостояние бесчисленных творцов по всей стране", - отреагировала социальная сеть. Для вступления в силу законпроект должен быть утвержден обеими палатами конгресса и подписан президентом.

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в мире, сша, tiktok